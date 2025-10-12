читать дальше

сэту у нас были свои пожелания и Валерия, совместно с ребятами из Собер-Баш, подобрали прекрасную линейку. Само хозяйство не большое, уютное, расположено недалеко от Краснодара. Нам конкретно не повезло из-за дорожных работ, и вместо часа мы добирались 2

5 часа, но тут как говорится, никто не застрахован. В любом случае приятная и не принужденная атмосфера на винодельне сгладила всё. Живописные виды, чудесное вино, интересный рассказ - сделал нашу поездку удивительно приятной! Спасибо огромное!