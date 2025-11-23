Мои заказы

Горящие туры – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Краснодаре, цены от 18 300 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Пешая
7 дней
1 отзыв
Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
31 300 ₽ за человека
Дзитакские озера. Пеший тур в Краснодарском крае
Пешая
3 дня
-
13%
3 отзыва
Дзитакские озера. Пеший тур в Краснодарском крае
Начало: Ж/д станция «Роза Хутор»
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
18 300 ₽21 000 ₽ за человека
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
Джиппинг
На автобусе
8 дней
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 142 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Горящие туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Молодежь исследует мир. Треккинг по Кубани
  2. Дзитакские озера. Пеший тур в Краснодарском крае
  3. Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Хаджохская теснина
  4. Улица Красная
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Стадион Краснодар
  7. Гуамское ущелье
  8. Майкоп
  9. Скала Петушок
  10. Дантово ущелье
Сколько стоит тур в Краснодаре в ноябре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 18 300 до 142 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Краснодаре на 2025 год по теме «Горящие туры», 4 ⭐ отзыва, цены от 18300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь