Маршрут №30: поход через горы к морю
Авторский тур в Краснодаре

Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник

Популярный в Советском Союзе маршрут проходит по плато Лаго-Наки и через приют «Фишт» и Главный Кавказский хребет ведёт к берегу Чёрного моря.

Вы понаблюдаете за сменой нескольких природно-климатических зон, увидите разнообразие растений, полюбуетесь водопадами и горными реками. Прогуляетесь по альпийским лугам и лесам, посмотрите с высоты на живописное ущелье Мишоко. А вечерами, сидя у костра, будем петь песни под гитару и рассказывать истории.
Маршрут №30: поход через горы к морю
Маршрут №30: поход через горы к морю
Маршрут №30: поход через горы к морю
Ближайшие даты:
16
июн
21
июл
28
июл
4
авг
11
авг
18
авг
25
авг
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: тёплая куртка, лыжная (флисовая) шапка, перчатки флисовые, бахилы, непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки, ходовой комплект одежды (спортивный костюм), спальник, пенополиуретановый коврик, треккинговая обувь, сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки или в период межсезонья нейлоновые высокие сапоги), рюкзак на 80-100 л, сидушка, треккинговые палки, дождевик и накидка от дождя на рюкзак, панама, солнцезащитные крем и очки, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, нож, термос или фляга для воды общим объёмом до 2 литров, фонарь налобный и запасные батарейки, индивидуальная аптечка.

Возможно участие детей от 6 лет: до 14 лет в сопровождении взрослых, с 14 до 18 лет при отсутствии сопровождающих нужна доверенность на имя инструктора.

Организатор вправе изменить маршрут движения из-за погодных условий и состояния группы.

Проживание. Проживание на туристической базе посёлка Каменномостский (2-4-местные номера) в 1-й и 2-й дни, на маршруте — в палатках

Питание. Полный пансион (1-2 дни), завтрак в 3-й день, обеспечение продуктами питания на поход (3-7 дни)

Километраж. Общая протяжённость маршрута — 80 км, общий набор высоты — 1000 м. Опыт не требуется

Связь и интернет. Связь будет в пределах посёлка Каменномостский, Wi-Fi на территории турбазы. На маршруте по территории заповедника ни связи, ни интернета нет

Программа тура по дням

1 день

Поход по ущелью Мишоко

Встречаемся и переезжаем в посёлок Каменномостский (Хаджох), где разместимся на туристической базе.

После обеда инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, а затем отправимся в живописное ущелье Мишоко, образованное благодаря течению реки, со множеством водопадов, гротов, небольших пещер и каменных навесов на скалах. Заглянем в пещеру, в которой жил древний человек, посетим один из водопадов, полюбуемся панорамными видами на ущелье с высоты его скальных уступов.

Поход по ущелью МишокоПоход по ущелью МишокоПоход по ущелью МишокоПоход по ущелью Мишоко
2 день

Водопады Руфабго

Сегодня дадим организму перестроиться и акклиматизироваться, для чего совершим тренировочный поход к водопадам, образованным рекой Руфабго, притоком реки Белая. Каскады невысокие, но по красоте не уступают более крупным. Мы посетим 5 из них: Три братца, Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Фактурные каменные чаши и окружённые деревьями ущелья придают им привлекательный вид.

Вечером инструктор выдаст групповое снаряжение, продукты, поможет уложить вещи в рюкзаки. При желании в этот день можно отправиться в дополнительную поездку на горячие источники в посёлок Тульский.

Водопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады Руфабго
3 день

Плато Лаго-Наки

В 8:00 выезжаем на маршрут. От контрольно-пропускного пункта на плато Лаго-Наки, почти вся территория которого входит в состав Кавказского заповедника, пойдём пешком, наслаждаясь чистейшим воздухом и простором альпийских лугов.

Среди густых трав и реликтовых самшитовых лесов проследуем к приюту «Фишт» — оборудованной туристической стоянке у подножия трёх вершин. С одной стороны будет видна гора Оштен, с другой — панорама Главного Кавказского хребта. На перевале Армянском, откуда в ясную погоду можно увидеть гору Фишт и ледники, задержимся, чтобы сделать памятные кадры.

