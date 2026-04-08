Представьте себе место, где горные вершины касаются небес, а зеленые луга переплетаются с кристально чистыми реками.Это не Альпы, это плато Лаго-Наки! Вас ждет путешествие из Краснодара в сердце адыгейских гор,

где вы увидите Хаджохское ущелье, посетите Азишскую пещеру и познакомитесь с богатой культурой и традициями адыгов. Вас поразят не только природные красоты, но и гостеприимство местных жителей, а вкусы адыгейской кухни останутся в вашей памяти навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения плато Лаго-Наки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа расцветает, а погода благоприятствует прогулкам и исследованию горных ландшафтов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой плато, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, в ноябре, декабре, январе, феврале и марте, плато привлекает любителей зимних видов спорта, но стоит учитывать, что некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.