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Свято-Михайловский монастырь и термальные источники

EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
Адыгея — один из маленьких регионов России.

Но несмотря на свои размеры, республика многим может похвастаться.

На целый день мы отправимся в путешествие по уникальному месту.

Посетим храмы и монастырь в горах ⛰️, познакомимся с монашеской жизнью, попробуем вкуснейший монастырский чай с пирожками и искупаемся в термальных источниках.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники

Что вы увидите

  • Маршрут: Майкоп
  • пос. Победа
  • пос. Тульский
  • термальные источники.

Программа экскурсии:

  • 07:00 Выезд из Краснодара от Драмтеатра. По пути обзорная экскурсия ⛳ по Адыгее и столице Республики городу Майкопу.
  • Переезд в пос. Победа (170 км. ) От г. Майкоп дорога поднимается выше в горы ⛰️ и с каждым километром пути открываются сказочные панорамы, мы приезжаем в самый высокогорный населенный пункт в Адыгее, на окраине которого расположился Свято-Михайловский монастырь.
  • Как правило, свое знакомство со Свято-Михайловским Афонским мужским монастырем туристы и паломники начинают со Свято-Троицкого храма, самого крупного храма на территории монастыря. В центре расположен Успенский храм и храм Архангела Михаила. Среди других достопримечательностей 🏛️ на территории Свято-Михайловского монастыря можно отметить братскую могилу инвалидов, убитых немецкими фашистами и ещё не до конца восстановленные постройки: храм Святого Александра, странноприимный дом, трапезная. Также идет работа над восстановлением храма Успения Божьей Матери. Отдельно стоит выделить склеп архимандрита Мартирия.
  • Монастырь был основан в 1877 г. и является одним из крупнейших мужских монастырей на Северном Кавказе. Святы были дела архимандрита Мартилия - первого настоятеля Свято-Михайловской пустыни. Даром духовного провидения обладал старец, по неустанным молитвам которого на восточной стороне горы Физиабго забил источник целебной силы. Много лет минуло с тех пор, сила источника продолжает поражать своими целебным действием и людская молва разносит эти вести.
  • Вам предстоит прогулка 👣 по территории монастыря, посещение его храмов. Несложный подъем на святую гору Физиабго (992м), где бьёт ключ в освященной купели. По желанию –спуск со свечами в подземный храмовый комплекс, высеченный в скалах около тысячи лет назад (за доп. плату).
  • Очень многие туристы отмечают необыкновенно вкусный монастырский чай, пирожки и блинчики с множеством начинок.
  • За территорией монастыря в ближайших окрестностях находится конюшня, где организовываются туристические поездки на лошадях.
  • Короткий переезд к термальным источникам вблизи пос. Тульский. Отдых в горячих бассейнах под открытым небом с минеральной водой принесет вам положительные эмоции и наполнит здоровьем ваше тело.
16:30 Выезд в Краснодар. Ориентировочное время прибытия в 20:30
Что входит
  • транспортное обслуживание, экскурсионное сопровождение, страховка
Что не входит
  • Пожертвование в монастыре 100 руб.
  • Термальные источники (купание до 3 часов) 500 руб. / от 5 до 12 лет — 250 руб. В праздничные даты — 700 руб. /взр. 350 руб. /детск.
Начало и место завершения
🚩 Драмтеатр, Главная городская пл., 2
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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EOS-tour
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