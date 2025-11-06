Посёлок Мезмай на окраине нагорья Лаго-Наки — это волшебное место в окружении скал, водопадов и смотровых площадок с головокружительными видами. Чтобы вы успели как следует всё рассмотреть, приглашаем прогуляться к нему пешком из Гуамского ущелья. Подышим свежим воздухом, полюбуемся грандиозным тектоническим разломом и окажемся на знаменитой Орлиной полке!

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Дорога из Краснодара

По ровной асфальтированной дороге стартуем в сторону Лаго-Наки (это примерно 3 часа пути). Попутно полюбуемся горными панорамами с высоты птичьего полёта.

Катание на узкоколейке

В ущелье нас ждёт первое приключение — поездка по железной дороге, проложенной по дну древнего океана Тетис. Длина пути составляет 2 км, а высота каменных стен вокруг — до 400 метров.

Переход или переезд в Мезмай

Под звуки горного Курджипса мы направимся покорять местные вершины. Прогулку можно осуществить как пешком по лесной тропе (10 км), так и на автомобиле с последующим лёгким треккингом без значительных перепадов высот (5 км).

Орлиная полка

Кульминацией путешествия станет посещение Орлиной полки — живописного выступа в скале, где когда-то гнездились белоголовые сипы. Здесь мы устроим заслуженный отдых, насладимся видами, вкусным горным чаем и местным мёдом. А заодно устроим фотосессию, чтобы тёплые воспоминания остались с вами надолго.

Организационные детали

Экскурсию проведëт один из гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью до 6 человек

Программа подойдёт для участников любого возраста и уровня физической подготовки

В зимнее время при ухудшении погодных условий и невозможности совершения треккинга мы предложим посетить термальный комплекс (за дополнительную плату)

