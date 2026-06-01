Именно такая атмосфера окружает сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»: здесь, на заповедных
Программа тура по дням
Прибытие. Ознакомительная экскурсия, прогулка на лодке
14:00 Размещение в сафари-отеле «Abrau Club на Плавнях» с приветственным бокалом игристого или крепким шотом для двоих.
Ознакомительная экскурсия по сафари-отелю.
Наблюдение за птицами (бердвотчинг). Наблюдайте за птицами, наслаждаясь тишиной и гармонией окружающего мира или исследуйте живописные водные просторы на волшебной лодочной прогулке.
Ужин в ресторане «Abrau Club на Плавнях» (не входит в стоимость тура).
Рыбалка и посещение банного комплекса
Завтрак в ресторане «Abrau Club на Плавнях».
Рыбалка на территории сафари-отеля с арендой удочки.
Обед в ресторане «Abrau Club на Плавнях» (не входит в стоимость тура).
Посещение банного комплекса для двоих с парением «На Плавнях».
Трехчасовое посещение горячей купели: глубоко расслабляющий ритуал для здоровья и красоты способствует избавлению от стресса и оказывает тонизирующий эффект.
Ужин в ресторане «Abrau Club на Плавнях», возможно приготовление трофейного меню (не входит в стоимость тура).
Сафари-тур по вольерам. Отъезд
Завтрак в ресторане «Abrau Club на Плавнях».
Сафари–тур по вольерам. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность насладиться великолепием окружающего пейзажа и животных.
Окончание тура в 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в сафари-отеле «Abrau Club на Плавнях».
Стоимость тура при 2-местном размещении, для 2-х человек — 51 800 рублей.
В тур может поехать один человек, но стоимость будет такой же.
Варианты проживания
Сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»
Это новейший сафари-отель, расположенный в уединенном уголке Приморско-Ахтарского района на берегу лимана. Территория — редчайшая природная зона, уникальная не только по российским, но и по международным меркам.
Благодаря своему исключительному местоположению и необыкновенной экосистеме отель является природной рекреацией и идеальным местом для отдыха мечты.
Бело-голубой гостиничный комплекс с видом на бескрайний лиман создает камерную атмосферу релакса и уюта, а великолепная инфраструктура базы отдыха удовлетворит любое, даже самое искушенное, желание.
Вы сможете не только насладиться единением с природой, но и активно провести время. Профессиональные егеря с радостью поделятся секретными местами гнездования пеликанов, организуют экскурсию на лодке по лиманам или отвезут в сафари-парк.
В отеле 17 комфортабельных номеров и 2 индивидуальных средства размещения.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в сафари-отеле «Abrau Club на Плавнях» (3 дня, 2 ночи)
- Питание - завтраки
- Приветственный комплимент (бокал игристого или крепкий шот для двоих)
- Ознакомительная экскурсия по территории
- Посещение банного комплекса для двоих с парением «На Плавнях» и посещением горячей купели (3 часа)
- Наблюдение за птицами (бердвотчинг) или прогулка по лиманам
- Рыбалка на территории с арендованной удочкой
- Сафари-тур по вольерам
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Трансфер до сафари-отеля и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться до сафари-отеля?
Прилет в аэропорт или приезд на ж\д вокзал г. Краснодара. До сафари-отеля из аэропорта или с вокзала можно добраться на автомобиле (такси) за 3 часа.
Трансфер оплачивается отдельно.