2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Краснодар постоянно развивается и модернизируется, но старые деревья, стены казачьих хат и советские памятники архитектуры сохраняют связь
Описание экскурсии
Достопримечательности центра
Деловой и административный центр Краснодарского края, казачья вольница, купеческая держава — все грани города вы откроете, гуляя по главной улице — Красной. Увидите тысячелетние дубы-великаны и прикоснетесь к старинным кирпичикам Филицинских зданий, рассмотрите помпезные скульпторы Микешина и особняк первого кабардинского инженера Шарданова. От городского сада пройдете большую часть центральной улицы, где рассмотрите Войсковый собор, здание Краевого собрания, памятник Екатерине Великой, родную базу Кубанского Казачьего хора, библиотеку Пушкина и художественный музей.
Интересное о Краснодаре
По пути вы узнаете, как возник и развивался город, как пережил войну и был заново отстроен. Я расскажу о старинных казачьих традициях, ставших неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей. Поговорим о Кубанском казачьем хоре — единственном в России коллективе народного творчества, чья история тянется с начала 19 века. А также о том, чем живут краснодарцы, как благоустраивают город, где отыскать приятные кафе и что интересного можно обнаружить в разных уголках южной столицы.
Организационные детали
- *Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
- Завершение экскурсии на улице Одесская.
- Общая протяженность прогулки — 4 километра. В летнее время есть возможность искупаться в фонтанах, которыми славится краевой центр.
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И город Краснодар - замечательный!