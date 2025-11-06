По ровной асфальтированной дороге стартуем в сторону Лаго-Наки (это примерно 3 часа пути). Попутно полюбуемся горными панорамами с высоты птичьего полёта.
Катание на узкоколейке
В ущелье нас ждёт первое приключение — поездка по железной дороге, проложенной по дну древнего океана Тетис. Длина пути составляет 2 км, а высота каменных стен вокруг — до 400 метров.
Переход или переезд в Мезмай
Под звуки горного Курджипса мы направимся покорять местные вершины. Прогулку можно осуществить как пешком по лесной тропе (10 км), так и на автомобиле с последующим лёгким треккингом без значительных перепадов высот (5 км).
Орлиная полка
Кульминацией путешествия станет посещение Орлиной полки — живописного выступа в скале, где когда-то гнездились белоголовые сипы. Здесь мы устроим заслуженный отдых, насладимся видами, вкусным горным чаем и местным мёдом. А заодно устроим фотосессию, чтобы тёплые воспоминания остались с вами надолго.
Организационные детали
Экскурсию проведëт один из гидов нашей команды
Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью до 6 человек
Программа подойдёт для участников любого возраста и уровня физической подготовки
В зимнее время при ухудшении погодных условий и невозможности совершения треккинга мы предложим посетить термальный комплекс (за дополнительную плату)
Дополнительные расходы
Проезд на паровозике по Гуамскому ущелью: 1000 ₽ — взрослый, 500 ₽ — ребёнок
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 41 туриста
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Б
Берг
6 ноя 2025
Минипутешествие было отличным. Рано утром мы отправились в горы на "Орлиную полку", благодаря этому получили отличные кадры и море впечатлений без суеты наверху. Само восхождение отдельное приключение, но доступное даже читать дальше
детям. Не пожалели ни разу, взяв с собой обувь с протектором и перекусы. Далее мы направились в Гуамское ущелье. Спасибо Елене за купленные заранее билеты на узкоколейку, не остались без красивых видов ущелья. Автомобиль, на котором передвигались, комфортный. Спасибо за подаренные эмоции!
Н
Наталья
3 июн 2025
На экскурсии "Из Краснодара к отрогам большого Кавказа" были двое взрослых 23 мая 2025 с проводником Максимом. Организатор Полина. Оценка 5+. Адыгея для нас совершенно новое место и Максим за читать дальше
день экскурсии показал нам удивительно красивые места. Комфортная машина, грамотные остановки на маршруте, вкусная еда, ароматный чай и вода - всегда были под рукой. Потрясающие виды с Орлиной полки, река с голубой глиной под Нефтегорском и парк в Горячем ключе обязательно стоит увидеть. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию, всем советуем.
Юлия
11 мая 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне! Гид Ник обладает хорошими знаниями и может доступно подать материал,ответить на все интересующие вопросы! Маршрут похода выстроен и понятен! Также имеется необходимая экипировка и дополнительное читать дальше
снаряжение,которое поможет предотвратить травмы и сделает подъем на вершину комфортным и безопасным! Несмотря на то,что после дождя в лесу было много грязи, поездка оставила только положительные впечатления! В Гуамском ущелье по вторникам,к сожалению,не ходит паровозик. Но это даже к лучшему,потому что удалось насладиться потрясающими видами и сделать красивые фотографии! Также отдельная благодарность Нику за то,что всегда фотографировал и помогал в течение всей экскурсии! Советую этот маршрут активным и интересующимся природой и красивыми ландшафтами людям! Вам точно будет что увидеть и посмотреть! А также открыть для себя много нового,интересного и в очередной раз удивиться как красива наша Россия!
О
Ольга
7 апр 2025
Первый пункт нашего маршрута "Орлиная полка" - изумительной красоты место. Здесь можно найти множество живописнейших ракурсов для съёмки и просто любоваться завораживающими видами на Мезмай. Гид подобрала для нас удачное читать дальше
время и мы были одни на полочке, пили чудесный травяной чай с мëдом, который, кстати, индивидуально для нас сварили прямо на высоте птичьего полёта. Это впечатление на всю жизнь! Поднимитесь - не пожалеете. Вторым местом для посещения было знаменитое Гуамское ущелье! Приобретя билеты на узкоколейку мы отправились в комфортных вагончиках в мини путешествие под рассказы гида и исторические моменты которые озвучивались в каждом вагоне. Такой концентрации красот, пейзажей не видели ни в одном месте. Справа нависают скалы, слева бушует горная река, пробивая дорогу среди глубокого ущелья. Полюбовавшись очаровательными видами и загадав желание у водопада мы вкусно поужинали в кафе и отправились дальше. Третьим и заключительным пунктом нашего путешествия стали термальные источки, в которых содержится, наверное, половина таблицы Менделеева. Дорога из Краснодара и обратно составила около 3х часов в одну сторону, но в комфорной машине и с хорошей компанией это время пролетело незаметно. Спасибо за невероятный и запоминающийся день экскурсоводу Елене!!!
Дмитрий
19 мар 2025
Гидом был Максим, отличный позитивный человек. Хорошо провели время. Рекомендую.