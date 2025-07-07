Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по Адыгее, где за один день мы успеем показать вам всё самое интересное! Вместе мы поднимемся на вершины, исследуем таинственные пещеры, посетим столицу и завершим день расслабляющим купанием в термальных источниках. Готовы к насыщенному и незабываемому дню?
Описание экскурсииМаксимально насыщенный день для знакомства с республикой Адыгея. Мы почувствуем сердце Майкопа, а потом помчимся в горную часть на вершину скалы Утюг и лучшие смотровые плато Лаго-Наки. Опустимся в таинственную Азишскую пещеру, прогуляемся по лесу к обзорной площадки с видами на Кавказский хребет. Ну и конечно познакомимся ещё с одним уникальным явлением природы республики — термальными водами. Я покажу и расскажу вам всё!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 июл 2025
Впечатления от поездки самые замечательные! Мария не просто не просто гид, это человек влюблённый в Адыгею, влюблённый в свою профессию! Были учтены все предпочтения, выбраны лучшие для нас локации и
