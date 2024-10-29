Экскурсия по самому старинному и таинственному городскому некрополю, знаменитому «фейковыми» захоронениями и оригинальными эпитафиями. Здесь нашли упокоение около 1,2 млн человек — примерно столько жителей сейчас в Краснодаре. Вы увидите могилы легендарных исторических личностей. Узнаете о кладбищенской моде и местных обычаях.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

«Перебитые» памятники и постаменты

Место упокоения Марфы Турищевой, о которой ходят многочисленные мифы и легенды как о городской ведьме

«Фейковая» могила генерала Алексеева

Могила легендарного казачьего атамана — генерала Рашпиля

Семейные склепы самых богатых семей Екатеринодара — Тарасовых и Богарсуковых

На экскурсии я расскажу об истории города и региона через историю кладбища. Поговорим о наиболее значимых личностях, нашедших упокоение на территории самого старого исторического некрополя Краснодара, а также о кладбищенской моде, нравах и обычаях.

Организационные детали

Программа подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с историей города нестандартным образом. Ограничений по возрасту нет.