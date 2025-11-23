Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
31 300 ₽ за человека
-
13%
Дзитакские озера. Пеший тур в Краснодарском крае
Начало: Ж/д станция «Роза Хутор»
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
18 300 ₽
21 000 ₽ за человека
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 142 000 ₽ за человека
