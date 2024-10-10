10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятная Адыгея: кордон Гузерипль, Гранитный каньон и термы
Сбежать от городских забот и насладиться невероятной природой
«Гранитный каньон — место, поражающее своей красотой»
Завтра в 13:00
14 окт в 08:00
15 900₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
«А дальше река попадает в плен каньона — и здесь рождаются совсем другие были и сказки»
17 окт в 06:00
22 окт в 06:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайными тропами под Краснодаром
Несложный треккинг к каньону по живописным лесным тропам
Начало: У места вашего проживания
«После недолгой прогулки нас примут в зеленые объятия скальные стены каньона Волчьи ворота»
11 окт в 08:00
17 окт в 08:00
10 990₽ за всё до 3 чел.
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