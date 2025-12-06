Индивидуальная экскурсия из Краснодара предлагает уникальную возможность расслабиться в термальных источниках и насладиться природой региона.
Посетители смогут окунуться в бассейны с минеральной водой, поступающей из глубины более 2000 метров, и прогуляться
Посетители смогут окунуться в бассейны с минеральной водой, поступающей из глубины более 2000 метров, и прогуляться
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Термальные источники с минеральной водой
- 🏞 Прогулка к Белореченскому водопаду
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🍽 Возможность обеда в кафе
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Белореченский водопад
- Термальный комплекс
Описание экскурсии
- 8:00 — выезд из Краснодара.
- 9:30 — Белореченский водопад, остановка для прогулки и фото.
- 10:30 — термальный комплекс, отдых в бассейнах.
- Далее — активности на выбор: обед в кафе с национальной кухней, посещение близлежащих достопримечательностей (в пределах часа езды).
- 18:00 — выезд в Краснодар.
- 20:00 — возвращение в город.
Термальные источники
- Вода поступает из скважины глубиной более 2000 метров.
- Богатый минеральный состав с полезными микроэлементами.
- Бассейны под открытым небом, возможность дневного пребывания без ограничения по времени.
Природные и культурные остановки (по желанию)
- Белореченская «Ниагара».
- Кафе с местной кухней.
- Дополнительные объекты в зависимости от времени и ваших интересов.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Что взять с собой
- Купальник/плавки, тапочки, полотенце.
- Удобная одежда и обувь.
- Лёгкий перекус и вода.
Дополнительные расходы
- Питание — в зависимости от выбранного кафе.
- Развлечения и посещение достопримечательностей.
- Вход в термальный комплекс: от 600–800 ₽ за час, безлимитное пребывание: 1500–2000 ₽, в праздничные дни действует отдельный прайс.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Краснодаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 457 туристов
Аттестованный гид, влюблён в наш юг с самого детства и считаю его идеальным местом для отдыха. Стаж аккуратного вождения 20+ лет — со мной вы в безопасности. Работаю с проверенной командой: мы организуем экскурсии индивидуально под вашу компанию, учитываем все пожелания. Ждём вас, чтобы зарядить позитивными эмоциями, показать красоты нашей природы и сделать путешествие максимально комфортным.
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
6 дек в 08:30
7 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
Завтра в 06:00
27 ноя в 06:30
19 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Орлиной полке и ущельям
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Завтра в 07:30
27 ноя в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.