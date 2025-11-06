Мои заказы

Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа

Несложный треккинг из Гуамского ущелья к лучшей смотровой Мезмая
Посёлок Мезмай на окраине нагорья Лаго-Наки — это волшебное место в окружении скал, водопадов и смотровых площадок с головокружительными видами.

Чтобы вы успели как следует всё рассмотреть, приглашаем прогуляться к нему пешком из Гуамского ущелья.

Подышим свежим воздухом, полюбуемся грандиозным тектоническим разломом и окажемся на знаменитой Орлиной полке!
5
5 отзывов
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа© Полина
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа© Полина
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа© Полина
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 06:00, 07:00

Описание экскурсии

Дорога из Краснодара

По ровной асфальтированной дороге стартуем в сторону Лаго-Наки (это примерно 3 часа пути). Попутно полюбуемся горными панорамами с высоты птичьего полёта.

Катание на узкоколейке

В ущелье нас ждёт первое приключение — поездка по железной дороге, проложенной по дну древнего океана Тетис. Длина пути составляет 2 км, а высота каменных стен вокруг — до 400 метров.

Переход или переезд в Мезмай

Под звуки горного Курджипса мы направимся покорять местные вершины. Прогулку можно осуществить как пешком по лесной тропе (10 км), так и на автомобиле с последующим лёгким треккингом без значительных перепадов высот (5 км).

Орлиная полка

Кульминацией путешествия станет посещение Орлиной полки — живописного выступа в скале, где когда-то гнездились белоголовые сипы. Здесь мы устроим заслуженный отдых, насладимся видами, вкусным горным чаем и местным мёдом. А заодно устроим фотосессию, чтобы тёплые воспоминания остались с вами надолго.

Организационные детали

  • Экскурсию проведëт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне вместимостью до 6 человек
  • Программа подойдёт для участников любого возраста и уровня физической подготовки
  • В зимнее время при ухудшении погодных условий и невозможности совершения треккинга мы предложим посетить термальный комплекс (за дополнительную плату)

Дополнительные расходы

  • Проезд на паровозике по Гуамскому ущелью: 1000 ₽ — взрослый, 500 ₽ — ребёнок
  • Ужин в кафе на обратном пути — от 500 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Петра Метальникова, 32/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 41 туриста
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Б
Берг
6 ноя 2025
Минипутешествие было отличным. Рано утром мы отправились в горы на "Орлиную полку", благодаря этому получили отличные кадры и море впечатлений без суеты наверху. Само восхождение отдельное приключение, но доступное даже
читать дальше

детям. Не пожалели ни разу, взяв с собой обувь с протектором и перекусы. Далее мы направились в Гуамское ущелье. Спасибо Елене за купленные заранее билеты на узкоколейку, не остались без красивых видов ущелья.
Автомобиль, на котором передвигались, комфортный.
Спасибо за подаренные эмоции!

Минипутешествие было отличным. Рано утром мы отправились в горы на "Орлиную полку", благодаря этому получили отличныеМинипутешествие было отличным. Рано утром мы отправились в горы на "Орлиную полку", благодаря этому получили отличные
Н
Наталья
3 июн 2025
На экскурсии "Из Краснодара к отрогам большого Кавказа" были двое взрослых 23 мая 2025 с проводником Максимом. Организатор Полина. Оценка 5+. Адыгея для нас совершенно новое место и Максим за
читать дальше

день экскурсии показал нам удивительно красивые места. Комфортная машина, грамотные остановки на маршруте, вкусная еда, ароматный чай и вода - всегда были под рукой. Потрясающие виды с Орлиной полки, река с голубой глиной под Нефтегорском и парк в Горячем ключе обязательно стоит увидеть. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию, всем советуем.

