Парк Галицкого — это место, где природа, архитектура и искусство переплетаются в одно целое. Здесь каждая локация — маленький мир со своей историей и настроением.
Описание фото-прогулки
Мы пройдём весь парк Галицкого и увидим самые главные объекты, всего — более 25 невероятных локаций:
- фонтан «Инфинити» и озеро любви
- кроличью нору
- амфитеатр воды (каньон)
- парк Облаков
- стадион «Гализей»
- водоём «Кратер с карпами Кои»
- арт-объекты «Абстракта», «Перевёрнутая капля», «Внутренний ребёнок»
- зеркальный лабиринт
- пальмовую аллею
- весенний и террасированный сады
- единственный в России баобаб
- арт-инсталляцию «Искусственная среда»
- японский дворик
- и многое другое!
Мы обсудим:
- историю создания парка
- краткую биографию Сергея Галицкого
- сооружения и арт-объекты
- особенности и уникальность растений парка
- прошлое стадиона ФК «Краснодар» и футбольной школы
Организационные детали
- В стоимость входит фотосессия во время экскурсии. Вы получите более 50 фото в оригинале в день прогулки
- Дополнительно (по желанию) я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне. Стоимость — 1000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
