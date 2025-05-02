Если вы цените свежий горный воздух, любите гулять по лесу и хотите сбежать от городской суеты, вам стоит отправиться на Орлиную полку — место, где дух захватывает от красоты.
Отсюда открываются потрясающие виды на Мезмай, долину реки Куджипс, окрестные хребты и нагорье Лаго-Наки. А после приятной прогулки мы отдохнём и расслабимся в термальных источниках!
Отсюда открываются потрясающие виды на Мезмай, долину реки Куджипс, окрестные хребты и нагорье Лаго-Наки. А после приятной прогулки мы отдохнём и расслабимся в термальных источниках!
Описание экскурсии
Встретимся с утра — и поедем через Краснодарский край и Адыгею. Дорога в одну сторону займёт около трёх часов.
Отправимся в путь сквозь лес — тропа несложная, с небольшими подъёмами. Идти в одну сторону будем около 1,5 часов — конечно, с остановками, чтобы полюбоваться красотой и сделать фото.
И вот — Орлиная полка! Здесь мы отдохнём, устроим небольшой пикник, вдохнём свежий горный воздух. Конечно, насладимся открывающимися пейзажами — и вновь сделаем множество ярких снимков.
А затем поедем на термальные источники. Расслабимся в горячей воде и обменяемся впечатлениями от прошедшего дня.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — за день до экскурсии. Мы пришлём ссылку на оплату, а потом чек и договор оказания услуг
- Если после перевода вы отмените заказ или не придёте на экскурсию, не сможем вернуть оплату
- Поездка пройдёт на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes
- Подъём несложный и доступен людям с базовым уровнем физической подготовки. Подходит детям от 6 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Термальные источники: взрослые — 500 ₽, дети — 250 ₽
- Обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ТЦ «Галерея»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1151 туриста
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Орлиная полка - восхитительное место. Хочется посетить его ещё много-много раз. Гид Татьяна прекрасно справляется со своей работой. Во время экскурсии сделано множество фотографий на память. После экскурсии нас ждал горячий комплексный обед и восстановление сил в горячем источнике. От поездки остались только положительные эмоции.
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В
Участвовал в однодневной экскурсии на Орлиную полку — это было замечательно! Поездка оказалась комфортной, а возможность познакомиться с новыми людьми и провести день вместе добавила приятных моментов. Особенно впечатлил вид — ради него однозначно стоит поехать. Обязательно присоединюсь и к другим турам!
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Давно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлые и внимательные ко всем туристам. Ещё и с группой повезло!
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Сегодня я получила массу положительных эмоций. Подьем на орлиную полку вполне посилен любому, ребёнку или пожилому, гид Татьяна помогала подниматься в трудных местах. Много интересных знакомств, море красивых фотографий, а источник это отдельный вид удовольствия.
Рекомендую Наталью и ее туры ❤️
Рекомендую Наталью и ее туры ❤️
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Ездили с данным тур агентством на Орлиную полку, очень интересный маршрут. Красивые виды, интересные локации для фото, также посетили термальный источник. Идеально выстроен маршрут. гид Татьяна умничка, интересно рассказывает внимательна к туристам.
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Н
Очень понравилась поездка, хорошо составленный маршрут. Виды шикарные, маршрут не сложный. А после прогулки еще и термальные источники. Полное наслаждение. Рекомендую 🤝 Гид Татьяна, молодец🌺
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