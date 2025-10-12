Мои заказы

Экскурсии в Краснодаре весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Краснодаре, цены от 4990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
Эногастрономическое путешествие по терруару Краснодарского края
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
«С декабря по апрель винодельня принимает только в индивидуальном формате»
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Разноцветный Краснодар
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Разноцветный Краснодар
Путешествие по Краснодару через цвета: красный, белый, чёрный, зелёный и синий. Откройте для себя город с новой стороны
«У цветущего с ранней весны Краснодара — зелёный цвет»
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения
Фотопрогулка по оазису красоты и идей
Начало: У стадиона «Краснодар»
«весенний и террасированный сады»
Сегодня в 09:00
Завтра в 18:00
4990 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рита
    12 октября 2025
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Дата посещения: 10 октября 2025
    Спасибо за познавательную экскурсию.
  • П
    Питерский
    17 октября 2025
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Были на прекрасно организованной экскурсии, интересно, познавательно, огромное спасибо Ульяне, нашему гиду.
  • М
    Мила
    25 сентября 2025
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    У нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. Подобрали сэт на дегустацию. По
    читать дальше

    сэту у нас были свои пожелания и Валерия, совместно с ребятами из Собер-Баш, подобрали прекрасную линейку. Само хозяйство не большое, уютное, расположено недалеко от Краснодара. Нам конкретно не повезло из-за дорожных работ, и вместо часа мы добирались 2
    5 часа, но тут как говорится, никто не застрахован. В любом случае приятная и не принужденная атмосфера на винодельне сгладила всё. Живописные виды, чудесное вино, интересный рассказ - сделал нашу поездку удивительно приятной! Спасибо огромное!

    У нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. ПодобралиУ нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. ПодобралиУ нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. ПодобралиУ нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. ПодобралиУ нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. ПодобралиУ нас была индивидуальная экскурсия. Мы заранее связались с Валерией, обсудили индивидуальную специфику нашей группы. Подобрали
  • Е
    Егор
    9 августа 2025
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    поездка 10/10. Валерия отличный экскурсовод, знает многое о вине и о его истории, рассказывает интересно и в целом человек приятнейший. Транспорт чистейший и комфортный. в общем советую! по любому еще поедем куда нибудь с Валерией)
    поездка 10/10. Валерия отличный экскурсовод, знает многое о вине и о его истории, рассказывает интересно и
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
    читать дальше

    интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
  2. Разноцветный Краснодар
  3. Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Гуамское ущелье
  6. Войсковой собор Александра Невского
  7. Стадион Краснодар
  8. Екатерининский собор
  9. Мезмай
  10. Горячий Ключ
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 4990 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Весенние», 8 ⭐ отзывов, цены от 4990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль