Из Краснодара отправляются в удивительный край Адыгеи, богатый заповедными пейзажами и преданиями. Путешественники увидят адыгейские леса, ущелья и водоёмы, узнают о традициях и быте местных жителей. Экскурсия включает посещение музея, основанного энтузиастом и краеведом. Это идеальный выбор для тех, кто готов к активным прогулкам и желает узнать больше о регионе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа особенно красива, а температура позволяет наслаждаться водопадами. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым местам.

Сейчас август — это идеальное время.