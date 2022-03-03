Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут

Незабываемое 6-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи

5
3 отзыва
Незабываемое 6-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи.

Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки, термальные источники, плато Лаго-Наки и Гранитный каньон.
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Ближайшие даты:
09
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даты

Что вас ожидает 🤩

Конная прогулка по живописным местам
Конная прогулка по живописным местам
Во время конной прогулки насладимся окружающими пейзажами
Лечебные источники
Лечебные источники
Вода геотермальных источников расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях
Захватывающие прогулки в горы
Захватывающие прогулки в горы
Поднимемся на высоту 2000 м на плато Лаго-Наки с его альпийскими лугами, а также по канатной дороге к скале Чертов палец, откуда откроется замечательный вид на окрестности
Древнейшие пещеры
Древнейшие пещеры
Побываем в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдем маршрут для любителей активного туризма
Прекрасные водопады
Прекрасные водопады
Мы пройдем по глубокому живописному ущелью Руфабго и увидим 5 водопадов

Описание

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/zimnij-ehkskursionno-aktivnyj-tur-po-adygee-18465

Программа тура по дням

1 день
Краснодар и источник «Водная Ривьера»

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.

11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:30 Ужин.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

Краснодар и источник «Водная Ривьера»Краснодар и источник «Водная Ривьера»Краснодар и источник «Водная Ривьера»
2 день
Ущелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.

Плато Лагонаки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед.

15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

19:00 Ужин.

Ущелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырь
3 день
Гранитный каньон и пос. Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Вас ждет путешествие на весь день.

Проедем по горной дороге вдоль знаменитого Гранитного каньона, остановимся на самых удачных смотровых.

В этом каньоне река Белая бушует как нигде больше.

Отправляемся в сторону самого удаленного населенного пункта Адыгеи – поселка Гузерипль.

Поселок выполняет роль одновременно и туристического места, и кордона в Кавказский Биосферный Заповедник.

14:00 Пикник на природе.

После завтрака каждому туристу на базе соберут ланч-бокс, чтобы пополнить силы на маршруте.

15:00 В поселке Гузерипль и окрестностях посетим самый большой Дольмен Адыгеи, зайдем на экскурсию в заповедник и все это в окружении потрясающих панорам гор, лесов, прозрачных рек и чистейшего горного воздуха.

19:00 Ужин.

Гранитный каньон и пос. ГузерипльГранитный каньон и пос. ГузерипльГранитный каньон и пос. Гузерипль
4 день
Конная прогулка и ущелье Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг.

При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.

19:00 Ужин.

Конная прогулка и ущелье МишокоКонная прогулка и ущелье МишокоКонная прогулка и ущелье МишокоКонная прогулка и ущелье Мишоко
5 день
Плато Лаго-Наки и Азишская пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.

Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Пикник на природе.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память. 18:00 Ужин в гостевом доме.

Плато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещера
6 день
Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал. 

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:

Гостевой домТип размещения/ даты заезда09.01.22-19.03.22 
Рябиновые бусыДвухместный номер комфорт24 000 
Трехместный номер комфорт24 000 
Четырехместный однокомнатный номер комфорт24 000 
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином24 000 
Четырехместный двухкомнатный номер комфорт24 000 
Четырехместный двухкомнатный номер люкс24 000 
Двухместный номер стандарт-мини24 000 
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)21 000 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15% 
Парк ХаджохДвухместный номер стандарт23 700 
Двухместный номер улучшенный25 000 
Двухместный номер комфорт26 400 
Трехместный номер студия24 000 
Четырехместный семейный номер22 900 
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)21 000 
Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)26 400 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный13 000 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт15 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15% 
Горная ЛавандаДвухместный номер стандарт23 300 
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)21 000 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере8 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15% 
Отдых у рекиДвухместный номер стандарт23 300 
Двухместный номер стандарт (мини)23 300 
Трехместный номер стандарт23 300 
Четырехместный номер стандарт23 300 
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)21000 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере8 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15% 
На АминовскойТрехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)21 400 
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере6 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15% 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар
  • Проживание в гостевом доме выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо). Питание туристов проводится в столовой на территории гостевого дома «Рябиновые бусы» (кроме проживающих в ГД Парк Хаджох)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар – Каменномостский – Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте:
  • Канатная дорога – 600 руб. /чел.
  • Монастырь – 200 руб. /чел.
  • Водопады Руфабго – 500 руб. /чел.
  • Азишская Пещера – 500 руб. /чел.
  • Пещера Нежная – 300 руб.
  • Термальные источники (3 часа):
  • Будни:
  • Взрослый – 550 руб. /чел.
  • Детский до 12 лет – 250 руб. /чел.
  • Выходные:
  • Взрослый – 600 руб. /чел.
  • Детский от 5 до 12 лет – 300 руб. /чел.
  • Праздичные дни:
  • 1000 руб. взрослый, 500 руб. детский 5-12 лет
  • Музей Беловодье – 150 руб. /чел.
  • Конная прогулка – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг)
  • Экстрим парк – от 1 500 руб. /чел.
  • Рафтинг – от 1 500 руб. /чел.
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.

Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.

В Краснодаре две точки сбора для туристов – ЖД вокзал и аэропорт.

Отъезд от ЖД вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00.

Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.

Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда.

Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.

Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организовано питание в туре?

Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).

ВАЖНО! Для туристов, проживающих в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питание во время тура осуществляется на территории гостевого дома Рябиновые бусы.

У туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох питание в кафе на территории этого гостевого дома;

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
3 мар 2022
Тур понравился очень. Ездили в феврале, а горы Адыгеи и в снегу на вершинах и в цветах на проталинах!! Очень красиво!!!
О
28 фев 2022
Тур изумительный! Всё чётко и без задержек! Гид Руслан очень позитивный человек. Ну а красота природы просто завораживает! Компании большой респект! Очень хочется попробовать поехать с этой компанией в другой тур!
П
21 фев 2022
Были в Адыгее с 13 по 18 февраля, тур "Активный отдых". Водопады, ущелья, канатная дорога, катание на лошадях, подъём в горы, купание в термальных водах, в общем 😀полный актив😀С погодой повезло необыкновенно, светило солнышко и пять дней пролетели как один миг. Спасибо за гостеприимство персоналу гостиницы (мы жили в Парк Хаджох), еда домашняя вкусная, белье и полотенца чистенькие, открытый теплый бассейн, сауна. Спасибо нашему гиду Алине, что не мучила нудными лекциями😀, а общалась с нами как подружка. Было и одно разочарование, посещение Азишской пешеры. На входе висела надпись, что одновременно могут спускаться не более 15 человек. Но наш экскурсовод собрал человек 30. По узким и скользким лестницам передвигались как пингвины, осматривать уже ничего не хотелось, а было одно желание- дождаться когда освободится проход и выйти наверх. Хорошо, что сыр, мёд и прочие вкусняшки вернули нам хорошее настроение!

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