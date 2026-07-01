1 день

Едем в горы

В 9.00 мы встречаемся в г. Краснодар неподалеку от железнодорожного вокзала, грузимся в минивэн и отправляемся к началу нашего трека!

Тридцатый маршрут начинается на плато Лаго-Наки - это огромное горное плато, со средней высотой около 2000 метров. Вскоре выйдем на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

Впереди покажутся зеленые холмы гор, на которых даже в середине лета красуются белые пятна снежников. Поход по плато Лаго-Наки идет сначала по альпийским лугам, а затем выходит к хребту «Каменное море». «Каменное море» – это настоящее море вертикальных камней, огромных глыб и сланцев, которые под воздействием сил природы навеки замерли на плато.

Пройдя перевал Абадзешский, спустимся к ручью Армянский, где и разобьем наш первый лагерь. Расстояние пройденное за день 9,3 км.

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