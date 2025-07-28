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Свято-Михайловский монастырь и термальный комплекс «Благодать»

Эта экскурсия объединяет духовное наследие Адыгеи и полноценный отдых.

Вы посетите Свято-Михайловский Афонский монастырь, подниметесь на гору Физиабго, увидите древние пещеры и святой источник, а затем сможете расслабиться в термальном спа-комплексе «Благодать».

Путешествие подарит красивые панорамы, интересные истории и возможность ненадолго отвлечься от городской суеты.
5
3 отзыва
Свято-Михайловский монастырь и термальный комплекс «Благодать»
Свято-Михайловский монастырь и термальный комплекс «Благодать»
Свято-Михайловский монастырь и термальный комплекс «Благодать»

Описание экскурсии

В предгорьях Адыгеи, у посёлка Победа, находится один из крупнейших православных монастырей Северного Кавказа — Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь. Это место привлекает не только паломников, но и путешественников, которые хотят познакомиться с богатой историей края, увидеть древние святыни и насладиться великолепными горными пейзажами. Основанная в 1877 году Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь пережила годы разрушений, но сегодня вновь стала действующей обителью. На её территории расположены Свято-Троицкий храм, Успенский храм, храм Архистратига Михаила, часовни, святой источник великомученика Пантелеимона и рукотворные пещеры. Вы подниметесь на гору Физиабго, которая считается одним из главных мест православного паломничества в Адыгее. С вершины открываются панорамы гор Фишт, Оштен, Джемарук и Чугуш, а неподалёку находится источник святого Пантелеимона, к которому приезжают за чистой водой и душевным спокойствием. По желанию можно посетить древний подземный храмовый комплекс, высеченный византийскими монахами около тысячи лет назад, а также увидеть склеп архимандрита Мартирия, первого настоятеля монастыря, имя которого связано с историей появления целебного источника. После знакомства со святынями Адыгеи вас ждёт отдых в термальном спа-комплексе «Благодать», где можно расслабиться в бассейнах с природной горячей водой и приятно завершить насыщенный день. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.

Выходные и праздничные дни

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь
  • Свято-Троицкий храм
  • Успенский храм
  • Храм Архистратига Михаила
  • Склеп архимандрита Мартирия
  • Гора Физиабго
  • Источник святого великомученика Пантелеимона
  • Рукотворные пещеры византийских монахов
  • Подземный храмовый комплекс
  • Панорамы гор Фишт, Оштен, Джемарук и Чугуш
  • Термальный спа-комплекс «Благодать»
Что включено
  • Транспортное обслуживание,
  • Экскурсионное сопровождение,
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Пожертвование в монастыре 200 руб.
  • Термальные источники 800 руб/час от 5 до 12 лет - 600 руб.
  • Экскурсия по Свято-Михайловской обители - 350 руб
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Когда и сколько длится?
Когда: Выходные и праздничные дни
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • При бронировании обязательно указывайте фамилии
  • Имена
  • Отчества
  • Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Очень хорошая экскурсия! Замечательный гид Владимир, отличный водитель Александр. От Владимира узнали много интересного из истории нашего края. Автобус был очень хороший, водитель внимательный!
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