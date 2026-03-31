Вы когда-нибудь пробовали завтракать на высоте 400 метров над уровнем моря? Если нет, то вам точно стоит это сделать
Описание трансферЛюбите свежий горный воздух, захватывающие виды и живописные пейзажи? Этот тур для вас Мы отправимся на Орлиную полку — место, которое покоряет с первого взгляда. С высоты открываются потрясающие виды на посёлок Мезмай, долину реки Куджипс, окружающие хребты и плато Лаго-Наки. Впечатляющие фотографии останутся с вами надолго Важная информация: В этом туре мы прогуляемся по лесу. В некоторых местах будет подъем, мы будем идти вверх и набирать высоту. В одну строну идти 1,5 часа.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы отправимся на Орлиную полку - место
- Которое покоряет с первого взгляда. С высоты открываются потрясающие виды на посёлок Мезмай
- Долину реки Куджипс
- Окружающие хребты и плато Лаго-Наки. Впечатляющие фотографии останутся с вами надолго
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение
- Помощь в фото - и видеосъемке.
Что не входит в цену
- Термальные источники: взрослые - 600 ₽, дети - 350 ₽
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Завершение: ТЦ Галерея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- В этом туре мы прогуляемся по лесу. В некоторых местах будет подъем
- Мы будем идти вверх и набирать высоту. В одну строну идти 1
- 5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Спасибо гиду Татьяне за прекрасную организацию поездки и уютную атмосферу. Маршрут получился очень живописным: лес, горные виды и Орлиная полка произвели сильное впечатление. Татьяна по дороге рассказывала интересные истории о городе и с удовольствием отвечала на вопросы. Поездка подарила море положительных эмоций и помогла отвлечься от городской суеты)
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А
Это уже не первая моя экскурсия с этой компанией) Огромная благодарность организаторам за помощь и поддержку на подъёме, сама бы точно не справилась. Поездка прошла легко, весело и очень душевно🫶 С удовольствием отправлюсь с вами ещё раз!
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