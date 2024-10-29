Экскурсия по самому старинному и таинственному городскому некрополю, знаменитому «фейковыми» захоронениями и оригинальными эпитафиями. Здесь нашли упокоение около 1,2 млн человек — примерно столько жителей сейчас в Краснодаре. Вы увидите могилы легендарных исторических личностей. Узнаете о кладбищенской моде и местных обычаях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- «Перебитые» памятники и постаменты
- Место упокоения Марфы Турищевой, о которой ходят многочисленные мифы и легенды как о городской ведьме
- «Фейковая» могила генерала Алексеева
- Могила легендарного казачьего атамана — генерала Рашпиля
- Семейные склепы самых богатых семей Екатеринодара — Тарасовых и Богарсуковых
На экскурсии я расскажу об истории города и региона через историю кладбища. Поговорим о наиболее значимых личностях, нашедших упокоение на территории самого старого исторического некрополя Краснодара, а также о кладбищенской моде, нравах и обычаях.
Организационные детали
Программа подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с историей города нестандартным образом. Ограничений по возрасту нет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Северная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 1256 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Люблю Краснодар и своим прогульщикам пытаюсь донести любовь к лучшему на свете городу — через уникальную историю, архитектуру и культуру повседневности.Задать вопрос
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