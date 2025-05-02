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Из Краснодара - на Орлиную полку

Отправиться на несложный хайкинг, покорить скалу и насладиться пейзажами
Если вы цените свежий горный воздух, любите гулять по лесу и хотите сбежать от городской суеты, вам стоит отправиться на Орлиную полку — место, где дух захватывает от красоты.

Отсюда открываются потрясающие виды на Мезмай, долину реки Куджипс, окрестные хребты и нагорье Лаго-Наки. А после приятной прогулки мы отдохнём и расслабимся в термальных источниках!
5
12 отзывов
Из Краснодара - на Орлиную полку
Из Краснодара - на Орлиную полку
Из Краснодара - на Орлиную полку

Описание экскурсии

Встретимся с утра — и поедем через Краснодарский край и Адыгею. Дорога в одну сторону займёт около трёх часов.

Отправимся в путь сквозь лес — тропа несложная, с небольшими подъёмами. Идти в одну сторону будем около 1,5 часов — конечно, с остановками, чтобы полюбоваться красотой и сделать фото.

И вот — Орлиная полка! Здесь мы отдохнём, устроим небольшой пикник, вдохнём свежий горный воздух. Конечно, насладимся открывающимися пейзажами — и вновь сделаем множество ярких снимков.

А затем поедем на термальные источники. Расслабимся в горячей воде и обменяемся впечатлениями от прошедшего дня.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — за день до экскурсии. Мы пришлём ссылку на оплату, а потом чек и договор оказания услуг
  • Если после перевода вы отмените заказ или не придёте на экскурсию, не сможем вернуть оплату
  • Поездка пройдёт на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes
  • Подъём несложный и доступен людям с базовым уровнем физической подготовки. Подходит детям от 6 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Термальные источники: взрослые — 500 ₽, дети — 250 ₽
  • Обед — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около ТЦ «Галерея»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1151 туриста
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,
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групповые, корпоративные и школьные. Со мной работают семь гидов, которые сопровождают людей по всем локациям. Все гиды с высшим образованием (биологи, геологи, педагоги) и уже не первый год работают в данной сфере. Гиды рассказывают исторические факты о местности, флоре и фауне, достопримечательностях городов, а также знакомят с местными блюдами. Мы подбираем не только лучшие места и разнообразные локации, но и комфортные, уютные гостиницы, рестораны и необычные остановки, куда не каждый доезжает — в этом наши сильные стороны. Помимо прочего наши помощники помогают делать видео и фото для каждого путешественника.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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2
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М
Орлиная полка - восхитительное место. Хочется посетить его ещё много-много раз. Гид Татьяна прекрасно справляется со своей работой. Во время экскурсии сделано множество фотографий на память. После экскурсии нас ждал горячий комплексный обед и восстановление сил в горячем источнике. От поездки остались только положительные эмоции.
Орлиная полка - восхитительное место. Хочется посетить его ещё много-много раз. Гид Татьяна прекрасно справляется со
Орлиная полка - восхитительное место. Хочется посетить его ещё много-много раз. Гид Татьяна прекрасно справляется со
Орлиная полка - восхитительное место. Хочется посетить его ещё много-много раз. Гид Татьяна прекрасно справляется со
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В
Участвовал в однодневной экскурсии на Орлиную полку — это было замечательно! Поездка оказалась комфортной, а возможность познакомиться с новыми людьми и провести день вместе добавила приятных моментов. Особенно впечатлил вид — ради него однозначно стоит поехать. Обязательно присоединюсь и к другим турам!
Участвовал в однодневной экскурсии на Орлиную полку — это было замечательно! Поездка оказалась комфортной, а возможность
Участвовал в однодневной экскурсии на Орлиную полку — это было замечательно! Поездка оказалась комфортной, а возможность
Участвовал в однодневной экскурсии на Орлиную полку — это было замечательно! Поездка оказалась комфортной, а возможность
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Ксения
Давно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлые и внимательные ко всем туристам. Ещё и с группой повезло!
Давно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлые
Давно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлые
Давно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлые
Давно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлые
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Алена
Сегодня я получила массу положительных эмоций. Подьем на орлиную полку вполне посилен любому, ребёнку или пожилому, гид Татьяна помогала подниматься в трудных местах. Много интересных знакомств, море красивых фотографий, а источник это отдельный вид удовольствия.
Рекомендую Наталью и ее туры ❤️
Сегодня я получила массу положительных эмоций. Подьем на орлиную полку вполне посилен любому, ребёнку или пожилому,
Сегодня я получила массу положительных эмоций. Подьем на орлиную полку вполне посилен любому, ребёнку или пожилому,
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Дмитрий
Ездили с данным тур агентством на Орлиную полку, очень интересный маршрут. Красивые виды, интересные локации для фото, также посетили термальный источник. Идеально выстроен маршрут. гид Татьяна умничка, интересно рассказывает внимательна к туристам.
Ездили с данным тур агентством на Орлиную полку, очень интересный маршрут. Красивые виды, интересные локации для
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Н
Очень понравилась поездка, хорошо составленный маршрут. Виды шикарные, маршрут не сложный. А после прогулки еще и термальные источники. Полное наслаждение. Рекомендую 🤝 Гид Татьяна, молодец🌺
Очень понравилась поездка, хорошо составленный маршрут. Виды шикарные, маршрут не сложный. А после прогулки еще и
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