EOS-tour – Гид из Краснодара

Адыгея — один из маленьких регионов России.



Но несмотря на свои размеры, республика многим может похвастаться.



На целый день мы отправимся в путешествие по уникальному месту.



Посетим храмы и монастырь в горах ⛰️, познакомимся с монашеской жизнью, попробуем вкуснейший монастырский чай с пирожками и искупаемся в термальных источниках.