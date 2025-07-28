Эта экскурсия объединяет духовное наследие Адыгеи и полноценный отдых.
Вы посетите Свято-Михайловский Афонский монастырь, подниметесь на гору Физиабго, увидите древние пещеры и святой источник, а затем сможете расслабиться в термальном спа-комплексе «Благодать».
Путешествие подарит красивые панорамы, интересные истории и возможность ненадолго отвлечься от городской суеты.
Вы посетите Свято-Михайловский Афонский монастырь, подниметесь на гору Физиабго, увидите древние пещеры и святой источник, а затем сможете расслабиться в термальном спа-комплексе «Благодать».
Путешествие подарит красивые панорамы, интересные истории и возможность ненадолго отвлечься от городской суеты.
Описание экскурсииВ предгорьях Адыгеи, у посёлка Победа, находится один из крупнейших православных монастырей Северного Кавказа — Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь. Это место привлекает не только паломников, но и путешественников, которые хотят познакомиться с богатой историей края, увидеть древние святыни и насладиться великолепными горными пейзажами. Основанная в 1877 году Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь пережила годы разрушений, но сегодня вновь стала действующей обителью. На её территории расположены Свято-Троицкий храм, Успенский храм, храм Архистратига Михаила, часовни, святой источник великомученика Пантелеимона и рукотворные пещеры. Вы подниметесь на гору Физиабго, которая считается одним из главных мест православного паломничества в Адыгее. С вершины открываются панорамы гор Фишт, Оштен, Джемарук и Чугуш, а неподалёку находится источник святого Пантелеимона, к которому приезжают за чистой водой и душевным спокойствием. По желанию можно посетить древний подземный храмовый комплекс, высеченный византийскими монахами около тысячи лет назад, а также увидеть склеп архимандрита Мартирия, первого настоятеля монастыря, имя которого связано с историей появления целебного источника. После знакомства со святынями Адыгеи вас ждёт отдых в термальном спа-комплексе «Благодать», где можно расслабиться в бассейнах с природной горячей водой и приятно завершить насыщенный день. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
Выходные и праздничные дни
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь
- Свято-Троицкий храм
- Успенский храм
- Храм Архистратига Михаила
- Склеп архимандрита Мартирия
- Гора Физиабго
- Источник святого великомученика Пантелеимона
- Рукотворные пещеры византийских монахов
- Подземный храмовый комплекс
- Панорамы гор Фишт, Оштен, Джемарук и Чугуш
- Термальный спа-комплекс «Благодать»
Что включено
- Транспортное обслуживание,
- Экскурсионное сопровождение,
- Страховка
Что не входит в цену
- Пожертвование в монастыре 200 руб.
- Термальные источники 800 руб/час от 5 до 12 лет - 600 руб.
- Экскурсия по Свято-Михайловской обители - 350 руб
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Когда и сколько длится?
Когда: Выходные и праздничные дни
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте фамилии
- Имена
- Отчества
- Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень хорошая экскурсия! Замечательный гид Владимир, отличный водитель Александр. От Владимира узнали много интересного из истории нашего края. Автобус был очень хороший, водитель внимательный!
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