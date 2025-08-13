Эта аудиоэкскурсия без гида перенесёт в прошлое, когда русские поэты посещали Екатеринодар. Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие оставили здесь свой след. Узнайте, как они искали вдохновение, устраивали дуэли и эпатировали публику. Памятник Пушкину, старинные дома и литературные салоны откроют перед вами свои тайны.
Это путешествие в мир литературы и истории подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть город глазами великих поэтов
5 причин купить этот аудиогид
- 📚 Эпоха русской поэзии
- 🎭 Истории дуэлей и скандалов
- 🗺️ Независимое путешествие
- 📜 Уникальные архивные материалы
- 🎧 Удобство аудиоформата
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Памятник Пушкину
- Самый старый дом в городе
- Здание Маршака
Описание аудиогида
О чём экскурсия
В 19 веке Екатеринодар был важной перевалочной базой во время поездок поэтов и писателей в Крым. Здесь меняли лошадей, обедали, слушали и записывали истории казачьих офицеров о Кавказской войне. Во время Гражданской сюда съезжалась интелигенция со всей страны.
Здесь у Деникина служил Евгений Шварц, печатал едкие фельетоны Самуил Маршак, читал стихи в женской гимназии Игорь Северянин, буянил Константин Бальмонт, а в детском театре работала Черубина де Габриак — самая загадочная дама серебряного века, из-за которой стрелялись Николай Гумилёв и Максимилиан Волошин.
Вы в подробностях послушаете эти и другие эпатажные истории о русских литераторах, происходившие в Екатеринодаре-Краснодаре.
А ещё увидите:
- Памятник Пушкину. Узнаете, откуда у поэта кубанские корни, и выясните подробности его визит в Екатеринодар
- Самый старый дом в городе. Раньше он был литературным салоном, в котором мог побывать Лермонтов по дороге в Тамань
- Здание, где Самуил Маршак начинал литературную деятельность как корреспондент белогвардейских газет, а с приходом большевиков основал детский театр
- Старинные фотографии и малоизвестные документы. А также послушаете стихи и неизбежно погрузитесь в атмосферу другой эпохи
Организационные детали
- При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования переводом на карту, чтобы получить доступ к материалам экскурсии — я вышлю вам её номер
- Сопровождение гида не предусмотрено
- Вам понадобятся наушники, мобильный телефон или планшет с интернетом и доступ к мессенджеру Telegram
- Вы в любой момент можете сделать перерыв, а затем продолжить экскурсию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я не люблю стандартные экскурсии, открыточные виды, бессмысленный набор дат и фамилий. Меня интересуют городские истории: что происходило здесь 100, 200 лет назад — курьёзное и трагичное, сиюминутное и эпохальное. Эти улицы многое помнят, достаточно прислушаться. Я помогу вам понять Краснодар, увидеть его не декоративно-плоским, а живым и объёмным. Мне есть что рассказать и гостям города, и коренным жителям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
13 авг 2025
Замечательный формат! Можно гулять в своем темпе, не пытаясь успеть за группой, рассказы очень интересные, еще понравилось, что есть дополнительные материалы: фотографии, картины и т. д.
М
Михайлова
30 апр 2025
Очень понравилась экскурсия. Честно говоря, сначала сомневались брать ли аудио экскурсию. Но все сомнения развеялись после первой экскурсии у этого же экскурсовода. Легко, грамотно, понятно. Мало того, хочется переслушивать материал и ловить новые факты. Спасибо большое
Е
Елена
25 мар 2025
Огромное спасибо за такую интереснейшую аудио экскурсию! Десятки раз была в Краснодаре и не могла попасть на пешеходную экскурсию, а с аудио форматом проблемы уходят сами собой
Очень интересный материал, его донесение. Также все понятно, куда идти, на что смотреть. Все продумано до мелочей! А следующий приезд хочется освоить новые маршруты!
Входит в следующие категории Краснодара
