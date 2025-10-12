Мои заказы

Экскурсии от вашего отеля в Краснодаре

Найдено 9 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Краснодаре, цены от 10 990 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
Эногастрономическое путешествие по терруару Краснодарского края
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
Завтра в 10:00
26 ноя в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Лаго-Наки - Легенды гор Адыгеи
Пешая
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лаго-Наки - Легенды гор Адыгеи
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: будние дни в 07:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Пешая
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: по договорённости
Завтра в 09:00
26 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 50 чел.
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Пешая
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский винный дом Абрау-Дюрсо
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: Рекомендуемый выезд на экскурсию с 07:00 до 09:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гуамское ущелье
На автобусе
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Гуамское ущелье
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: 07:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 18 чел.
Шато Пино - улитки, море и вино
Пешая
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Шато Пино - улитки, море и вино
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: в любой день недели, выезд из Краснодара 07:00 - 08:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Пешая
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новороссийск - город-труженик, город-герой
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: будние дни в 07:30
26 ноя в 07:30
27 ноя в 07:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Этнографическая казачья станица «Атамань»
Пешая
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Этнографическая казачья станица «Атамань»
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
Расписание: будни в 07:00
Завтра в 07:00
26 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тайными тропами под Краснодаром
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в каньон Волчьи ворота
Погрузитесь в магию природы Чибийского ущелья и каньона Волчьи ворота. Прогулка среди горных троп и первозданного леса подарит незабываемые впечатления
Начало: У места вашего проживания
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
10 990 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рита
    12 октября 2025
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Дата посещения: 10 октября 2025
    Спасибо за познавательную экскурсию.
  • Д
    Дмитрий
    18 октября 2025
    Лаго-Наки - Легенды гор Адыгеи
    Отличная экскурсия и отличный гид. Маршрут "гибко" настраивается в зависимости от интересов и физ подготовки.
    Евгений прекрасно знает историю региона, увлекательно рассказывает легенды о появлении названий местных достопримечательностей.
  • П
    Питерский
    17 октября 2025
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Были на прекрасно организованной экскурсии, интересно, познавательно, огромное спасибо Ульяне, нашему гиду.
  • М
    Мила
    25 сентября 2025
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    У нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. Подобрали сэт на дегустацию. По
    читать дальше

    сэту у нас были свои пожелания и Валерия, совместно с ребятами из Собер-Баш, подобрали прекрасную линейку. Само хозяйство не большое, уютное, расположено недалеко от Краснодара. Нам конкретно не повезло из-за дорожных работ, и вместо часа мы добирались 2
    5 часа, но тут как говорится, никто не застрахован. В любом случае приятная и не принужденная атмосфера на винодельне сгладила всё. Живописные виды, чудесное вино, интересный рассказ - сделал нашу поездку удивительно приятной! Спасибо огромное!

  • Е
    Егор
    9 августа 2025
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    поездка 10/10. Валерия отличный экскурсовод, знает многое о вине и о его истории, рассказывает интересно и в целом человек приятнейший. Транспорт чистейший и комфортный. в общем советую! по любому еще поедем куда нибудь с Валерией)
  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Лаго-Наки - Легенды гор Адыгеи
    Ездили на экскурсию маленькой группой в конце августа. Получили массу впечатлений. По дороге останавливались несколько раз, чтобы сделать фото. По
    читать дальше

    самому Плато и заповеднику не гуляли, но впечатлились видами с Утюга.
    В пещере были холодно, если вы не взяли теплые вещи, ничего страшного, можно оформить в прокат флисовые курточки. На водопады нужно ехать подготовленным, в плане обуви. После второго водопада идти сложно, в ущелье большая влажность, скользко на мокрых камнях.
    Ребенку больше всего понравилось на Утюге, где много хвойных, забыл про аллергию)
    Спасибо экскурсоводу Евгению, было захватывающе.

  • М
    Мария
    7 августа 2024
    Гуамское ущелье
    Экскурсия понравилась, гид был приятный, вежливый, интересно рассказывал историю об Адыгее и Краснодаре. Аккуратное вождение, приятная, дружелюбная атмосфера. Рекомендую!
  • М
    Максим
    12 июля 2024
    Лаго-Наки - Легенды гор Адыгеи
    Гид Евгений, супер!
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
    читать дальше

    интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!

  • Г
    Галина
    3 октября 2023
    Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
    Большое спасибо Евгению за экскурсию по винодельням Краснодарского края! Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо, все очень понравилось. Дорога была легкой
    читать дальше

    и познавательной. Евгений рассказал много интересного не только о точках маршрута, но и Краснодарском крае, Адыгее, Новороссийске. Отдельная благодарность за чудесный обед в Цибульке. Индивидуальная экскурсия оправдала все ожидания. Получили массу приятных впечатлений.

  • А
    Анжелика
    2 сентября 2023
    Русский винный дом Абрау-Дюрсо
    Давно хотели побывать в Абрау-Дюрсо, о котором много читали и слышали. Время в пути пролетело незаметно благодаря опытнейшему гиду Евгению,
    читать дальше

    который оказался приятным собеседником и знатоком истории, в том числе памятных событий Краснодарского края. Увиденное воочию превзошло все ожидания: красота озера и вкус напитков покорили. В Пбрау-Дюрсо хочется приезжать вновь и вновь…

  • Е
    Елена
    29 августа 2023
    Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
    Посетили винодельню Голубицкую по совету экскурсовода. Отличный выбор - понравилась больше других. Были и в Шато Тамань. И погуляли по
    читать дальше

    берегу. Информацию Евгений преподносит очень интересно, не перегружено. Хорошо ориентируется на наши интересы. Приятный, харизматичный экскурсовод, задает нужный настрой на отдых. Спасибо!

  • С
    Самойлова
    25 августа 2023
    Лаго-Наки - Легенды гор Адыгеи
    Шикарная поездка, очень довольны! Спасибо Евгению, он лучший экскурсовод, столько интересного узнали про Адыгею. Обязательно поедем еще раз на следующий год.
  • С
    Сергей
    6 августа 2023
    Русский винный дом Абрау-Дюрсо
    Очень понравилась экскурсия с Евгением, много интересного рассказал, вежливо, культурно, с ним было легко и интересно, спасибо большое!
  • Р
    Ракоч
    31 июля 2023
    Гуамское ущелье
    Красивое ущелье! Евгений по дороге рассказал много интересного. В целом экскурсия понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
  2. Лаго-Наки - Легенды гор Адыгеи
  3. Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
  4. Русский винный дом Абрау-Дюрсо
  5. Гуамское ущелье
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Гуамское ущелье
  6. Войсковой собор Александра Невского
  7. Стадион Краснодар
  8. Екатерининский собор
  9. Мезмай
  10. Горячий Ключ
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в ноябре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "От вашего отеля" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 10 990 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Краснодаре на 2025 год по теме «От вашего отеля», 27 ⭐ отзывов, цены от 10990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь