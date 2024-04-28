1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Мезмай — удивительный поселок в Апшеронском районе Краснодарского края, притаившийся на высоте 670 метров»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь28 апреля 2024Отличная поездка в очень красивые, необычные места! Для начала проехались на мини-поезде по волшебному Гуамскому ущелью, прогулялись по нему до
- ССергей19 апреля 2024Маршрут путешествия нам с женой очень понравился. В нем есть и горы, и река, и просто потрясающая природа. Классная находка экскурсовода
- ААнастасия17 апреля 2024Мы провели с Марией прекрасный день! Очень интересная, насыщенная, продуманная программа. Красивые места, шикарные виды. Мария очень интересный, эрудированный человек,
- ССофья17 марта 2024Теплая экскурсия, проводимая Батыром, оставила удивительное послевкусие замечательных видов, дружеского общения, незабываемых эмоций от увиденного. Батыр - внимательный проводник, с
- ДДмитрий14 марта 2024Огромная благодарность Батыру за интереснейшую экскурсию. Захватывающие горные виды и очень интересная поездка на узкоколейном поезде по ущелью. Много интересного узнал об истории ущелья. Прекрасная прогулка и горный воздух. Восхитительно!!!!
- ААнна9 апреля 2023Верхне-Курджипский каньон - потрясающее место! Спасибо Светлане за великолепную экскурсию! Однозначно, рекомендуем всем!
- ААнна23 октября 2022Добрый день, ездили на экскурсию с экскурсоводом Светланой. Светлана отличный экскурсовод, пояснила поскольку в горах прошел дождь будет местами скользко
- ААнастасия20 июля 2022Все очень понравилось! Мы договаривались с экскурсоводом Максимом, но по причине плохого самочувствия приехать он не смог, однако экскурсия не
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Мезмай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Мезмай" можно забронировать 3 экскурсии от 12 990 до 14 990. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2024 год по теме «Мезмай», 45 ⭐ отзывов, цены от 12990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август