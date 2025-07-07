Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по Адыгее, где за один день мы успеем показать вам всё самое интересное! Вместе мы поднимемся на вершины, исследуем таинственные пещеры, посетим столицу и завершим день расслабляющим купанием в термальных источниках. Готовы к насыщенному и незабываемому дню? 5 1 отзыв

Мария Ваш гид в Краснодаре Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-3 человека Когда Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. 19 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Максимально насыщенный день для знакомства с республикой Адыгея. Мы почувствуем сердце Майкопа, а потом помчимся в горную часть на вершину скалы Утюг и лучшие смотровые плато Лаго-Наки. Опустимся в таинственную Азишскую пещеру, прогуляемся по лесу к обзорной площадки с видами на Кавказский хребет. Ну и конечно познакомимся ещё с одним уникальным явлением природы республики — термальными водами. Я покажу и расскажу вам всё!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.