Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
Из Краснодара мы отправимся в удивительный край, богатый заповедными пейзажами и старинными преданиями. Программа подойдёт тем, кто готов много ходить, чтобы увидеть максимум. Вы полюбуетесь адыгейскими лесами, ущельями и водоёмами. Узнаете о традициях и исконном быте местных жителей. А также посетите чудесный музей, основанный энтузиастом и краеведом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы пройдём три часа в тенистом ущелье ручья Руфабго. По пути вы сможете сфотографироваться возле водопадов и в других понравившихся локациях маршрута.
- Поговорим о традиции сохранения памяти о собственном роде, которая лежит в основе проекта «Адыгский Родовой лес».
- Вы увидите жилище и кунацкую постройку (место для гостей), которые хранят тайны средневековой эпохи.
- Всё это время вас будут сопровождать природные красоты — на каждом повороте, спуске и подъёме!
- Вы увидите место, где ручей Руфабго встречается с рекой Белой — широкой, мощной, неукротимой. На прогулке я расскажу легенду о ней.
- А дальше река попадает в плен каньона — и здесь рождаются совсем другие были и сказки. Какие — вы узнаете при встрече, а заодно выясните, зачем сюда поселили диких зверей кавказского леса.
- В завершение мы посетим музейный комплекс в посёлке Каменномостский, который познакомит вас не только с историей, геологией и природой края, но и с оживающими сказочными героями.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входят транспортные услуги и сопровождение гида.
- Дополнительные расходы: питание (ланчбокс с собой или обед в кафе); водопады Руфабго — 500 руб. за взрослого, 200 руб. за ребёнка; Хаджохская теснина — 500 руб. за взрослого, 200 руб. за ребёнка; музей «Беловодье» 500 руб. за человека.
Другие детали программы
- Время в пути туда и обратно составит примерно 5 часов, пешая прогулка в обе стороны займёт около 6 часов.
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Если планируете освежиться под водопадом, захватите купальник. И будет не лишней бутылочка воды на каждого участника.
- Вы можете взять в поездку детей от 7 лет.
- Экскурсия возможна для большего количества участников — детали уточняйте в сообщении гиду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 571 туриста
Доброго времени всем! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить того, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость туристов по поводу узнавания нашего города и края меня сильно мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!
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