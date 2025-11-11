Лабиринтами парка Галицкого

На окраине Краснодара распустился парк Галицкого, где урбанистика и поэзия создают уникальное пространство. Гостей ждут редкие деревья, японский уголок, французский сад и зеркальный лабиринт. Посетители узнают о великосветских меценатах, которые сажали рощи, и смогут загадать желание по японской традиции. Парк облаков, Ротонда любви и озеро дополняют впечатления. Экскурсия предлагает погружение в историю и символику парка, который стал настоящим дендрарием

Мы пройдём по тропинкам парка Галицкого — среди редких пород деревьев, которые превратили это место в настоящий дендрарий.

Обсудим, как великосветские меценаты Российской империи сажали рощи из-за неизбывной тяги оставить после себя не стекло и бетон, а что-то настоящее.

Посетим террасы и обзорную площадку, японский уголок и французский сад. Пройдём сквозь зеркальный лабиринт и увидим настоящий баобаб.

Посмотрим на стадион «Краснодар» и выясним, как он появился вопреки Чемпионату мира по футболу.

Взглянем на Парк облаков, космический туалет, Ротонду любви и озеро — новые потрясающие территории парка.

По старинной японской традиции загадаем личное желание — в месте, где желания, кажется, сбываются.