Туры на водопады из Краснодара

Найдено 3 тура в категории «Водопады» в Краснодаре, цены от 22 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Россия, Краснодар
«После обеда — легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 000 за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
«Пообедаем и в 13:00 отправляемся на водопады, берущие начало на склонах Азишского хребта»
21 июля в 12:00
4 авг в 12:00
45 600 за человека
В край гор и водопадов Адыгеи
Авторский тур
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Краснодар
«За 7 дней вы посетите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, подземное царство Азишской и Нежной пещер и отправитесь на экскурсию к вечным снегам — на плато Лаго-Наки»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 38 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    17 апреля 2024
    Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
    Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло
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    с погодой, начало апреля не всегда отличается такими теплыми солнечными днями, поэтому мы смогли увидеть раннюю весну во всей ее красе. Гиды очень интересно рассказывали про достопримечательности Адыгеи, исторические события, мы посетили национальный музей -почерпнули много интересного, поднимались на водопады Руфабго, любовались красотой гор, посещали термальные источники, в которых целебная вода от температуры 39 градусов до 18, спускались в пещеру. Время пролетело очень быстро и очень насыщенно.

    Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и
  • И
    Игорь
    17 октября 2023
    Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
    ТУР понравился, хотя в отличие от Дагестана, здесь в основном природные достопримечательности: ущелья, водопады и главная "изюминка" - термальные источники.
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    Чтобы насладиться красивой природой Адыгеи важна хорошая погода, у нас 2 дня было прохладно, небольшие дожди. Были и небольшие накладки, но это не повлияло на хорошее настроение и позитивные впечатления: чистый горный воздух и термальные источники сделали своё дело. Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность организаторам тура за насыщенную программу.

    ТУР понравился, хотя в отличие от Дагестана, здесь в основном природные достопримечательности: ущелья, водопады и главнаяТУР понравился, хотя в отличие от Дагестана, здесь в основном природные достопримечательности: ущелья, водопады и главнаяТУР понравился, хотя в отличие от Дагестана, здесь в основном природные достопримечательности: ущелья, водопады и главная
  • Л
    Лия
    11 июля 2023
    Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
    Всё очень понравилось, красивые места, вежливые гиды, база У горы очень хорошая, водители доброжелательные

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
  2. В Адыгею за походами, пещерами и древностями
  3. В край гор и водопадов Адыгеи
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 45 600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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