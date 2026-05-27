Краснодар — необычный город, где сочетаются казачьи традиции и жизнь 21 века.
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности и узнаете, как из Екатеринодара вырос современный Краснодар. Поговорим об истории города, его памятниках и знаменитом парке Галицкого.
Описание экскурсии
Из окна автомобиля вы увидите:
- cобор Александра Невского.
- памятник Суворову и аллею Российской Славы.
- мост Поцелуев и изгиб реки Кубани.
- Свято-Троицкий и Екатерининский соборы.
- музей имени Фелицина и сквер Жукова.
- Краснодарский академический театр драмы и Театральную площадь.
- парк «Краснодар».
На пешей прогулке от памятника Екатерине II до музея имени Коваленко встретятся:
- памятник наказному атаману Рашпилю.
- барельеф «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану».
- обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска.
- монумент Щербину и героям Первой мировой и Великой Отечественной войн.
- скульптура «Казакам — основателям земли Кубанской».
- памятники поэту Александру Пушкину и художнику Илье Репину.
Гид расскажет:
- почему Войсковой собор был единственным казацким собором Кубани.
- кто основал Войсковой певческий хор.
- при каком наказном атамане Екатеринодар пережил масштабную перестройку.
- какой вклад в изучение Кубани внёс историк Фелицин.
- как формировалась культура и архитектура города.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Terra.
- Питание на маршруте не предусмотрено. При необходимости возьмите с собой воду и перекус.
- Если с вами будут дети до 12 лет, сообщите нам, пожалуйста, заранее.
- Можем за доплату забрать вас из отдалённых районов города. Подробности обсудим в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|3600 ₽
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети до 16 лет
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе собора Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 1041 туриста
Мы счастливы приветствовать вас — каждый наш сотрудник, партнёр и гость входит в историю нашей компании. С первого дня работы мы поставили цель — делать лучшие туры! Собрали лучшую команду
