Это новейший сафари-отель, расположенный в уединенном уголке Приморско-Ахтарского района на берегу лимана. Территория — редчайшая природная зона, уникальная не только по российским, но и по международным меркам.

Благодаря своему исключительному местоположению и необыкновенной экосистеме отель является природной рекреацией и идеальным местом для отдыха мечты.

Бело-голубой гостиничный комплекс с видом на бескрайний лиман создает камерную атмосферу релакса и уюта, а великолепная инфраструктура базы отдыха удовлетворит любое, даже самое искушенное, желание.

Вы сможете не только насладиться единением с природой, но и активно провести время. Профессиональные егеря с радостью поделятся секретными местами гнездования пеликанов, организуют экскурсию на лодке по лиманам или отвезут в сафари-парк.

В отеле 17 комфортабельных номеров и 2 индивидуальных средства размещения.