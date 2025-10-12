читать дальше

самому Плато и заповеднику не гуляли, но впечатлились видами с Утюга.

В пещере были холодно, если вы не взяли теплые вещи, ничего страшного, можно оформить в прокат флисовые курточки. На водопады нужно ехать подготовленным, в плане обуви. После второго водопада идти сложно, в ущелье большая влажность, скользко на мокрых камнях.

Ребенку больше всего понравилось на Утюге, где много хвойных, забыл про аллергию)

Спасибо экскурсоводу Евгению, было захватывающе.