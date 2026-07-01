Описание тура
Уникальность маршрута состоит в разнообразии климатических зон и ландшафтов, через которые он проходит: альпийские луга, ледники, хвойные и лиственные леса и, наконец, настоящие субтропики и теплое море! Поход «Тридцатка» подойдет как для начинающих туристов, так и не оставит равнодушными опытных туристов - маршрут не сложный, но крайне разнообразный.
- Восхождение на вершину Оштен 2804м
- Малый ледник Фишт
- Плато Лаго-Наки
- Озеро Псенодах
- Приют Фишт
- Баня в горах
- Никаких дешевых продуктов в рационе!
- 6 дней интернет детокса
Программа тура по дням
Едем в горы
В 9.00 мы встречаемся в г. Краснодар неподалеку от железнодорожного вокзала, грузимся в минивэн и отправляемся к началу нашего трека!
Тридцатый маршрут начинается на плато Лаго-Наки - это огромное горное плато, со средней высотой около 2000 метров. Вскоре выйдем на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Впереди покажутся зеленые холмы гор, на которых даже в середине лета красуются белые пятна снежников. Поход по плато Лаго-Наки идет сначала по альпийским лугам, а затем выходит к хребту «Каменное море». «Каменное море» – это настоящее море вертикальных камней, огромных глыб и сланцев, которые под воздействием сил природы навеки замерли на плато.
Пройдя перевал Абадзешский, спустимся к ручью Армянский, где и разобьем наш первый лагерь. Расстояние пройденное за день 9,3 км.
На вершину
Радиальный выход.
Идем налегке, без рюкзаков, можно остаться в лагере.
Сегодня нам предстоит покорить вершину Оштен (2804 м.), это одна из высочайших точек республики Адыгея и несомненное украшение Тридцатки. Кавказ невозможно представить без этой живописной горы. Поднявшись на отрог Оштена, увидим весь наш вчерашний путь. Внизу, в долине, яркими каплями блестят высокогорные озера, а наша туристическая тропа идет вверх, по каменистому склону на самую вершину.
Гора Оштен - это одна из обязательных точек маршрута номер 30. Через горы к морю отсюда остается всего около 70 км. С вершины открывается великолепный вид на горных соседей Фишт, Пшехо-Су и все бескрайнее плато Лаго-Наки. Отсюда видны уникальные Фиштинские ледники – Большой и Малый, видны альпийские луга, скальные ущелья реки Цица, трехтысячники Красной Поляны.
Также с вершины видно смену природно-климатических поясов – от зоны леса до зоны вечных снегов.
Расстояние пройденное за день: 12,2 км.
Идем в приют Фишт
Покидая стоянку у ручья Армянский, будем траверсировать южный склон уже покоренной горы Оштен. По пути, подойдя практически к самой кромке плато Лаго-Наки, будем любоваться бескрайними просторами Адыгеи и снежными вершинами Главного Кавказского хребта.
Сегодня весь день нам предстоит маршрут к приюту у подножия горы Фишт. Мы поднимемся на Гузерипльский и Армянский перевалы. Вскоре покажется гора Фишт - это главная и самая заоблачная вершина на плато Лаго-Наки.
Ее высота – 2867 м, выше уже только облака.
У подножия этой горы, на огромной поляне, расположен любимый туристами приют «Фишт». Здесь же берет свое начало красивая река Белая, возле которой есть уютные места для стоянок. На приюте оборудованы крытые шатры-кухни, есть кострища, можно принять летний душ на улице или заказать баню.
Расстояние пройденное за день: 10,8 км пешком,
Ледник Фишт
Радиальный выход.
Идем налегке, без рюкзаков, можно остаться в лагере.
Этот день Всесоюзной Тридцатки пройдет без спешки, но с кучей интересностей. Ледники Фишта – самые низкорасположенные во всей Европе – 1980 м над уровнем моря.
Ледник «вычистил» себе долину, разнеся по ней огромные валуны. Над ледником нависает 500 метровая стена Фишта – гладкая и ровная, с несколькими водопадами, воды которых падают прям на тело ледника и за много лет промыли глубокие трещины, уходящие под ледник.
