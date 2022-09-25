Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара

Исследовать один из красивейших уголков Адыгеи: от зеленых ущелий до пещер со сталактитами

«Неужели это Альпы?» — спросите вы.

Почти, но лучше: это плато Лаго-Наки! Из Краснодара мы отправимся в сердце адыгейских гор — к горным равнинам и каньонам рек, склонам Хаджохского ущелья и залам Азишской пещеры, высоким, как своды соборов.

Вы пройдете по экотропам, познакомитесь с традициями адыгов, оцените местную кухню и увидите панорамы, от которых сердце начнет биться чаще.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательный путь в горы Адыгеи

Наш маршрут из Краснодара пройдет через столицу республики Адыгея, город Майкоп: мы сможем остановиться на главной городской площади и посмотреть на центр города. А затем отправимся к заповедному плато Лаго-Наки. В пути я расскажу о местах, которые мы проезжаем, об адыгейских обычаях и традициях. А еще непременно оценим местную кухню — вкусное сочетание адыгейского сыра, свежеиспеченного хлеба и сытных наваристых блюд из баранины.

Красоты плато Лаго-Наки

И вот мы среди альпийских лугов и горных ландшафтов Лаго-Наки. Плато прекрасно в любое время года: летом вас поразит буйство зелени, осень — красно-оранжевы долины и склоны, а зимой — спуски на ватрушках и прогулки на снегоступах по лесу. Затем мы проедем в горно-курортной зоне мы посетим:

  • Хаджохское ущелье, по дну которого бежит среди скальных стен шумная река Белая. Место необыкновенной красоты и силы, которое мы изучим на одном из экомаршрутов.
  • Казачий камень: кусок скалистого хребта Уна-Коз, который теперь покоится посреди дороги.
  • Большую Азишскую пещеру — одну из главных мест притяжения Лаго-Наки. Вы окажетесь внутри масштабных каменных галерей и высоких залов. Пещеру украшают огромные столбы причудливых сталактитов и сталагмитов, которые будто специально возведены внутри.
  • Смотровые на хребте Азиш-Тау: остановимся в нескольких обзорных точках, откуда вам откроются панорамы бескрайнего плато и его голубоватых гор, которые буквально сливаются с синим небом.

Организационные детали

  • Мы заберем вас в месте вашего проживания и после экскурсии привезем обратно. Стартуем в 9:00, прибытие в Краснодар поздно вечером.
  • В стоимость включены услуги водителя и сопровождение гида, дополнительно по желанию оплачиваются билеты к природным объектам (от 300 руб.) и обед.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️ЗимниеГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньЛаго-Наки🗽Популярные местаЭкскурсии в АдыгеюСмотровые площадкиМайкоп🪨Пещеры

Похожие туры в Краснодаре

Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
6 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Незабываемое 6-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи
г. Краснодар
25 сен
2 окт
9 окт
16 окт
от 21 400 за 1 человека
Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
6 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Незабываемое 6-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи
г. Краснодар
6 мар
13 мар
20 мар
27 мар
от 21 400 за 1 человека
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
6 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Незабываемое 6-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи
г. Краснодар
9 янв
16 янв
23 янв
30 янв
от 21 400 за 1 человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
39 000 за 1 человека
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Батыр
Батыр
5
6 отзывов
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы
По договоренности
12 600 за всё до 4 чел.
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
2 отзыва
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Совершите поездку в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
По договоренности
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 13 500 за всё до 3 чел.
Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
1 отзыв
Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
Горы, скалы, альпийские луга, нетающий ледник и горячие источники за 1 день
у вашего отеля
Завтра
23 сен
25 сен
26 сен
12 900 за всё до 5 чел.
Май в Адыгее
4 дня
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.3
3 отзыва
Май в Адыгее
Невероятно красивые предгорья и горы Адыгеи
г. Краснодар
30 апр
от 12 800 за 1 человека
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Столичный Майкоп, горный поселок Гузерипль и потрясающая природа Кавказского заповедника
в центре города
27 сен
28 сен
29 сен
4 окт
103909 351 за всё до 3 чел.
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии КрайЮга
КрайЮга
Нет отзывов
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
О горах Адыгеи можно рассказывать очень долго
по договорённости
от 12 500 за всё до 4 чел.
Гуамское ущелье
12 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии КрайЮга
КрайЮга
Нет отзывов
Гуамское ущелье
Отправляйтесь в путешествие до Гуамского ущелья вместе с нами
по договорённости
от 12 500 за всё до 4 чел.
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
28 600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
ХОРОШО
🧭
ТАМ