Ночные прогулки и экскурсии Краснодара

Найдено 11 экскурсий в категории «Ночные» в Краснодаре, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
122 отзыва
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990 за человека
По интересному Краснодару с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330 за человека
Экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 700 за всё до 6 чел.
Мистический и романтический Екатеринодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
32 отзыва
Мистический Краснодар: путешествие в историю Екатеринодара
Загадочная ночь Краснодара: истории «убивцев и душегубов», спиритические сеансы и тайны старинных особняков
Начало: В сквере им. Жукова
8 июля в 18:00
9 июля в 18:00
3 800 за всё до 2 чел.
Невероятный парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.
Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море»
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 июня в 07:00
14 900 за всё до 3 чел.
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990 за всё до 3 чел.
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
3 отзыва
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
4 500 за всё до 4 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 июня 2024
    По интересному Краснодару с ветерком
    Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
    Адыгея прекрасна, но нам не повезло с погодой. Гид спасла наш день. Мы познакомились с интересными музеями и людьми. В
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    хорошую погоду не до них было бы. О золотой кладовой даже и не знали. Понравился Майкоп. Обязательно нужно в него заезжать. Теперь приедем за природой. И закажем ещё экскурсию. Спасибо.

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
    Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси Еутых (потрясающая личность и
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    наинтереснейший музей), в частном маленьком музее «Беловодье» (который включает в себя как коллекцию аммонитов, которым более 3000 лет, так и предметы Великой Отечественной войны), посетили смотровые площадки на плато, и каньоне. Очень интересно рассказывает, поездка пролетела как один миг! Я в восторге!

    Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси
  • В
    Вера
    14 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже
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    с "санитарными" остановками) удалось посмотреть все знаковые места парка. Денис рассказал о создателе парка - Сергее Галицком, о футбольном клубе "Краснодар", детско-юношеской футбольной академии. По мере углубления в парк мы получили интересный рассказ о многочисленных видах растений - названиях (Лангерстрëмия, о, господи, и прочих языкозаворачивающих наименований), ареале произрастания, особенностях роста и цветения и многого другого. Конечно же, отдельное внимание уделялось арт-объектам. Причем, кое-что мы слышали впервые. К примеру, всем известная "Капля" на самом деле называется "Геолокация". Заказ экскурсии изначально был оформлен на 19 часов. Однако в ходе общения с экскурсоводом было решено перенести на час раньше. Все отлично получилось - по светлому времени посмотрели парк, а к концу экскурсии, когда уже начало темнеть, Денис как раз подвел нас к арт-объекту "Солнечная система", который выглядит эффектно только в ночи. В общем, спасибо Денису за приятное и познавательное путешествие по парку. А так же за продуманный маршрут и спокойный темп движения (удалось и у фонтанов немного посидеть, и на рыбок полюбоваться, и на специальных скамейках чуть-чуть полежать). P.S. На фото экскурсовод в светлых штанах))

    Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа вПознавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Удачно взяли экскурсию! Денис нам рассказал о создании парка, показал все знаковые площадки. Успели обойти все. Сами бы так не сориентировались.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Невероятный парк Галицкого
    Очень понравилась прогулка по парку с Денисом. Были первый раз, и если бы не Денис, то во многие уголки огроменного наикрасивейшего парка не дошли бы. 2 часа пролетели как миг. Советуем всем. Денис еще и сделал нам кучу совместных фотографий.
  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    Супер отлично👍👍👍🥰🥰
  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
    Моя фотосессия была рано утром! И это был хороший выбор 👍. Парк был почти пустой. Вадим, вам спасибо за прекрасные фотографии. 🙌Фото готовы за два дня и это очень приятно! 👍Работа на отлично!
  • К
    Кристина
    30 апреля 2024
    Интересный Краснодар
    Очень благодарна Анне за экскурсию и рекомендую ее от всей души! Я была в городе всего 9 часов: нужно было
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    и дела сделать и очень хотелось познакомиться с городом. Анна пошла мне навстречу и провела экскурсию в удобное для меня время. Рассказывала интересно, видно, что человек любит свой город и действительно много о нем знает. Теперь я тоже очень люблю Краснодар, восхищаюсь его меценатами и очень рада за жителей. Думаю, что приеду еще не раз, и обязательно обращусь к Анне за экскурсией для друзей и знакомых. Спасибо еще раз за интересно и познавательно проведенное время и за положительные эмоции, которые я получила в Краснодаре!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Ночные»

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  4. Мистический и романтический Екатеринодар
  5. Невероятный парк Галицкого
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  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
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