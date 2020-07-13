2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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местных жителей (краеведов и знатоков) представлен так сиротливо.

Анна С. на вопросы отвечала скупо, и я не стала ее утомлять расспросами. Хотя обычно местные экскурсоводы (я часто пользуюсь услугами этого сайта) общаются активно и с удовольствием.

За два дня до экскурсии пришло напоминание и от сайта и от Анны С. Мы подтвердили готовность прийти на экскурсию. И на сайте, и в напоминании было сказано: «Начало экскурсии – остановка Захарова». Прекрасно. Мы выехали из гостиницы с запасом времени. По пути (в трамвае) выяснили, что такой остановки нет. Она была когда-то, но теперь ее переименовали. Причем не все пассажиры трамвая знали об этом (что она была). Мы, конечно, разобрались, благо краснодарцы очень гостеприимны и внимательны к приезжим. Но возвращались две остановки пешком.

Уж краснодарскому гиду не мешало бы это знать! А не назначать встречу людям, которые впервые оказались в городе, на несуществующей остановке трамвая!

На остановку (теперь это «Водолечебница») пришла не Анна, а Людмила.

Как зовут экскурсовода, не важно.

Людмила провела прекрасную экскурсию – профессиональный экскурсовод. На вопросы отвечала, все просьбы выполняла (там постоять, туда зайти, здесь остановиться). Нам все понравилось. Объяснила, как добраться до парка Галицкого, куда мы собирались после экскурсии. Но у нас не было сил ехать городским транспортом, и она помогла нам вызвать такси! В общем, все прекрасно.

Но от общения с Анной С. остался осадок.

Мы не уточняли, почему пришла Людмила, а не Анна. И Анна в эсемеске просто поставила нас перед фактом, что придет другой человек. Создалось впечатление, что не она сама водит экскурсии, а руководит организацией, которая этим занимается.

Бог в помощь! Но так и надо писать на сайте!

А не рассказывать, как «я лично люблю свой город и с каким удовольствием показываю его всем, кто им интересуется»!