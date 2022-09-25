«Неужели это Альпы?» — спросите вы. Почти, но лучше: это плато Лаго-Наки! Из Краснодара мы отправимся в сердце адыгейских гор — к горным равнинам и каньонам рек, склонам Хаджохского ущелья и залам Азишской пещеры, высоким, как своды соборов. Вы пройдете по экотропам, познакомитесь с традициями адыгов, оцените местную кухню и увидите панорамы, от которых сердце начнет биться чаще.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательный путь в горы Адыгеи

Наш маршрут из Краснодара пройдет через столицу республики Адыгея, город Майкоп: мы сможем остановиться на главной городской площади и посмотреть на центр города. А затем отправимся к заповедному плато Лаго-Наки. В пути я расскажу о местах, которые мы проезжаем, об адыгейских обычаях и традициях. А еще непременно оценим местную кухню — вкусное сочетание адыгейского сыра, свежеиспеченного хлеба и сытных наваристых блюд из баранины.

Красоты плато Лаго-Наки

И вот мы среди альпийских лугов и горных ландшафтов Лаго-Наки. Плато прекрасно в любое время года: летом вас поразит буйство зелени, осень — красно-оранжевы долины и склоны, а зимой — спуски на ватрушках и прогулки на снегоступах по лесу. Затем мы проедем в горно-курортной зоне мы посетим:

Хаджохское ущелье , по дну которого бежит среди скальных стен шумная река Белая. Место необыкновенной красоты и силы, которое мы изучим на одном из экомаршрутов.

, по дну которого бежит среди скальных стен шумная река Белая. Место необыкновенной красоты и силы, которое мы изучим на одном из экомаршрутов. Казачий камень : кусок скалистого хребта Уна-Коз, который теперь покоится посреди дороги.

: кусок скалистого хребта Уна-Коз, который теперь покоится посреди дороги. Большую Азишскую пещеру — одну из главных мест притяжения Лаго-Наки. Вы окажетесь внутри масштабных каменных галерей и высоких залов. Пещеру украшают огромные столбы причудливых сталактитов и сталагмитов, которые будто специально возведены внутри.

— одну из главных мест притяжения Лаго-Наки. Вы окажетесь внутри масштабных каменных галерей и высоких залов. Пещеру украшают огромные столбы причудливых сталактитов и сталагмитов, которые будто специально возведены внутри. Смотровые на хребте Азиш-Тау: остановимся в нескольких обзорных точках, откуда вам откроются панорамы бескрайнего плато и его голубоватых гор, которые буквально сливаются с синим небом.

Организационные детали