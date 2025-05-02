Если вы цените свежий горный воздух, любите гулять по лесу и хотите сбежать от городской суеты, вам стоит отправиться на Орлиную полку — место, где дух захватывает от красоты. Отсюда открываются потрясающие виды на Мезмай, долину реки Куджипс, окрестные хребты и нагорье Лаго-Наки. А после приятной прогулки мы отдохнём и расслабимся в термальных источниках!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Встретимся с утра — и поедем через Краснодарский край и Адыгею. Дорога в одну сторону займёт около трёх часов.

Отправимся в путь сквозь лес — тропа несложная, с небольшими подъёмами. Идти в одну сторону будем около 1,5 часов — конечно, с остановками, чтобы полюбоваться красотой и сделать фото.

И вот — Орлиная полка! Здесь мы отдохнём, устроим небольшой пикник, вдохнём свежий горный воздух. Конечно, насладимся открывающимися пейзажами — и вновь сделаем множество ярких снимков.

А затем поедем на термальные источники. Расслабимся в горячей воде и обменяемся впечатлениями от прошедшего дня.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — за день до экскурсии. Мы пришлём ссылку на оплату, а потом чек и договор оказания услуг

Если после перевода вы отмените заказ или не придёте на экскурсию, не сможем вернуть оплату

Поездка пройдёт на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes

Подъём несложный и доступен людям с базовым уровнем физической подготовки. Подходит детям от 6 лет

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы