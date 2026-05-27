Обзорная автомобильная экскурсия по Краснодару

Познакомиться с кубанской столицей от Екатеринодара до наших дней
Краснодар — необычный город, где сочетаются казачьи традиции и жизнь 21 века.

На экскурсии вы увидите главные достопримечательности и узнаете, как из Екатеринодара вырос современный Краснодар. Поговорим об истории города, его памятниках и знаменитом парке Галицкого.
Описание экскурсии

Из окна автомобиля вы увидите:

  • cобор Александра Невского.
  • памятник Суворову и аллею Российской Славы.
  • мост Поцелуев и изгиб реки Кубани.
  • Свято-Троицкий и Екатерининский соборы.
  • музей имени Фелицина и сквер Жукова.
  • Краснодарский академический театр драмы и Театральную площадь.
  • парк «Краснодар».

На пешей прогулке от памятника Екатерине II до музея имени Коваленко встретятся:

  • памятник наказному атаману Рашпилю.
  • барельеф «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану».
  • обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска.
  • монумент Щербину и героям Первой мировой и Великой Отечественной войн.
  • скульптура «Казакам — основателям земли Кубанской».
  • памятники поэту Александру Пушкину и художнику Илье Репину.

Гид расскажет:

  • почему Войсковой собор был единственным казацким собором Кубани.
  • кто основал Войсковой певческий хор.
  • при каком наказном атамане Екатеринодар пережил масштабную перестройку.
  • какой вклад в изучение Кубани внёс историк Фелицин.
  • как формировалась культура и архитектура города.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Terra.
  • Питание на маршруте не предусмотрено. При необходимости возьмите с собой воду и перекус.
  • Если с вами будут дети до 12 лет, сообщите нам, пожалуйста, заранее.
  • Можем за доплату забрать вас из отдалённых районов города. Подробности обсудим в переписке.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 12 лет3600 ₽
Стандартный6000 ₽
Дети до 16 лет4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе собора Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 1041 туриста
Мы счастливы приветствовать вас — каждый наш сотрудник, партнёр и гость входит в историю нашей компании. С первого дня работы мы поставили цель — делать лучшие туры! Собрали лучшую команду
гидов и водителей. Стремились всегда обеспечивать превосходный сервис, выстраивали доверительные отношения с гостями и клиентами. Искали новые решения, использовали гаджеты и интернет-технологии, чтобы делать свою работу лучше. Доверяли коллегам большие и интересные задачи — и тогда они часто совершали невозможное. И главное — мы не стеснялись мечтать и постоянно совершенствовали то, что уже сделано, не останавливаясь на достигнутом.

