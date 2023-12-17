Тур очень понравился. Теперь горы - это место силы, куда будем ездить семьей для восстановления. Понравилось то, что в туре "Водная ривьера" был баланс между релаксом в термальных источниках и активными походами по экскурсиям. Отдельное спасибо гиду Алине, которая показала нам много незабываемых мест, ее рассказы были очень интересными, а информация запомнилась надолго. О проживании — жили в "Парке Хаджох". Из плюсов: кормили очень сытно и вкусно, порции большие. Спасибо поварам. Очень удобно, что на территории гостиницы открытый подогреваемый бассейн, в дни, когда не было термальных процедур, с семьей нежились в бассейне. Номер уютный, теплый, убирается каждый день. Вот чего не мешало бы добавить в номер — это полотенцесушителя или сушилки, где можно было бы сушить вещи после бассейна. Летом-то хорошо — всё сушится на улице, а вот зимой - этого не хватает.

Путешествие в межсезонье — отдельный плюс, так как туристические группы маленькие, нас было всего 7 человек, это позволило сделать много фото без очередей и можно было удобно слушать рассказы гида. В общем туром остались очень довольны, всем рекомендую, цена тура окупает себя с лихвой