Путь к леднику не сложен, нас ждет достаточно спокойный подъём по буковому лесу и разнотравью, но последние 300 метров по сыпухе «в лоб» заставляют собраться – быстро не пойдешь, самое время вспомнить, что идем по дну древнего всемирного океана Тетис и высматривать в камнях под ногами древние артефакты – окаменелые ракушки, куски кораллов.
Пообедаем на леднике и к обеду будем вновь в лагере.
Приют Фишт самое комфортное место стоянки на всем маршруте, здесь можно сходить в душ, организовать баню, поиграть в волейбол и просто расслабиться в одном из самых красивых мест маршрута!
Расстояние пройденное за день: 6,5 км.
На Псенодах
Радиальный выход.
Идем налегке, без рюкзаков, можно остаться в лагере
С утра отправимся покорять горную перемычку Фишт-Оштен. Это самый высокий перевал похода по 30 маршруту, его высота 2200 метров над уровнем моря. Отсюда открываются головокружительные виды: вдалеке угадывается русло реки Белая, совсем рядом суровая вершина горы Фишт, а впереди – священное озеро Псенодах.
Озеро Псенодах расположено на высоте 1938 метров и является на Кавказе самым крупным по площади ледниково-карстовым озером. По форме озеро напоминает полумесяц, поэтому и считается священным у местных жителей. Устроим обед с видом на скалистые отроги г. Пшехо-Су, насладимся тишиной, вдали от кипучей жизни на приюте. Затем, по уже знакомой тропе, вернемся в приют.
Расстояние пройденное за день: 12,8 км.
Вперед к морю
В это день придется выйти пораньше, пока жаркое летнее солнышко еще не слишком пригревает. Нам предстоит подняться на перевалы Белореченский (1788 м), а затем Черкесский (1830 м). Пройдем мимо треугольных пастушьих балаганов, где можем купить вкуснейший мацони и сыр.
На Черкесском перевале попрощаемся со скальными отрогами Фишта, и начнем спуск по зоне леса, где растут великолепные буки, а тропинку пересекают многочисленные ручейки – притоки реки Шахе. Сегодня полностью оправдывает свое название маршрут Тридцатка: идем через горы к морю и как можно быстрее.
Добро пожаловать на «Веселый спуск» - 4 км бесконечного «веселья»! Берегите колени, предстоит спуститься почти на 1500 м. Спуск идет по лесу, и чем ниже будем спускаться, тем сильнее будем чувствовать смену климата – меняется растительность, воздух становится теплым и влажным, с каждым шагом чувствуется, что приближаемся к побережью.
На ночевку остановимся на туристической стоянке «Бабук-Аул». - это большая, огороженная поляна с душем и навесами от дождя.
Расстояние пройденное за день: 20 км.
Море
С утра спускаемся в поселок Солох-аул, покидая пределы заповедника. Сам путь проходит по самшитовой роще, по дороге нас сопровождает река Шахе. Вскоре окажемся во власти настоящего дикого и древнего леса: здесь всегда царит легкий полумрак, с деревьев свисает зеленоватый мох…
Из поселка Солох-аул рейсовый автобус отвезет нас в поселок Дагомыс, к долгожданному, теплому морю. Загораем, отдыхаем, купаемся!
В поселок Дагомыс группа приезжает около 17:00. В этой же день можно уехать домой, а можно остаться в Дагомысе отметим окончание похода! Из Дагомыса до Сочи всего 15 км, время в пути на электричке – 30 минут.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание на маршруте
- Прокат общегруппового снаряжения
- Работа гида
- Входной пропуск в заповедник на 7 дней
- Групповая аптечка
- Трансфер из Краснодара к месту начала похода и в Дагомыс
Что не входит в цену
- Билеты в Краснодар и из Дагомыса
- Баня
- Личное Снаряжение
О чём нужно знать до поездки
Список снаряжение скину по запросу, помогу купить билеты и снаряжение к походу.
Пожелания к путешественнику
Поход позиционируется как легкий, но если вы никогда не ходили в походы и ведете малоактивный образ жизни, то стоит начать ходить пешком, чтобы поход прошел легче