Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы когда-нибудь пробовали завтракать на высоте 400 метров над уровнем моря? Если нет, то вам точно стоит это сделать 5 2 отзыва

Наталья Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Трансфер для группы 3500 ₽ за человека 5 2 отзыва 12 часов 1-20 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Любите свежий горный воздух, захватывающие виды и живописные пейзажи? Этот тур для вас Мы отправимся на Орлиную полку — место, которое покоряет с первого взгляда. С высоты открываются потрясающие виды на посёлок Мезмай, долину реки Куджипс, окружающие хребты и плато Лаго-Наки. Впечатляющие фотографии останутся с вами надолго Важная информация: В этом туре мы прогуляемся по лесу. В некоторых местах будет подъем, мы будем идти вверх и набирать высоту. В одну строну идти 1,5 часа.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мы отправимся на Орлиную полку - место

Которое покоряет с первого взгляда. С высоты открываются потрясающие виды на посёлок Мезмай

Долину реки Куджипс

Окружающие хребты и плато Лаго-Наки. Впечатляющие фотографии останутся с вами надолго Что включено Трансфер

Сопровождение

Помощь в фото - и видеосъемке. Что не входит в цену Термальные источники: взрослые - 600 ₽, дети - 350 ₽

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея Завершение: ТЦ Галерея Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация В этом туре мы прогуляемся по лесу. В некоторых местах будет подъем

Мы будем идти вверх и набирать высоту. В одну строну идти 1

5 часа Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.