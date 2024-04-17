читать дальше с погодой, начало апреля не всегда отличается такими теплыми солнечными днями, поэтому мы смогли увидеть раннюю весну во всей ее красе. Гиды очень интересно рассказывали про достопримечательности Адыгеи, исторические события, мы посетили национальный музей -почерпнули много интересного, поднимались на водопады Руфабго, любовались красотой гор, посещали термальные источники, в которых целебная вода от температуры 39 градусов до 18, спускались в пещеру. Время пролетело очень быстро и очень насыщенно.

Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло