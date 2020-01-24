Ближайшие даты:6
апр
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
В районе поселка Каменномостский (ж\д станция Хаджох) сконцентрированы уникальные природные достопримечательности и памятники истории. Река Белая - главная водная артерия Республики Адыгея, а Гранитный каньон является ее украшением. Важная информация:
При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
выходные и праздничные дни
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Что можно увидеть на экскурсии?
- «Сад камней» - частный музей, демонстрирующий окаменелости и археологические находки. Аммониты, возраст которых около 300 млн. лет, составляют основную часть экспозиции. Гигантские размеры (до 2 м) этих головоногих моллюсков впечатляют. В музее представлены черепа и другие части древних животных. Интересна коллекция минералов. Многие из них обработаны в виде сувенирных изделий, которые можно приобрести
- Хаджохский дольмен расположен на небольшой насыпи, со всех сторон его обступили высокие деревья, словно охраняя древнее культовое сооружение от посторонних глаз. Под тяжестью тысячелетий дольмен просел, входное отверстие расположено у кромки земли. Высота дольмена - 1,7 метра, ширина - 2,8 метра. Это типичный плиточный дольмен портального типа, из светло-серого песчаника, ориентирован на юго-восток. Группа мегалитов была открыта в 1904 году археологом Евгением Фелицыным, он насчитал здесь 120 дольменов. Они датируются IV - III тыс. до н. э
- "Экстрим-парк Мишоко" расположен над ущельем. Это место любителей активного отдыха. Здесь можно найти развлечения на любой вкус: конные прогулки, каньонинг, пейнтбол, катание на квадроциклах, джипинг, скалолазание. Троллей, натянутый над ущельем, позволяет рассмотреть Мишоко с высоты птичьего полета и получить заряд адреналина. На территории парка можно покататься на "Небесных качелях", расположенных на скальном обрыве, и прогуляться по смотровым площадкам
- Ущелье «Мишоко» находится на окраине пос. Каменномостский, названо по имени реки Мишоко, бегущей между скал. Река, разрезая скальный хребет Уна-коз, образует удивительной красоты каньон, высота скал достигает 70 метров, а гроты, пещеры, водопады и скальные навесы подчеркивают его дикую и неприступную красоту. Каскады водопадов встречаются на всем протяжении ущелья, они переходят один в другой. Популярен водопад Наковальня, воды которого разбиваются о каменный уступ - поэтому каскаду дали такое оригинальное название
- Даховский каменный мост - визитная карточка станицы Даховской. Арочный тип моста напоминает средневековые европейские сооружения. Он был построен в 1906 году казаками 2-го Урупского полка. Чтобы мост был более прочным, при его строительстве в раствор добавляли яичный белок
- Гранитный каньон - одно из красивейших мест в Адыгее. Горная река Белая бурлит, продираясь сквозь каменное ущелье, растянувшееся на 4 километра. Этот каньон вы не перепутаете ни с каким другим - он имеет характерный розоватый оттенок скал. Уникальный цвет камней и величественность делают это место привлекательным для туристов. Самое узкое место каньона - не более 2 м в ширину
- "Крепость"Меот " является популярным местом для фотосессий. На самом деле это заброшенные печи для обжига известняка, который добывали на расположенном рядом"Хаджохском карьере ". Печи были построены в начале 30-х гг. прошлого века. Потемневшие от эксплуатации и времени, они сохранились в довольно хорошем виде. Затем были стилизованы под башни средневекового замка. Здесь планировалась организация импровизированных рыцарских турниров. В непосредственной близости от печей расположен рынок сувениров и поделок из дерева
- "Дом меда". Горный мед - природная кладовая здоровья, альпийский нектар, целебней которого трудно найти. Мы посетим дегустационный зал, где бесплатно можно попробовать натуральный горный мед, отведать легендарный адыгейский сыр и выпить чай на травах. В магазине "Дома меда" можно приобрести понравившуюся продукцию
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
Что не входит в цену
- Входной билет в Азишскую пещеру - 500 руб. /чел. 250 руб. /дет
- Входной билет на водопады Руфабго - 500 руб. /чел. 250 руб. дет.
- Входной билет на Хаджохскую теснину - 500 руб. /чел. 250 руб. /дет.
- Канатно-кресельная дорога - 300 руб. /чел. в одну сторону
- Входной билет в заповедник - 300 руб. (дети с 7 до 14 лет - 200 руб.)
- Термальный источник - от 600 руб. /чел. - два часа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Драмы, Главная городская пл., д. 2
Завершение: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: выходные и праздничные дни
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Ваша заявка подтверждена
- Полная оплата забронированной экскурсии производится минимум за 24 часа до выезда
- Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
24 янв 2020
Спасибо за зимние забавы в Лаго-Наки! 17 января с группой 11-классников выезжали в Каменномостскую на три дня, купались в термальных источниках, катались на санках на Азиш-тау, и посетили Михайло-Афонскую пустынь.
И
Ирина
11 авг 2019
Все пройденные километры определенно стоили открывшегося нам вида, а заваренный Светланой чай добавил приятных впечатлений. Светлана очень позитивный и энергичный человек, время с ней пролетело незаметно. Обязательно еще воспользуемся услугами вашего туристического агентства. И отдельное спасибо нашему очень аккуратному и внимательному водителю!
С
Светлана
28 июл 2019
Группа первопроходцев совершила марш бросок по этому увлекательному направлению. Очень необычная и красивая природа. Карстовые воронки, альпийские луга и Каменное море впечатлили. Такого я ещё не видела. Последним объектом на
А
Алина
21 мая 2019
Приехала в Краснодар из Москвы на первомайские праздники. Два дня подряд была на экскурсиях в Лаго-Наки и Гуамском ущелье. Так получилось, что и в первый и во второй день был
П
Панова
2 апр 2019
Добрый день! От всей души хотелось поблагодарить руководство тур. фирмы за отличную поездку 24 марта в Лаго наки!
Мы ездили с детьми и благодарны экскурсоводу Сергею! Это экскурсовод от Бога!!!! Очень
Мы ездили с детьми и благодарны экскурсоводу Сергею! Это экскурсовод от Бога!!!! Очень
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