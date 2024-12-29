6 дней
Новогодняя сказка в Адыгее
Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру
Начало: На ж. - д. вокзале «Краснодар-1» в 11:00. Также вы...
«Мы совершим несложные треккинги по Гранитному каньону, ущельям Мишоко и Руфабго, рассмотрим сталактиты и сталагмиты в Азишской пещере и полюбуемся бескрайним плато Лаго-Наки и хребтом Уна-Коз»
29 дек в 11:00
3 янв в 11:00
75 900₽ за человека
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
«Нас ждёт спуск в Большую Азишскую пещеру, предположительный возраст которой — 2 миллиона лет»
8 сен в 09:00
15 сен в 09:00
56 000₽ за человека
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
«Тропа пройдёт среди нависающих скальных карнизов, множества гротов, неглубоких пещер и водопадов»
8 сен в 12:00
15 сен в 12:00
45 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Пещеры»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Краснодаре в августе 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 45 600 до 75 900.
Забронируйте тур в Краснодаре на 2024 год по теме «Пещеры», цены от 45600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь