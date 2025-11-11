Лабиринтами парка Галицкого

На окраине Краснодара распустился парк Галицкого, где урбанистика и поэзия создают уникальное пространство. Гостей ждут редкие деревья, японский уголок, французский сад и зеркальный лабиринт.
Посетители узнают о великосветских меценатах, которые сажали рощи, и смогут загадать желание по японской традиции. Парк облаков, Ротонда любви и озеро дополняют впечатления. Экскурсия предлагает погружение в историю и символику парка, который стал настоящим дендрарием
6 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальные деревья и дендрарий
- 🏛 История великосветских меценатов
- 🌸 Японский уголок и французский сад
- 🔍 Зеркальный лабиринт и баобаб
- 🌌 Парк облаков и Ротонда любви
- 🎯 Загадать желание по японской традиции
Что можно увидеть
- Парк Галицкого
- Стадион «Краснодар»
- Парк облаков
- Ротонда любви
- Озеро
Описание экскурсии
Мы пройдём по тропинкам парка Галицкого — среди редких пород деревьев, которые превратили это место в настоящий дендрарий.
Обсудим, как великосветские меценаты Российской империи сажали рощи из-за неизбывной тяги оставить после себя не стекло и бетон, а что-то настоящее.
Посетим террасы и обзорную площадку, японский уголок и французский сад. Пройдём сквозь зеркальный лабиринт и увидим настоящий баобаб.
Посмотрим на стадион «Краснодар» и выясним, как он появился вопреки Чемпионату мира по футболу.
Взглянем на Парк облаков, космический туалет, Ротонду любви и озеро — новые потрясающие территории парка.
По старинной японской традиции загадаем личное желание — в месте, где желания, кажется, сбываются.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1440 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 177 туристов
Меня зовут Дима, и моё дело — создавать маршруты. Карты, прогулки, городские экспедиции — я не просто веду людей по улицам. Я провожу их сквозь времена города, через истории, улицы,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
11 ноя 2025
3 ноября 2025 года посетили экскурсию «Лабиринтами порка Галицкого» с гидом Дмитрием. Остались очень довольны.
Дмитрий – прекрасный рассказчик, который умеет увлечь темой. Он не просто пересказывал факты, а выстраивал историю,
Анна
6 ноя 2025
С Дмитрием было очень весело и познавательно. Хочется отметить, что он никуда не торопился и мы в спокойном темпе гуляли по парку, останавливались, чтобы сделать фото, кормили белочек. Очень приятно провели время. Спасибо!
В
Виктория
5 ноя 2025
спасибо за экскурсию, Дмитрий большой молодец, хорошо рассказывает, было очень интересно и познавательно!
Я
Яна
4 ноя 2025
Спасибо огромное Дмитрию. Провел нас с сыном по самым интересным и красивым местам парка, подсказал как попасть в Японский сад. Экскурсия прошла на позитиве с индивидуальным подходом. Дмитрий интересно рассказывает и приводит жизненные примеры, рекомендую гида, мы остались довольны!
Ю
Юрий
27 окт 2025
Замечательный гид! Самые наилучшие рекомендации. Дмитрий, огромное Вам спасибо!
А
Андрей
23 окт 2025
Отличная экскурсия, Дмитрию большое спасибо. Все очень сбалансировано и темп экскурсии и объем информации и визуальная эстетика. Рекомендую.
Е
Евгения
23 окт 2025
Нам очень было приятно общаться с нашим гидом Дмитрием. Отвечал на все наши вопросы (а мы въедливые ботаники:)). Рассказал много интересного и про парк, и про стадион, как они строились
Г
Галина
20 окт 2025
Были на экскурсии 11 октября 2025 года большой группой.
Спасибо Дмитрию за продуманный маршрут и отдельное внимание к каждому из участников группы.
Все остались очень довольны и под впечатлением!
А
Алла
3 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Столько интересной информации! Очень рады, что догадались взять экскурсию, потому что без нее прогулка была бы совсем другой. В результате весь день провели в парке, сначала вместе с Дмитрием, потом еще сами гуляли. Огромное спасибо!
В
Виктория
15 сен 2025
Все хорошо! Экскурсовод очень вежливый довольно эрудированный молодой человек.
Елена
13 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Дмитрию огромное спасибо! Грамотно составлен маршрут, обошли практически все локации парка. Название экскурсии полностью соответствует содержанию! Парк впечатляет своим масштабом и оригинальным ландшафтным дизайном. Когда находишься в
П
Перевозчитова
9 сен 2025
Огромное спасибо Дмитрию. Все было на высшем уровне. Очень понравилась ознакомительная экскурсия. Дмитрий интересный рассказчик и очень доброжелательный человек! Спасибо за прекрасные эмоции,позитив и интересную информацию.
Л
Лиана
19 авг 2025
Вчера в первые побывали в Краснодаре, и разумеется решили посетить Парк Галицкого. Без слов, прекрасный и современный парк. Спасибо Дмитрию за экскурсию, сами бы не смогли посмотреть столько локаций) Жителям Краснодара безумно повезло✌🏻
