Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия объединяет духовное наследие Адыгеи и полноценный отдых.



Вы посетите Свято-Михайловский Афонский монастырь, подниметесь на гору Физиабго, увидите древние пещеры и святой источник, а затем сможете расслабиться в термальном спа-комплексе «Благодать».



Путешествие подарит красивые панорамы, интересные истории и возможность ненадолго отвлечься от городской суеты. 5 3 отзыва

EOS-tour Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Групповая экскурсия 3150 ₽ за человека 5 3 отзыва более 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В предгорьях Адыгеи, у посёлка Победа, находится один из крупнейших православных монастырей Северного Кавказа — Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь. Это место привлекает не только паломников, но и путешественников, которые хотят познакомиться с богатой историей края, увидеть древние святыни и насладиться великолепными горными пейзажами. Основанная в 1877 году Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь пережила годы разрушений, но сегодня вновь стала действующей обителью. На её территории расположены Свято-Троицкий храм, Успенский храм, храм Архистратига Михаила, часовни, святой источник великомученика Пантелеимона и рукотворные пещеры. Вы подниметесь на гору Физиабго, которая считается одним из главных мест православного паломничества в Адыгее. С вершины открываются панорамы гор Фишт, Оштен, Джемарук и Чугуш, а неподалёку находится источник святого Пантелеимона, к которому приезжают за чистой водой и душевным спокойствием. По желанию можно посетить древний подземный храмовый комплекс, высеченный византийскими монахами около тысячи лет назад, а также увидеть склеп архимандрита Мартирия, первого настоятеля монастыря, имя которого связано с историей появления целебного источника. После знакомства со святынями Адыгеи вас ждёт отдых в термальном спа-комплексе «Благодать», где можно расслабиться в бассейнах с природной горячей водой и приятно завершить насыщенный день. Важная информация: При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.

Выходные и праздничные дни Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь

Свято-Троицкий храм

Успенский храм

Храм Архистратига Михаила

Склеп архимандрита Мартирия

Гора Физиабго

Источник святого великомученика Пантелеимона

Рукотворные пещеры византийских монахов

Подземный храмовый комплекс

Панорамы гор Фишт, Оштен, Джемарук и Чугуш

Термальный спа-комплекс «Благодать» Что включено Транспортное обслуживание,

Экскурсионное сопровождение,

Страховка Что не входит в цену Пожертвование в монастыре 200 руб.

Термальные источники 800 руб/час от 5 до 12 лет - 600 руб.

Экскурсия по Свято-Михайловской обители - 350 руб Место начала и завершения? Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110 Когда и сколько длится? Когда: Выходные и праздничные дни Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация При бронировании обязательно указывайте фамилии

Имена

Отчества

Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.