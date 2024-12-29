Найдено 3 тура в категории « Пещеры » в Краснодаре, цены от 45 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 6 дней Новогодняя сказка в Адыгее Погулять по живописным ущельям, полюбоваться снежными горными пейзажами и заглянуть в пещеру Начало: На ж. - д. вокзале «Краснодар-1» в 11:00. Также вы... «Мы совершим несложные треккинги по Гранитному каньону, ущельям Мишоко и Руфабго, рассмотрим сталактиты и сталагмиты в Азишской пещере и полюбуемся бескрайним плато Лаго-Наки и хребтом Уна-Коз» 75 900 ₽ за человека Пешая 7 дней Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2 «Нас ждёт спуск в Большую Азишскую пещеру, предположительный возраст которой — 2 миллиона лет» 56 000 ₽ за человека Пешая 7 дней В Адыгею за походами, пещерами и древностями Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне... «Тропа пройдёт среди нависающих скальных карнизов, множества гротов, неглубоких пещер и водопадов» 45 600 ₽ за человека Все туры Краснодара

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Пещеры»

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