Наш маршрут из Краснодара пройдет через столицу республики Адыгея, город Майкоп: мы сможем остановиться на главной городской площади и посмотреть на центр города. А затем отправимся к заповедному плато Лаго-Наки. В пути я расскажу о местах, которые мы проезжаем, об адыгейских обычаях и традициях. А еще непременно оценим местную кухню — вкусное сочетание адыгейского сыра, свежеиспеченного хлеба и сытных наваристых блюд из баранины.
И вот мы среди альпийских лугов и горных ландшафтов Лаго-Наки. Плато прекрасно в любое время года: летом вас поразит буйство зелени, осень — красно-оранжевы долины и склоны, а зимой — спуски на ватрушках и прогулки на снегоступах по лесу. Затем мы проедем в горно-курортной зоне мы посетим: