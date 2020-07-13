2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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По центральной улице Краснодара

Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Город моего детства я уже не узнаю в его высотных зданиях и широких проспектах.

Краснодар постоянно развивается и модернизируется, но старые деревья, стены казачьих хат и советские памятники архитектуры сохраняют связь
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с его древней историей.

На прогулке по центру вы совершите путешествие во времена скифских курганов, казачьих подвигов, тягот Великой Отечественной войны, эпоху расцвета в советский период и современный мир города, претендующего на звание южной столицы России.

4.5
4 отзыва
По центральной улице Краснодара
По центральной улице Краснодара
По центральной улице Краснодара

Описание экскурсии

Достопримечательности центра

Деловой и административный центр Краснодарского края, казачья вольница, купеческая держава — все грани города вы откроете, гуляя по главной улице — Красной. Увидите тысячелетние дубы-великаны и прикоснетесь к старинным кирпичикам Филицинских зданий, рассмотрите помпезные скульпторы Микешина и особняк первого кабардинского инженера Шарданова. От городского сада пройдете большую часть центральной улицы, где рассмотрите Войсковый собор, здание Краевого собрания, памятник Екатерине Великой, родную базу Кубанского Казачьего хора, библиотеку Пушкина и художественный музей.

Интересное о Краснодаре

По пути вы узнаете, как возник и развивался город, как пережил войну и был заново отстроен. Я расскажу о старинных казачьих традициях, ставших неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей. Поговорим о Кубанском казачьем хоре — единственном в России коллективе народного творчества, чья история тянется с начала 19 века. А также о том, чем живут краснодарцы, как благоустраивают город, где отыскать приятные кафе и что интересного можно обнаружить в разных уголках южной столицы.

Организационные детали

  • *Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
  • Завершение экскурсии на улице Одесская.
  • Общая протяженность прогулки — 4 километра. В летнее время есть возможность искупаться в фонтанах, которыми славится краевой центр.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ост. Водолечебница на ул. Захарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Экскурсия нам очень понравилась. О Краснодаре почти ничего не знали, но в итоге каждый узнал про город что то интересное. У нас очень сложная группа: родители и трое детей(9 лет,
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17 лет, 21 год), Екатерине удалось привлечь каждого! Особенно мелкого (чувствуется умение работать с детьми). Содержание экскурсии было разнообразное, говорилось не только про исторические факты, но и про современную жизнь города. Настроение создано отличное! Город показался живым и светлым! Спасибо.

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Марина
Экскурсию по Краснодару (По Центральной улице) мы заказывали 30 января – на 5 мая! Выбора не было (на тот момент предлагалось 2 экс.). Удивительно, на такой интересный город на сайте
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местных жителей (краеведов и знатоков) представлен так сиротливо.
Анна С. на вопросы отвечала скупо, и я не стала ее утомлять расспросами. Хотя обычно местные экскурсоводы (я часто пользуюсь услугами этого сайта) общаются активно и с удовольствием.
За два дня до экскурсии пришло напоминание и от сайта и от Анны С. Мы подтвердили готовность прийти на экскурсию. И на сайте, и в напоминании было сказано: «Начало экскурсии – остановка Захарова». Прекрасно. Мы выехали из гостиницы с запасом времени. По пути (в трамвае) выяснили, что такой остановки нет. Она была когда-то, но теперь ее переименовали. Причем не все пассажиры трамвая знали об этом (что она была). Мы, конечно, разобрались, благо краснодарцы очень гостеприимны и внимательны к приезжим. Но возвращались две остановки пешком.
Уж краснодарскому гиду не мешало бы это знать! А не назначать встречу людям, которые впервые оказались в городе, на несуществующей остановке трамвая!
На остановку (теперь это «Водолечебница») пришла не Анна, а Людмила.
Как зовут экскурсовода, не важно.
Людмила провела прекрасную экскурсию – профессиональный экскурсовод. На вопросы отвечала, все просьбы выполняла (там постоять, туда зайти, здесь остановиться). Нам все понравилось. Объяснила, как добраться до парка Галицкого, куда мы собирались после экскурсии. Но у нас не было сил ехать городским транспортом, и она помогла нам вызвать такси! В общем, все прекрасно.
Но от общения с Анной С. остался осадок.
Мы не уточняли, почему пришла Людмила, а не Анна. И Анна в эсемеске просто поставила нас перед фактом, что придет другой человек. Создалось впечатление, что не она сама водит экскурсии, а руководит организацией, которая этим занимается.
Бог в помощь! Но так и надо писать на сайте!
А не рассказывать, как «я лично люблю свой город и с каким удовольствием показываю его всем, кто им интересуется»!

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Ирина
Прекрасная экскурсия, знающий и любящий свой город гид, прекрасный Краснодар. Спасибо!
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Татьяна
Познавательная обзорная экскурсия!
И город Краснодар - замечательный!
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