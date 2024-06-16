Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Вы понаблюдаете за сменой нескольких природно-климатических зон, увидите разнообразие растений, полюбуетесь водопадами и горными реками. Прогуляетесь по альпийским лугам и лесам, посмотрите с высоты на живописное ущелье Мишоко. А вечерами, сидя у костра, будем петь песни под гитару и рассказывать истории.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 500 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: тёплая куртка, лыжная (флисовая) шапка, перчатки флисовые, бахилы, непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки, ходовой комплект одежды (спортивный костюм), спальник, пенополиуретановый коврик, треккинговая обувь, сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или в период межсезонья нейлоновые высокие сапоги), рюкзак на 80-100 л, сидушка, треккинговые палки, дождевик и накидка от дождя на рюкзак, панама, солнцезащитные крем и очки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож, термос или фляга для воды общим объёмом до 2 литров, фонарь налобный и запасные батарейки, индивидуальная аптечка.
Возможно участие детей от 6 лет: до 14 лет в сопровождении взрослых, с 14 до 18 лет при отсутствии сопровождающих нужна доверенность на имя инструктора.
Организатор вправе изменить маршрут движения из-за погодных условий и состояния группы.
Проживание. Проживание на туристической базе посёлка Каменномостский (2-4-местные номера) в 1-й и 2-й дни, на маршруте — в палатках
Питание. Полный пансион (1-2 дни), завтрак в 3-й день, обеспечение продуктами питания на поход (3-7 дни)
Километраж. Общая протяжённость маршрута — 80 км, общий набор высоты — 1000 м. Опыт не требуется
Связь и интернет. Связь будет в пределах посёлка Каменномостский, Wi-Fi на территории турбазы. На маршруте по территории заповедника ни связи, ни интернета нет
Программа тура по дням
Поход по ущелью Мишоко
Встречаемся и переезжаем в посёлок Каменномостский (Хаджох), где разместимся на туристической базе.
После обеда инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, а затем отправимся в живописное ущелье Мишоко, образованное благодаря течению реки, со множеством водопадов, гротов, небольших пещер и каменных навесов на скалах. Заглянем в пещеру, в которой жил древний человек, посетим один из водопадов, полюбуемся панорамными видами на ущелье с высоты его скальных уступов.
Водопады Руфабго
Сегодня дадим организму перестроиться и акклиматизироваться, для чего совершим тренировочный поход к водопадам, образованным рекой Руфабго, притоком реки Белая. Каскады невысокие, но по красоте не уступают более крупным. Мы посетим 5 из них: Три братца, Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Фактурные каменные чаши и окружённые деревьями ущелья придают им привлекательный вид.
Вечером инструктор выдаст групповое снаряжение, продукты, поможет уложить вещи в рюкзаки. При желании в этот день можно отправиться в дополнительную поездку на горячие источники в посёлок Тульский.
Плато Лаго-Наки
В 8:00 выезжаем на маршрут. От контрольно-пропускного пункта на плато Лаго-Наки, почти вся территория которого входит в состав Кавказского заповедника, пойдём пешком, наслаждаясь чистейшим воздухом и простором альпийских лугов.
Среди густых трав и реликтовых самшитовых лесов проследуем к приюту «Фишт» — оборудованной туристической стоянке у подножия трёх вершин. С одной стороны будет видна гора Оштен, с другой — панорама Главного Кавказского хребта. На перевале Армянском, откуда в ясную погоду можно увидеть гору Фишт и ледники, задержимся, чтобы сделать памятные кадры.
Малый Фиштинский ледник
Поспим подольше, а после совершим радиальный выход к Малому Фиштинскому леднику, одному из самых низких нетающих ледников в мире. Будем идти по натоптанной тропе через лес. В долине перед ледником посмотрим на огромные валуны и горные цветы и растения. Увидим водопады, бегущие по скальным стенам, образующиеся из-за таяния.
Вернёмся в приют, где после обеда желающие попарятся в баньке или поиграют в волейбол. Соберём дрова на вечер: разожжём костёр и посидим у него в сопровождении песен под гитару.
Фишт-Оштеновский перевал
Сегодня идём на Фишт-Оштеновский перевал 2229 метров высотой над уровнем моря. С него открывается вид на гору Фишт и наш приют, озеро Псенодах в форме полумесяца и верховья реки Белой. В 1942 году на перевале велись бои, в честь чего здесь установлены памятные знаки.
Вернёмся в приют и вечером снова разожжём костёр и будем рассказывать страшные истории.
Путь к морю
Утром выселяемся из приюта и держим путь к морю вдоль красных скал через Главный Кавказский хребет. Дойдём до Белореченского перевала, где раньше проходила торговая и скотопрогонная тропа для сообщения горских племён. Ощутим влажный воздух субтропиков, доносящийся с берега. Альпийские луга, пасущиеся коровы и лошади, серебряные скалы Фишта будут сопровождать нас вплоть до лесной полосы. Под широколиственными буками спустимся в посёлок Бабук-Аул, где разобьём лагерь для ночёвки.
Солох-Аул, Дагомыс
Завтракаем и спускаемся в посёлок Солох-Аул. Дорога лежит над руслом реки Шахе, за каждым поворотом — новые виды горного водотока, зелёных мхов или густых зарослей папоротника, подвесных мостиков.
Из посёлка переедем в Дагомыс.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы: Краснодар - посёлок Каменномостский, посёлок Солох-Аул - Дагомыс
- Проживание на туристической базе посёлка Каменномостский (2-4-местные номера) - 2 ночи
- Обед и ужин в 1-й день, полный пансион во 2-й день, завтрак в 3-й день, обеспечение продуктами питания на поход в 3-7 дни
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, верёвки, средства связи и т. п.)
- Входные платы к КГПБЗ
- Работа профессионального инструктора-проводника
- Страховка на время тура
Что не входит в цену
- Проезд до Краснодара и обратно от Дагомыса
- Внедорожный или гужевой транспорт (по желанию группы)
- Дополнительные услуги по предварительной договоренности: трансфер от аэропорта или ж/д вокзала в гостиницу, прокат личного снаряжения, бронирование гостиницы, организация отдыха на Чёрном море