2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Город моего детства я уже не узнаю в его высотных зданиях и широких проспектах.

Краснодар постоянно развивается и модернизируется, но старые деревья, стены казачьих хат и советские памятники архитектуры сохраняют связь с его древней историей.

На прогулке по центру вы совершите путешествие во времена скифских курганов, казачьих подвигов, тягот Великой Отечественной войны, эпоху расцвета в советский период и современный мир города, претендующего на звание южной столицы России.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча ост.Водолечебница на ул.Захарова
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
По центральной улице Краснодара
По центральной улице Краснодара

Что вас ожидает

Достопримечательности центра
Деловой и административный центр Краснодарского края, казачья вольница, купеческая держава — все грани города вы откроете, гуляя по главной улице — Красной. Увидите тысячелетние дубы-великаны и прикоснетесь к старинным кирпичикам Филицинских зданий, рассмотрите помпезные скульпторы Микешина и особняк первого кабардинского инженера Шарданова. От городского сада пройдете большую часть центральной улицы, где рассмотрите Войсковый собор, здание Краевого собрания, памятник Екатерине Великой, родную базу Кубанского Казачьего хора, библиотеку Пушкина и художественный музей.

Интересное о Краснодаре
По пути вы узнаете, как возник и развивался город, как пережил войну и был заново отстроен. Я расскажу о старинных казачьих традициях, ставших неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей. Поговорим о Кубанском казачьем хоре — единственном в России коллективе народного творчества, чья история тянется с начала 19 века. А также о том, чем живут краснодарцы, как благоустраивают город, где отыскать приятные кафе и что интересного можно обнаружить в разных уголках южной столицы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Завершение экскурсии на улице Одесская.
  • Общая протяженность прогулки — 4 километра. В летнее время есть возможность искупаться в фонтанах, которыми славится краевой центр.
По центральной улице Краснодара
По центральной улице Краснодара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ост.Водолечебница на ул.Захарова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг об природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 мая 2019
Экскурсию по Краснодару (По Центральной улице) мы заказывали 30 января – на 5 мая! Выбора не было (на тот момент предлагалось 2 экс.). Удивительно, на такой интересный город на сайте местных жителей (краеведов и знатоков) представлен так сиротливо.
Анна С. на вопросы отвечала скупо, и я не стала ее утомлять расспросами. Хотя обычно местные экскурсоводы (я часто пользуюсь услугами этого сайта) общаются активно и с удовольствием.
За два дня до экскурсии пришло напоминание и от сайта и от Анны С. Мы подтвердили готовность прийти на экскурсию. И на сайте, и в напоминании было сказано: «Начало экскурсии – остановка Захарова». Прекрасно. Мы выехали из гостиницы с запасом времени. По пути (в трамвае) выяснили, что такой остановки нет. Она была когда-то, но теперь ее переименовали. Причем не все пассажиры трамвая знали об этом (что она была). Мы, конечно, разобрались, благо краснодарцы очень гостеприимны и внимательны к приезжим. Но возвращались две остановки пешком.
Уж краснодарскому гиду не мешало бы это знать! А не назначать встречу людям, которые впервые оказались в городе, на несуществующей остановке трамвая!
На остановку (теперь это «Водолечебница») пришла не Анна, а Людмила.
Как зовут экскурсовода, не важно.
Людмила провела прекрасную экскурсию – профессиональный экскурсовод. На вопросы отвечала, все просьбы выполняла (там постоять, туда зайти, здесь остановиться). Нам все понравилось. Объяснила, как добраться до парка Галицкого, куда мы собирались после экскурсии. Но у нас не было сил ехать городским транспортом, и она помогла нам вызвать такси! В общем, все прекрасно.
Но от общения с Анной С. остался осадок.
Мы не уточняли, почему пришла Людмила, а не Анна. И Анна в эсемеске просто поставила нас перед фактом, что придет другой человек. Создалось впечатление, что не она сама водит экскурсии, а руководит организацией, которая этим занимается.
Бог в помощь! Но так и надо писать на сайте!
А не рассказывать, как «я лично люблю свой город и с каким удовольствием показываю его всем, кто им интересуется»!
Ирина
16 июля 2018
Прекрасная экскурсия, знающий и любящий свой город гид, прекрасный Краснодар. Спасибо!

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