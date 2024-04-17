1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Россия, Краснодар
«После обеда — легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
«Пообедаем и в 13:00 отправляемся на водопады, берущие начало на склонах Азишского хребта»
21 июля в 12:00
4 авг в 12:00
45 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Краснодар
«За 7 дней вы посетите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, подземное царство Азишской и Нежной пещер и отправитесь на экскурсию к вечным снегам — на плато Лаго-Наки»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 38 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила17 апреля 2024Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло
- ИИгорь17 октября 2023ТУР понравился, хотя в отличие от Дагестана, здесь в основном природные достопримечательности: ущелья, водопады и главная "изюминка" - термальные источники.
- ЛЛия11 июля 2023Всё очень понравилось, красивые места, вежливые гиды, база У горы очень хорошая, водители доброжелательные
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 45 600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Краснодаре на 2024 год по теме «Водопады», 3 ⭐ отзыва, цены от 22000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август