Найдено 3 экскурсии в категории « Каньоны » в Краснодаре, цены от 10 990 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Невероятная Адыгея: кордон Гузерипль, Гранитный каньон и термы Сбежать от городских забот и насладиться невероятной природой «Гранитный каньон — место, поражающее своей красотой» 15 900 ₽ за всё до 3 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 7 чел. Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход) «А дальше река попадает в плен каньона — и здесь рождаются совсем другие были и сказки» 25 000 ₽ за всё до 7 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Тайными тропами под Краснодаром Несложный треккинг к каньону по живописным лесным тропам Начало: У места вашего проживания «После недолгой прогулки нас примут в зеленые объятия скальные стены каньона Волчьи ворота» 10 990 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Краснодара

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Каньоны»

Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2024 год по теме «Каньоны», цены от 10990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь