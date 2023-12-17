Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Совместите расслабляющий отдых в термальных бассейнах со спокойными экскурсиями по избранным местам Адыгеи.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/vodnaya-rivera-osennij-otdyh-v-adygee-na-termalnyh-istochnikah-167727
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
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Что вас ожидает:

Неспешная конная прогулка
Неспешная конная прогулка
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами
Купание в термальных источниках
Купание в термальных источниках
Расслабимся в горячих бассейнах: активированная кремнием вода расслабит наше тело, придаст бодрости и сил
Настоящая жемчужина Адыгеи
Настоящая жемчужина Адыгеи
Побываем на живописных панорамных точках Плато Лаго-Наки

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Источник «Псыгупс»

  • 09:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале — трансфер в гостевой дом.
  • 11:00 - 13:00 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту — трансфер в гостевой дом.

14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:30 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

Температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов (не питьевая вода).

19:30 Ужин в гостевом доме.

Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»
2 день

Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго.

Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и 3 Чаша Любви.

Вы пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»
3 день

Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (ограничение по весу туриста — не более 95 кг).

При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Конная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью Мишоко
4 день

Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея — Беловодье, а также истории этих находок.

Важно. В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Хаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснина
5 день

Плато Лаго-Наки, Азишская пещера и Нежная

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.

Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки.

14:00 Пикник на природе.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Плато Лаго-Наки, Азишская пещера и НежнаяПлато Лаго-Наки, Азишская пещера и НежнаяПлато Лаго-Наки, Азишская пещера и НежнаяПлато Лаго-Наки, Азишская пещера и Нежная
6 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:

Номердо 11.11.2312.11.23-30.12.23
Рябиновые бусы
Двухместный номер комфорт32 40030 700
Трехместный номер комфорт32 40030 700
Четырехместный однокомнатный номер комфорт32 40030 700
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином32 40030 700
Четырехместный двухкомнатный номер комфорт32 40030 700
Четырехместный двухкомнатный номер люкс32 40030 700
Двухместный номер стандарт-мини 32 40030 700
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)26 90025 400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере11 0009 000
Парк Хаджох
Двухместный номер стандарт33 00030 800
Двухместный номер улучшенный34 00032 300
Двухместный номер комфорт35 90033 800
Трехместный номер студия40 40037 900
Четырехместный семейный номер31 50030 000
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)24 90026 400
Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)35 90033 800
Доплата за одноместное размещение16 000-
Горная Лаванда
Двухместный номер стандарт29 00027 700
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)25 40025 400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 0008 000
Отдых у реки
Двухместный номер стандарт30 90030 700
Двухместный номер стандарт (мини)30 90030 700
Трехместный номер стандарт30 90030 700
Четырехместный номер стандарт30 90030 700
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)25 40025 400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере11 0009 000
На Аминовской
Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)26 40025 800
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере7 0006 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%скидка 10%
Стоимость тура для детей от 7 до 12 летскидка 15%скидка 15%
Софья
Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)26 40025 800
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере7 0006 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%скидка 10%
Стоимость тура для детей от 7 до 12 летскидка 15%скидка 15%

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевых домах «Рябиновые бусы», «Парк Хаджох» и «Барская усадьба» посещают столовые на территориях гостевых домов.

Туристы, проживающие в гостевых домах «на Аминовской», «Отдых у Реки» и «Горная лаванда» питаются на территории гостевого дома «Рябиновые бусы».

В 4-х местных номерах гостевого дома «Рябиновые бусы» по согласованию возможно размещение 3-х человек без доплаты.

В 3-х местных номерах гостевого дома «на Аминовской» по согласованию возможно размещение 2-х человек без доплаты.

Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

5 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

5 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «на Аминовской»

5 ночей

Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»

Гостевой дом «Отдых у реки»

5 ночей

Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.

Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

5 ночей

Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

Гостевой дом «Софья»

5 ночей

Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.

В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.

Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.

Номерной фонд для размещения туристов представлен:

  • Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
  • Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар/ Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар/ Минеральные Воды
  • Проживание в гостевых домах в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар/Минеральные Воды-Каменномостский-Краснодар/Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы) - 8500 с машины (3 места)
  • Расходы личного характера
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: монастырь - 400 руб. /чел. Хаджохская теснина - 500 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 600 руб. /чел. пещера Нежная - 300 руб. /чел. Беловодье - 150 руб. /чел. конная прогулка (2 часа) - 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2500 руб. (в зависимости от маршрута) рафтинг - от 1 500 руб. /чел
  • Монастырь - 400 руб. /чел
  • Хаджохская теснина - 500 руб. /чел
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
  • Азишская Пещера - 600 руб. /чел
  • Пещера Нежная - 300 руб. /чел
  • Беловодье - 150 руб. /чел
  • Конная прогулка (2 часа) - 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
  • Экстрим парк - от 1 500-2500 руб. (в зависимости от маршрута)
  • Рафтинг - от 1 500 руб. /чел
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер из/до г. Краснодара?

Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

Если вы прибываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала. Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.

Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.

Какие достопримечательности мы посетим в туре?

В перерывах между посещениями термальных вод Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организован трансфер из/до г. Минеральные Воды?

Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.

Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод. ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Какая стоимость билетов на экскурсионные объекты для детей?
  • Монастырь – 200 руб. /чел;
  • Хаджохская теснина – 200 руб. /чел;
  • Водопады Руфабго – 200 руб. /чел;
  • Азишская Пещера – 600 руб. /чел;
  • Пещера Нежная- 300руб. /чел;
  • Рафтинг – 1500 руб. /чел;
  • Конная прогулка (2 часа) – 1 500 руб. /чел.
Можно ли приезжать с животными?

Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с некрупными животными в индивидуальном порядке.

Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?

Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это сокращает наше время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию.

Необходимо иметь с собой наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
17 дек 2023
Тур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. Понравилось то, что в туре "Водная ривьера" был баланс между релаксом в термальных источниках и активными походами по экскурсиям. Отдельное спасибо гиду Алине, которая показала нам много незабываемых мест, ее рассказы были очень интересными, а информация запомнилась надолго. О проживании — жили в "Парке Хаджох". Из плюсов: кормили очень сытно и вкусно, порции большие. Спасибо поварам. Очень удобно, что на территории гостиницы открытый подогреваемый бассейн, в дни, когда не было термальных процедур, с семьей нежились в бассейне. Номер уютный, теплый, убирается каждый день. Вот чего не мешало бы добавить в номер — это полотенцесушителя или сушилки, где можно было бы сушить вещи после бассейна. Летом-то хорошо — всё сушится на улице, а вот зимой - этого не хватает.
Путешествие в межсезонье — отдельный плюс, так как туристические группы маленькие, нас было всего 7 человек, это позволило сделать много фото без очередей и можно было удобно слушать рассказы гида. В общем туром остались очень довольны, всем рекомендую, цена тура окупает себя с лихвой
Тур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. ПонравилосьТур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. Понравилось
Е
22 ноя 2023
Прекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур " Водная ривьера " на 6 дней, сокращенный маршрут. Хорошо спланировано время: утром после завтрака до обеда - экскурсии, после обеда - термальные источники. Водопады Руфабго, Хаджохская теснина, Азишская пещера, конная прогулка - оставили незабываемые эмоции и яркие впечатления! На плато Лаго -Наки мы не успели подняться из-за сильного дождя в день экскурсии, но это не повлияло на общую оценку путешествия! Появилось желание приехать летом, чтобы насладиться картиной цветущих альпийских лугов. Очень рекомендую этот тур! И даже лучше путевку брать на большее количество дней, чтобы всё успеть … хотя, понимаю теперь, как много еще хочется увидеть в" маленькой" Адыгее. Спасибо всем, кто подарил нам это волшебное путешествие!!!
Прекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур &quot; Водная ривьера &quot; на 6 дней, сокращенный маршрут. ХорошоПрекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур &quot; Водная ривьера &quot; на 6 дней, сокращенный маршрут. ХорошоПрекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур &quot; Водная ривьера &quot; на 6 дней, сокращенный маршрут. ХорошоПрекрасный осенний отдых в Адыгее!!! Тур &quot; Водная ривьера &quot; на 6 дней, сокращенный маршрут. Хорошо
Д
14 окт 2023
Отдыхали по программе "Водная Ривьера. Сокращенная программа". Тур организован и проведён на отлично! Профессионально составленная программа позволила охватить большое количество интересных мест, время было максимально заполнено. Но в тоже время, релакс в термальных источниках позволил быстро восстанавливать силы. Благодаря инструктору Алине наше путешествие было незабываемым, за что ей огромное спасибо! Алина покорила искренней любовью к родному краю и своими знаниями. Проживание в гостевом доме "Софья" комфортное, хозяйка Анна готовила для нас самые настоящие домашние обеды, завтраки и ужины. Рафтинг по реке Белой, конные прогулки, путешествие на плато Лаго-Наки, водопады и пещеры навсегда остались в наших сердцах.
Отдыхали по программе &quot;Водная Ривьера. Сокращенная программа&quot;. Тур организован и проведён на отлично! Профессионально составленная программаОтдыхали по программе &quot;Водная Ривьера. Сокращенная программа&quot;. Тур организован и проведён на отлично! Профессионально составленная программаОтдыхали по программе &quot;Водная Ривьера. Сокращенная программа&quot;. Тур организован и проведён на отлично! Профессионально составленная программа

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