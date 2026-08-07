Из Краснодара отправляются в удивительный край Адыгеи, богатый заповедными пейзажами и преданиями. Путешественники увидят адыгейские леса, ущелья и водоёмы, узнают о традициях и быте местных жителей. Экскурсия включает посещение музея, основанного энтузиастом и краеведом. Это идеальный выбор для тех, кто готов к активным прогулкам и желает узнать больше о регионе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🏞️ Водопады и каньоны
- 🗣️ Интересные легенды и истории
- 🏛️ Посещение музейного комплекса
- 🚶♂️ Активные прогулки на свежем воздухе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа особенно красива, а температура позволяет наслаждаться водопадами. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть дожди. В зимние месяцы экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопады Руфабго
- Хаджохская теснина
- Музейный комплекс в Каменномостском
Описание экскурсии
- Мы пройдём три часа в тенистом ущелье ручья Руфабго. По пути вы сможете сфотографироваться возле водопадов и в других понравившихся локациях маршрута.
- Поговорим о традиции сохранения памяти о собственном роде, которая лежит в основе проекта «Адыгский Родовой лес».
- Вы увидите жилище и кунацкую постройку (место для гостей), которые хранят тайны средневековой эпохи.
- Всё это время вас будут сопровождать природные красоты — на каждом повороте, спуске и подъёме!
- Вы увидите место, где ручей Руфабго встречается с рекой Белой — широкой, мощной, неукротимой. На прогулке я расскажу легенду о ней.
- А дальше река попадает в плен каньона — и здесь рождаются совсем другие были и сказки. Какие — вы узнаете при встрече, а заодно выясните, зачем сюда поселили диких зверей кавказского леса.
- В завершение мы посетим музейный комплекс в посёлке Каменномостский, который познакомит вас не только с историей, геологией и природой края, но и с оживающими сказочными героями.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входят транспортные услуги и сопровождение гида.
- Дополнительные расходы: питание (ланчбокс с собой или обед в кафе); водопады Руфабго — 500 руб. за взрослого, 200 руб. за ребёнка; Хаджохская теснина — 500 руб. за взрослого, 200 руб. за ребёнка; музей «Беловодье» 500 руб. за человека.
Другие детали программы
- Время в пути туда и обратно составит примерно 5 часов, пешая прогулка в обе стороны займёт около 6 часов.
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Если планируете освежиться под водопадом, захватите купальник. И будет не лишней бутылочка воды на каждого участника.
- Вы можете взять в поездку детей от 7 лет.
- Экскурсия возможна для большего количества участников — детали уточняйте в сообщении гиду.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Людмиле Брагиной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1086 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!
Входит в следующие категории Краснодара
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