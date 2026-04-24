Неспешная фотопрогулка в одном из самых зелёных уголков города — отличный способ отвлечься от суеты и провести время с удовольствием. Мы побываем в самых живописных местах парка, поймаем настроение и живые эмоции. А в итоге у вас останутся стильные кадры, которые будут радовать ещё долго.
Описание фото-прогулки
- Мы сделаем остановку на аллее фонтанов
- Пройдём в глубь уютных зелёных аллей
- Выйдем на берег реки Кубань
Вы будете наслаждаться прогулкой — а мы поймаем в кадр ваши искренние эмоции и сделаем яркие снимки на память!
Организационные детали
- Съёмка ведётся на Sony A7M2
- Вы получите 10–20 фото в цветокоррекции в течение 7 дней после прогулки
- Прогулку можно продлить. Каждый последующий час работы — 1000 ₽
- С вами будет один из фотографов нашей команды
Дополнительные опции
- Индивидуальные консультации фотографа для обсуждения стиля съёмки — 3000 ₽ за час
- Стилистическое сопровождение и подбор образа — цена по договорённости
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 606 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
