Эта аудиоэкскурсия без гида перенесёт в прошлое, когда русские поэты посещали Екатеринодар. Пушкин, Лермонтов, Маяковский и другие оставили здесь свой след. Узнайте, как они искали вдохновение, устраивали дуэли и эпатировали публику. Памятник Пушкину, старинные дома и литературные салоны откроют перед вами свои тайны. Это путешествие в мир литературы и истории подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть город глазами великих поэтов

Описание аудиогида

О чём экскурсия

В 19 веке Екатеринодар был важной перевалочной базой во время поездок поэтов и писателей в Крым. Здесь меняли лошадей, обедали, слушали и записывали истории казачьих офицеров о Кавказской войне. Во время Гражданской сюда съезжалась интелигенция со всей страны.

Здесь у Деникина служил Евгений Шварц, печатал едкие фельетоны Самуил Маршак, читал стихи в женской гимназии Игорь Северянин, буянил Константин Бальмонт, а в детском театре работала Черубина де Габриак — самая загадочная дама серебряного века, из-за которой стрелялись Николай Гумилёв и Максимилиан Волошин.

Вы в подробностях послушаете эти и другие эпатажные истории о русских литераторах, происходившие в Екатеринодаре-Краснодаре.

А ещё увидите:

Памятник Пушкину. Узнаете, откуда у поэта кубанские корни, и выясните подробности его визит в Екатеринодар

Самый старый дом в городе. Раньше он был литературным салоном, в котором мог побывать Лермонтов по дороге в Тамань

Здание, где Самуил Маршак начинал литературную деятельность как корреспондент белогвардейских газет, а с приходом большевиков основал детский театр

Старинные фотографии и малоизвестные документы. А также послушаете стихи и неизбежно погрузитесь в атмосферу другой эпохи

Организационные детали