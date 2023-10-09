Виктория — ваш гид в Краснодаре

Провела экскурсии для 571 туриста

Доброго времени всем! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить того, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость туристов по поводу узнавания нашего города и края меня сильно мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!

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