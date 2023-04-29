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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время нашего путешествия мы едем в Старый парк в Кабардинке – в удивительно красивое место, где соединись культуры различных эпох, где каждый может познать мир по-настоящему. А во второй половине дня посетим гравитационную винодельню "Шато Пино" и продегустируем вино с улитками, которых выращивают здесь же.
по выходным и праздничным дням
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Что не входит
- Экскурсия в Старый парк – 800 руб/чел 400 руб/дет (с 6 до 13 лет)
- Экскурсия по гравитационной винодельне – 700 руб/чел
- Дегустация вина и улиток - 950 руб/чел
- Дегустация только вина - 500 руб/чел
- Место начала и завершения?
- г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 110
- Когда и сколько длится?
- Когда: по выходным и праздничным днямЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка подтверждена.
- Полная оплата забронированной экскурсии (если вы не оплатили при бронировании) производится минимум за 24 часа до выезда.
- Оплатить вы можете:
- В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
- На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
- На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
- Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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