На экскурсии "Из Краснодара к отрогам большого Кавказа" были двое взрослых 23 мая 2025 с проводником Максимом. Организатор Полина. Оценка 5+. Адыгея для нас совершенно новое место и Максим за день экскурсии показал нам удивительно красивые места. Комфортная машина, грамотные остановки на маршруте, вкусная еда, ароматный чай и вода - всегда были под рукой. Потрясающие виды с Орлиной полки, река с голубой глиной под Нефтегорском и парк в Горячем ключе обязательно стоит увидеть. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию, всем советуем.
Юлия
Юлия
11 мая 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне! Гид Ник обладает хорошими знаниями и может доступно подать материал,ответить на все интересующие вопросы! Маршрут похода выстроен и понятен! Также имеется необходимая экипировка и дополнительное
читать дальше

снаряжение,которое поможет предотвратить травмы и сделает подъем на вершину комфортным и безопасным!
Несмотря на то,что после дождя в лесу было много грязи, поездка оставила только положительные впечатления!
В Гуамском ущелье по вторникам,к сожалению,не ходит паровозик. Но это даже к лучшему,потому что удалось насладиться потрясающими видами и сделать красивые фотографии! Также отдельная благодарность Нику за то,что всегда фотографировал и помогал в течение всей экскурсии!
Советую этот маршрут активным и интересующимся природой и красивыми ландшафтами людям! Вам точно будет что увидеть и посмотреть! А также открыть для себя много нового,интересного и в очередной раз удивиться как красива наша Россия!

Экскурсия прошла на высшем уровне! Гид Ник обладает хорошими знаниями и может доступно подать материал,ответить на все интересующие вопросы! Маршрут похода выстроен и понятен! Также имеется необходимая экипировка и дополнительное снаряжение,которое поможет предотвратить травмы и сделает подъем на вершину комфортным и безопасным!
Несмотря на то,что после дождя в лесу было много грязи, поездка оставила только положительные впечатления!
В Гуамском ущелье по вторникам,к сожалению,не ходит паровозик. Но это даже к лучшему,потому что удалось насладиться потрясающими видами и сделать красивые фотографии! Также отдельная благодарность Нику за то,что всегда фотографировал и помогал в течение всей экскурсии!
Советую этот маршрут активным и интересующимся природой и красивыми ландшафтами людям! Вам точно будет что увидеть и посмотреть! А также открыть для себя много нового,интересного и в очередной раз удивиться как красива наша Россия!
О
Ольга
7 апр 2025
Первый пункт нашего маршрута "Орлиная полка" - изумительной красоты место. Здесь можно найти множество живописнейших ракурсов для съёмки и просто любоваться завораживающими видами на Мезмай. Гид подобрала для нас удачное
читать дальше

время и мы были одни на полочке, пили чудесный травяной чай с мëдом, который, кстати, индивидуально для нас сварили прямо на высоте птичьего полёта. Это впечатление на всю жизнь! Поднимитесь - не пожалеете.
Вторым местом для посещения было знаменитое Гуамское ущелье!
Приобретя билеты на узкоколейку мы отправились в комфортных вагончиках в мини путешествие под рассказы гида и исторические моменты которые озвучивались в каждом вагоне. Такой концентрации красот, пейзажей не видели ни в одном месте. Справа нависают скалы, слева бушует горная река, пробивая дорогу среди глубокого ущелья. Полюбовавшись очаровательными видами и загадав желание у водопада мы вкусно поужинали в кафе и отправились дальше.
Третьим и заключительным пунктом нашего путешествия стали термальные источки, в которых содержится, наверное, половина таблицы Менделеева.
Дорога из Краснодара и обратно составила около 3х часов в одну сторону, но в комфорной машине и с хорошей компанией это время пролетело незаметно. Спасибо за невероятный и запоминающийся день экскурсоводу Елене!!!

Первый пункт нашего маршрута "Орлиная полка" - изумительной красоты место. Здесь можно найти множество живописнейших ракурсовПервый пункт нашего маршрута "Орлиная полка" - изумительной красоты место. Здесь можно найти множество живописнейших ракурсовПервый пункт нашего маршрута "Орлиная полка" - изумительной красоты место. Здесь можно найти множество живописнейших ракурсов
Дмитрий
Дмитрий
19 мар 2025
Гидом был Максим, отличный позитивный человек. Хорошо провели время. Рекомендую.
Гидом был Максим, отличный позитивный человек. Хорошо провели время. Рекомендую.

