Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения

Фотопрогулка по оазису красоты и идей
Парк Галицкого — это место, где природа, архитектура и искусство переплетаются в одно целое. Здесь каждая локация — маленький мир со своей историей и настроением.

Мы пройдём от культовых арт-объектов до
скрытых садов и смотровых площадок, обсудим, как и ради чего создавался парк, и откроем его тайны.

И всё это — в спокойном темпе, с красивыми кадрами и вниманием к деталям, которые вы бы могли не заметить самостоятельно.

Описание фото-прогулки

Мы пройдём весь парк Галицкого и увидим самые главные объекты, всего — более 25 невероятных локаций:

  • фонтан «Инфинити» и озеро любви
  • кроличью нору
  • амфитеатр воды (каньон)
  • парк Облаков
  • стадион «Гализей»
  • водоём «Кратер с карпами Кои»
  • арт-объекты «Абстракта», «Перевёрнутая капля», «Внутренний ребёнок»
  • зеркальный лабиринт
  • пальмовую аллею
  • весенний и террасированный сады
  • единственный в России баобаб
  • арт-инсталляцию «Искусственная среда»
  • японский дворик
  • и многое другое!

Мы обсудим:

  • историю создания парка
  • краткую биографию Сергея Галицкого
  • сооружения и арт-объекты
  • особенности и уникальность растений парка
  • прошлое стадиона ФК «Краснодар» и футбольной школы

Организационные детали

  • В стоимость входит фотосессия во время экскурсии. Вы получите более 50 фото в оригинале в день прогулки
  • Дополнительно (по желанию) я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне. Стоимость — 1000 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стадиона «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее. Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями. Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.

