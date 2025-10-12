Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
Эногастрономическое путешествие по терруару Краснодарского края
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
Завтра в 10:00
26 ноя в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лаго-Наки - Легенды гор Адыгеи
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: будние дни в 07:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: по договорённости
Завтра в 09:00
26 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: Рекомендуемый выезд на экскурсию с 07:00 до 09:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Гуамское ущелье
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: 07:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шато Пино - улитки, море и вино
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: в любой день недели, выезд из Краснодара 07:00 - 08:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: будние дни в 07:30
26 ноя в 07:30
27 ноя в 07:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнографическая казачья станица «Атамань»
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: будни в 07:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в каньон Волчьи ворота
Погрузитесь в магию природы Чибийского ущелья и каньона Волчьи ворота. Прогулка среди горных троп и первозданного леса подарит незабываемые впечатления
Начало: У места вашего проживания
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
10 990 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРита12 октября 2025Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»Дата посещения: 10 октября 2025Спасибо за познавательную экскурсию.
- ДДмитрий18 октября 2025Отличная экскурсия и отличный гид. Маршрут "гибко" настраивается в зависимости от интересов и физ подготовки.
Евгений прекрасно знает историю региона, увлекательно рассказывает легенды о появлении названий местных достопримечательностей.
- ППитерский17 октября 2025Были на прекрасно организованной экскурсии, интересно, познавательно, огромное спасибо Ульяне, нашему гиду.
- ММила25 сентября 2025У нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. Подобрали сэт на дегустацию. По
- ЕЕгор9 августа 2025поездка 10/10. Валерия отличный экскурсовод, знает многое о вине и о его истории, рассказывает интересно и в целом человек приятнейший. Транспорт чистейший и комфортный. в общем советую! по любому еще поедем куда нибудь с Валерией)
- ЕЕлена30 августа 2024Ездили на экскурсию маленькой группой в конце августа. Получили массу впечатлений. По дороге останавливались несколько раз, чтобы сделать фото. По
- ММария7 августа 2024Экскурсия понравилась, гид был приятный, вежливый, интересно рассказывал историю об Адыгее и Краснодаре. Аккуратное вождение, приятная, дружелюбная атмосфера. Рекомендую!
- ММаксим12 июля 2024Гид Евгений, супер!
- ИИгорь24 апреля 2024Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
- ГГалина3 октября 2023Большое спасибо Евгению за экскурсию по винодельням Краснодарского края! Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо, все очень понравилось. Дорога была легкой
- ААнжелика2 сентября 2023Давно хотели побывать в Абрау-Дюрсо, о котором много читали и слышали. Время в пути пролетело незаметно благодаря опытнейшему гиду Евгению,
- ЕЕлена29 августа 2023Посетили винодельню Голубицкую по совету экскурсовода. Отличный выбор - понравилась больше других. Были и в Шато Тамань. И погуляли по
- ССамойлова25 августа 2023Шикарная поездка, очень довольны! Спасибо Евгению, он лучший экскурсовод, столько интересного узнали про Адыгею. Обязательно поедем еще раз на следующий год.
- ССергей6 августа 2023Очень понравилась экскурсия с Евгением, много интересного рассказал, вежливо, культурно, с ним было легко и интересно, спасибо большое!
- РРакоч31 июля 2023Красивое ущелье! Евгений по дороге рассказал много интересного. В целом экскурсия понравилась.
