С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/vodnaya-rivera-osennij-otdyh-v-adygee-na-termalnyh-istochnikah-167727
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Источник «Псыгупс»
- 09:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале — трансфер в гостевой дом.
- 11:00 - 13:00 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту — трансфер в гостевой дом.
14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:30 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
Температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов (не питьевая вода).
19:30 Ужин в гостевом доме.
Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго.
Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и 3 Чаша Любви.
Вы пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (ограничение по весу туриста — не более 95 кг).
При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея — Беловодье, а также истории этих находок.
Важно. В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки, Азишская пещера и Нежная
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.
Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки.
14:00 Пикник на природе.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
18:00 Ужин в гостевом доме.
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|Номер
|до 11.11.23
|12.11.23-30.12.23
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|32 400
|30 700
|Трехместный номер комфорт
|32 400
|30 700
|Четырехместный однокомнатный номер комфорт
|32 400
|30 700
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|32 400
|30 700
|Четырехместный двухкомнатный номер комфорт
|32 400
|30 700
|Четырехместный двухкомнатный номер люкс
|32 400
|30 700
|Двухместный номер стандарт-мини
|32 400
|30 700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|26 900
|25 400
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11 000
|9 000
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|33 000
|30 800
|Двухместный номер улучшенный
|34 000
|32 300
|Двухместный номер комфорт
|35 900
|33 800
|Трехместный номер студия
|40 400
|37 900
|Четырехместный семейный номер
|31 500
|30 000
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)
|24 900
|26 400
|Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)
|35 900
|33 800
|Доплата за одноместное размещение
|16 000
|-
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|29 000
|27 700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|25 400
|25 400
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9 000
|8 000
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|30 900
|30 700
|Двухместный номер стандарт (мини)
|30 900
|30 700
|Трехместный номер стандарт
|30 900
|30 700
|Четырехместный номер стандарт
|30 900
|30 700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|25 400
|25 400
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11 000
|9 000
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|26 400
|25 800
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|7 000
|6 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет
|скидка 15%
|скидка 15%
|Софья
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|26 400
|25 800
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|7 000
|6 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет
|скидка 15%
|скидка 15%
Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевых домах «Рябиновые бусы», «Парк Хаджох» и «Барская усадьба» посещают столовые на территориях гостевых домов.
Туристы, проживающие в гостевых домах «на Аминовской», «Отдых у Реки» и «Горная лаванда» питаются на территории гостевого дома «Рябиновые бусы».
В 4-х местных номерах гостевого дома «Рябиновые бусы» по согласованию возможно размещение 3-х человек без доплаты.
В 3-х местных номерах гостевого дома «на Аминовской» по согласованию возможно размещение 2-х человек без доплаты.
Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.
В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Номерной фонд для размещения туристов представлен:
- Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
- Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер г. Краснодар/ Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар/ Минеральные Воды
- Проживание в гостевых домах в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар/Минеральные Воды-Каменномостский-Краснодар/Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы) - 8500 с машины (3 места)
- Расходы личного характера
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: монастырь - 400 руб. /чел. Хаджохская теснина - 500 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 600 руб. /чел. пещера Нежная - 300 руб. /чел. Беловодье - 150 руб. /чел. конная прогулка (2 часа) - 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2500 руб. (в зависимости от маршрута) рафтинг - от 1 500 руб. /чел
- Монастырь - 400 руб. /чел
- Хаджохская теснина - 500 руб. /чел
- Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
- Азишская Пещера - 600 руб. /чел
- Пещера Нежная - 300 руб. /чел
- Беловодье - 150 руб. /чел
- Конная прогулка (2 часа) - 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Экстрим парк - от 1 500-2500 руб. (в зависимости от маршрута)
- Рафтинг - от 1 500 руб. /чел
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения;
- треккинговые ботинки;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер из/до г. Краснодара?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
Если вы прибываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала. Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
Какие достопримечательности мы посетим в туре?
В перерывах между посещениями термальных вод Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.
Какие скидки есть в туре?
Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.
Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Как организован трансфер из/до г. Минеральные Воды?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод. ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Какая стоимость билетов на экскурсионные объекты для детей?
- Монастырь – 200 руб. /чел;
- Хаджохская теснина – 200 руб. /чел;
- Водопады Руфабго – 200 руб. /чел;
- Азишская Пещера – 600 руб. /чел;
- Пещера Нежная- 300руб. /чел;
- Рафтинг – 1500 руб. /чел;
- Конная прогулка (2 часа) – 1 500 руб. /чел.
Можно ли приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с некрупными животными в индивидуальном порядке.
Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это сокращает наше время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию.
Необходимо иметь с собой наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Путешествие в межсезонье — отдельный плюс, так как туристические группы маленькие, нас было всего 7 человек, это позволило сделать много фото без очередей и можно было удобно слушать рассказы гида. В общем туром остались очень довольны, всем рекомендую, цена тура окупает себя с лихвой