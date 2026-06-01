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Отдых в сафари-отеле на плавнях в Краснодарском крае

Чтобы глубже познать свою натуру, нужно остаться наедине с природой — нетронутой, чистой, пробуждающей истинную сущность и раскрывающей характер.

Именно такая атмосфера окружает сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»: здесь, на заповедных
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просторах Кирпильского лимана, вдали от повседневной суеты и рутины, расположен уединенный уголок комфорта и гармонии с природой. Это место для тех, кто ищет покоя, но жаждет приключений. Для тех, кто ценит премиальный сервис и умеет видеть прекрасное в простых вещах.

«Abrau Club на Плавнях» — это первоклассная охота и рыбалка, бодрящий воздух Азовского побережья и ощущение безграничной свободы. Ваша стихия!

Отдых в сафари-отеле на плавнях в Краснодарском краеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Отдых в сафари-отеле на плавнях в Краснодарском краеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Отдых в сафари-отеле на плавнях в Краснодарском краеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Ознакомительная экскурсия, прогулка на лодке

14:00 Размещение в сафари-отеле «Abrau Club на Плавнях» с приветственным бокалом игристого или крепким шотом для двоих.

Ознакомительная экскурсия по сафари-отелю.

Наблюдение за птицами (бердвотчинг). Наблюдайте за птицами, наслаждаясь тишиной и гармонией окружающего мира или исследуйте живописные водные просторы на волшебной лодочной прогулке.

Ужин в ресторане «Abrau Club на Плавнях» (не входит в стоимость тура).

Прибытие. Ознакомительная экскурсия, прогулка на лодкеПрибытие. Ознакомительная экскурсия, прогулка на лодкеПрибытие. Ознакомительная экскурсия, прогулка на лодкеПрибытие. Ознакомительная экскурсия, прогулка на лодке
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Рыбалка и посещение банного комплекса

Завтрак в ресторане «Abrau Club на Плавнях».

Рыбалка на территории сафари-отеля с арендой удочки.

Обед в ресторане «Abrau Club на Плавнях» (не входит в стоимость тура).

Посещение банного комплекса для двоих с парением «На Плавнях».

Трехчасовое посещение горячей купели: глубоко расслабляющий ритуал для здоровья и красоты способствует избавлению от стресса и оказывает тонизирующий эффект.

Ужин в ресторане «Abrau Club на Плавнях», возможно приготовление трофейного меню (не входит в стоимость тура).

Рыбалка и посещение банного комплексаРыбалка и посещение банного комплексаРыбалка и посещение банного комплексаРыбалка и посещение банного комплекса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сафари-тур по вольерам. Отъезд

Завтрак в ресторане «Abrau Club на Плавнях».

Сафари–тур по вольерам. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность насладиться великолепием окружающего пейзажа и животных.

Окончание тура в 12:00.

Сафари-тур по вольерам. ОтъездСафари-тур по вольерам. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в сафари-отеле «Abrau Club на Плавнях».

Стоимость тура при 2-местном размещении, для 2-х человек — 51 800 рублей.

В тур может поехать один человек, но стоимость будет такой же.

Варианты проживания

Сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»

2 ночи

Это новейший сафари-отель, расположенный в уединенном уголке Приморско-Ахтарского района на берегу лимана. Территория — редчайшая природная зона, уникальная не только по российским, но и по международным меркам.

Благодаря своему исключительному местоположению и необыкновенной экосистеме отель является природной рекреацией и идеальным местом для отдыха мечты.

Бело-голубой гостиничный комплекс с видом на бескрайний лиман создает камерную атмосферу релакса и уюта, а великолепная инфраструктура базы отдыха удовлетворит любое, даже самое искушенное, желание.

Вы сможете не только насладиться единением с природой, но и активно провести время. Профессиональные егеря с радостью поделятся секретными местами гнездования пеликанов, организуют экскурсию на лодке по лиманам или отвезут в сафари-парк.

В отеле 17 комфортабельных номеров и 2 индивидуальных средства размещения.

Сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»Сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»Сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»Сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»Сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»Сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»Сафари-отель «Abrau Club на Плавнях»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в сафари-отеле «Abrau Club на Плавнях» (3 дня, 2 ночи)
  • Питание - завтраки
  • Приветственный комплимент (бокал игристого или крепкий шот для двоих)
  • Ознакомительная экскурсия по территории
  • Посещение банного комплекса для двоих с парением «На Плавнях» и посещением горячей купели (3 часа)
  • Наблюдение за птицами (бердвотчинг) или прогулка по лиманам
  • Рыбалка на территории с арендованной удочкой
  • Сафари-тур по вольерам
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Трансфер до сафари-отеля и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский муниципальный округ, хутор Садки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться до сафари-отеля?

Прилет в аэропорт или приезд на ж\д вокзал г. Краснодара. До сафари-отеля из аэропорта или с вокзала можно добраться на автомобиле (такси) за 3 часа.

Трансфер оплачивается отдельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Краснодара

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