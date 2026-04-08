Представьте себе место, где горные вершины касаются небес, а зеленые луга переплетаются с кристально чистыми реками.
Это не Альпы, это плато Лаго-Наки! Вас ждет путешествие из Краснодара в сердце адыгейских гор,
Это не Альпы, это плато Лаго-Наки! Вас ждет путешествие из Краснодара в сердце адыгейских гор,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Потрясающие горные пейзажи
- 🍽️ Вкусная адыгейская кухня
- 🚶♂️ Экотропы и прогулки
- 🗿 Уникальные природные объекты
- 📸 Панорамные виды для фото
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения плато Лаго-Наки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа расцветает, а погода благоприятствует прогулкам и исследованию горных ландшафтов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой плато, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, в ноябре, декабре, январе, феврале и марте, плато привлекает любителей зимних видов спорта, но стоит учитывать, что некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Хаджохское ущелье
- Казачий камень
- Большая Азишская пещера
- Смотровые на хребте Азиш-Тау
Описание экскурсии
Увлекательный путь в горы Адыгеи
Наш маршрут из Краснодара пройдет через столицу республики Адыгея, город Майкоп: мы сможем остановиться на главной городской площади и посмотреть на центр города. А затем отправимся к заповедному плато Лаго-Наки. В пути я расскажу о местах, которые мы проезжаем, об адыгейских обычаях и традициях. А еще непременно оценим местную кухню — вкусное сочетание адыгейского сыра, свежеиспеченного хлеба и сытных наваристых блюд из баранины.
Красоты плато Лаго-Наки
И вот мы среди альпийских лугов и горных ландшафтов Лаго-Наки. Плато прекрасно в любое время года: летом вас поразит буйство зелени, осень — красно-оранжевы долины и склоны, а зимой — спуски на ватрушках и прогулки на снегоступах по лесу. Затем мы проедем в горно-курортной зоне мы посетим:
- Хаджохское ущелье, по дну которого бежит среди скальных стен шумная река Белая. Место необыкновенной красоты и силы, которое мы изучим на одном из экомаршрутов.
- Казачий камень: кусок скалистого хребта Уна-Коз, который теперь покоится посреди дороги.
- Большую Азишскую пещеру — одну из главных мест притяжения Лаго-Наки. Вы окажетесь внутри масштабных каменных галерей и высоких залов. Пещеру украшают огромные столбы причудливых сталактитов и сталагмитов, которые будто специально возведены внутри.
- Смотровые на хребте Азиш-Тау: остановимся в нескольких обзорных точках, откуда вам откроются панорамы бескрайнего плато и его голубоватых гор, которые буквально сливаются с синим небом.
Организационные детали
- Мы заберем вас в месте вашего проживания и после экскурсии привезем обратно. Стартуем в 9:00, прибытие в Краснодар поздно вечером.
- В стоимость включены услуги водителя и сопровождение гида, дополнительно по желанию оплачиваются билеты к природным объектам (от 300 руб.) и обед.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Настасья — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 343 туристов
Я южанка и фанат своего региона. Обладатель международного винного сертификата WSET. С любовью покажу самые интересные и укромные уголки, вкусно накормлю и подарю отличное настроение. Каждая поездка со мной — индивидуальная, я учитываю пожелания гостей и составляю программу, прислушиваясь к вашим желаниям. Мой допинг — делать ваши желания реальностью. В дорогу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посетили Лаго-Наки из Краснодара 4 января 2026 года с гидом Александром. Как писали в предыдущих отзывах, данная экскурсия - это больше про грамотно выстроенный трансфер. Нашей небольшой компании было необходимо
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Я
Очень понравилось путешествие в Лаго-Наки! Александр очень много знает о регионе, с ним было очень приятно, комфортно и интересно общаться. Даже несмотря на погоду, получили большое удовольствие. Одно из главный впечатлений - это лавка с Адыгейским сыром и мясом! Не передать словами, полный восторг. Машина комфортная, водил Александр тоже безопасно и комфортно. Спасибо за организацию и поездку!
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Прекрасно провели время в компании Александра Рекомендую взять с собой в апреле что то плотнее, чем легкие кроссовки ибо на такой высоте в апреле еще снег
Попали в отличную погоду Душевно и полезно провели время Спасибо организаторам!
Попали в отличную погоду Душевно и полезно провели время Спасибо организаторам!
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С
Отличная экскурсия для тех, кто любит дальние поездки и приятных попутчиков. Александр отличный водитель, позитивный, разносторонне образованный и опытный человек. Если у вас есть свободный день, вы любите или никогда не видели горы и пещеры, поезжайте обязательно, если не любите или уже повидали, наверное впечатления долгую дорогу не оправдают. Нам было интересно и приятно.
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Посетили экскурсию по пути к морю. Путь был неблизкий, поэтому решили сделать остановку в Краснодаре, порадовала возможность посетить Адыгею. Несмотря на усталость, были сомнения, поскольку экскурсия занимает целый день, но мы нисколько не пожалели. Экскурсия прошла комфортно. Обедали в кафе с прекрасным видом и очень вкусной кухней. Это удивительной красоты места! Определенно стоит увидеть каждому!
+2
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Я,Галина и моя подруга Ольга,путешествовали в Адыгею с прекрасным гидом Анастасией на комфортном микроавтобусе Honda. Мвюы ехали к плато Лаго-Наги через Майкоп и всю дорогу Анастасия знакомила нас со всеми
+2
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