Плато Лаго-НакиПлато Лаго-НакиПлато Лаго-НакиПлато Лаго-Наки
4 день

Малый Фиштинский ледник

Поспим подольше, а после совершим радиальный выход к Малому Фиштинскому леднику, одному из самых низких нетающих ледников в мире. Будем идти по натоптанной тропе через лес. В долине перед ледником посмотрим на огромные валуны и горные цветы и растения. Увидим водопады, бегущие по скальным стенам, образующиеся из-за таяния.

Вернёмся в приют, где после обеда желающие попарятся в баньке или поиграют в волейбол. Соберём дрова на вечер: разожжём костёр и посидим у него в сопровождении песен под гитару.

Малый Фиштинский ледникМалый Фиштинский ледникМалый Фиштинский ледникМалый Фиштинский ледник
5 день

Фишт-Оштеновский перевал

Сегодня идём на Фишт-Оштеновский перевал 2229 метров высотой над уровнем моря. С него открывается вид на гору Фишт и наш приют, озеро Псенодах в форме полумесяца и верховья реки Белой. В 1942 году на перевале велись бои, в честь чего здесь установлены памятные знаки.
Вернёмся в приют и вечером снова разожжём костёр и будем рассказывать страшные истории.

Фишт-Оштеновский перевалФишт-Оштеновский перевалФишт-Оштеновский перевалФишт-Оштеновский перевал
6 день

Путь к морю

Утром выселяемся из приюта и держим путь к морю вдоль красных скал через Главный Кавказский хребет. Дойдём до Белореченского перевала, где раньше проходила торговая и скотопрогонная тропа для сообщения горских племён. Ощутим влажный воздух субтропиков, доносящийся с берега. Альпийские луга, пасущиеся коровы и лошади, серебряные скалы Фишта будут сопровождать нас вплоть до лесной полосы. Под широколиственными буками спустимся в посёлок Бабук-Аул, где разобьём лагерь для ночёвки.

Путь к морюПуть к морюПуть к морюПуть к морю
7 день

Солох-Аул, Дагомыс

Завтракаем и спускаемся в посёлок Солох-Аул. Дорога лежит над руслом реки Шахе, за каждым поворотом — новые виды горного водотока, зелёных мхов или густых зарослей папоротника, подвесных мостиков.
Из посёлка переедем в Дагомыс.

Солох-Аул, ДагомысСолох-Аул, ДагомысСолох-Аул, ДагомысСолох-Аул, Дагомыс

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы: Краснодар - посёлок Каменномостский, посёлок Солох-Аул - Дагомыс
  • Проживание на туристической базе посёлка Каменномостский (2-4-местные номера) - 2 ночи
  • Обед и ужин в 1-й день, полный пансион во 2-й день, завтрак в 3-й день, обеспечение продуктами питания на поход в 3-7 дни
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, верёвки, средства связи и т. п.)
  • Входные платы к КГПБЗ
  • Работа профессионального инструктора-проводника
  • Страховка на время тура
Что не входит в цену
  • Проезд до Краснодара и обратно от Дагомыса
  • Внедорожный или гужевой транспорт (по желанию группы)
  • Дополнительные услуги по предварительной договоренности: трансфер от аэропорта или ж/д вокзала в гостиницу, прокат личного снаряжения, бронирование гостиницы, организация отдыха на Чёрном море
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ленину около дома культуры «Железнодорожник», 9:00
Завершение: Дагомыс (автовокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Краснодара

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыМногодневные походыПрирода и пейзажиГоры

Похожие туры из Краснодара

Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
19 июня
17 июля
14 авг
11 сен
19 000 за человека
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Краснодар
9 мая
6 июня
12 июня
11 июля
14 000 за человека
Через горы к морю. Маршрут №30
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Через горы к морю. Маршрут №30
г. Краснодар
16 июня
23 июня
30 июня
7 июля
от 43 700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Краснодаре
Все туры из Краснодара
All Airlines
ХорошоТам