Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
Эногастрономическое путешествие по терруару Краснодарского края
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
«С декабря по апрель винодельня принимает только в индивидуальном формате»
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Разноцветный Краснодар
Путешествие по Краснодару через цвета: красный, белый, чёрный, зелёный и синий. Откройте для себя город с новой стороны
«У цветущего с ранней весны Краснодара — зелёный цвет»
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения
Фотопрогулка по оазису красоты и идей
Начало: У стадиона «Краснодар»
«весенний и террасированный сады»
Сегодня в 09:00
Завтра в 18:00
4990 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРита12 октября 2025Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»Дата посещения: 10 октября 2025Спасибо за познавательную экскурсию.
- ППитерский17 октября 2025Были на прекрасно организованной экскурсии, интересно, познавательно, огромное спасибо Ульяне, нашему гиду.
- ММила25 сентября 2025У нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. Подобрали сэт на дегустацию. По
- ЕЕгор9 августа 2025поездка 10/10. Валерия отличный экскурсовод, знает многое о вине и о его истории, рассказывает интересно и в целом человек приятнейший. Транспорт чистейший и комфортный. в общем советую! по любому еще поедем куда нибудь с Валерией)
- ИИгорь24 апреля 2024Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
