07:00 Выезд из Краснодара от Драмтеатра. По пути обзорная экскурсия ⛳ по Адыгее и столице Республики городу Майкопу.
Переезд в пос. Победа (170 км. ) От г. Майкоп дорога поднимается выше в горы ⛰️ и с каждым километром пути открываются сказочные панорамы, мы приезжаем в самый высокогорный населенный пункт в Адыгее, на окраине которого расположился Свято-Михайловский монастырь.
Как правило, свое знакомство со Свято-Михайловским Афонским мужским монастырем туристы и паломники начинают со Свято-Троицкого храма, самого крупного храма на территории монастыря. В центре расположен Успенский храм и храм Архангела Михаила. Среди других достопримечательностей 🏛️ на территории Свято-Михайловского монастыря можно отметить братскую могилу инвалидов, убитых немецкими фашистами и ещё не до конца восстановленные постройки: храм Святого Александра, странноприимный дом, трапезная. Также идет работа над восстановлением храма Успения Божьей Матери. Отдельно стоит выделить склеп архимандрита Мартирия.
Монастырь был основан в 1877 г. и является одним из крупнейших мужских монастырей на Северном Кавказе. Святы были дела архимандрита Мартилия - первого настоятеля Свято-Михайловской пустыни. Даром духовного провидения обладал старец, по неустанным молитвам которого на восточной стороне горы Физиабго забил источник целебной силы. Много лет минуло с тех пор, сила источника продолжает поражать своими целебным действием и людская молва разносит эти вести.
Вам предстоит прогулка 👣 по территории монастыря, посещение его храмов. Несложный подъем на святую гору Физиабго (992м), где бьёт ключ в освященной купели. По желанию –спуск со свечами в подземный храмовый комплекс, высеченный в скалах около тысячи лет назад (за доп. плату).
Очень многие туристы отмечают необыкновенно вкусный монастырский чай, пирожки и блинчики с множеством начинок.
За территорией монастыря в ближайших окрестностях находится конюшня, где организовываются туристические поездки на лошадях.
Короткий переезд к термальным источникам вблизи пос. Тульский. Отдых в горячих бассейнах под открытым небом с минеральной водой принесет вам положительные эмоции и наполнит здоровьем ваше тело.
16:30 Выезд в Краснодар. Ориентировочное время прибытия в 20:30