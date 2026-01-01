Это означает, что все треккинги мы с вами посетим налегке, а лошади помогут с заброской наших вещей на стоянку и обратно. Поход проходит
Программа тура по дням
Прибытие. Пос. Эстосадок (ж/д станция Роза Хутор) - Энгельмановы поляны
14:00-15:00 Сбор группы в пос. Эстосадок на железнодорожной станции Роза Хутор.
Из города Адлер (ж/д вокзал, аэропорт) ходит электричка на ж/д станцию Роза Хутор, время в пути 30 минут.
Также можно добраться на такси, работает сервис Яндекс-такси, время в пути около 1 часа.
Садимся в горный транспорт и отправляемся в горы!
Около 25 километров в пути по бездорожью — и мы приезжаем на Энгельмановы поляны.
Поляны расположены на правом берегу реки Мзымта, в окружении роскошных хвойных лесов.
Здесь расположено множество источников минеральной воды, которую мы обязательно попробуем.
Здесь будет наша первая стоянка.
Активная часть похода на Кардывач: 1,5 км пешком.
Энгельмановые поляны - озеро Кардывач
Сегодня начинается пешая часть похода.
Основную высоту мы уже набрали на горном транспорте, поэтому дорога будет не очень сложной.
Лошади перевозят на себе продукты и наши вещи, а мы идем пешком.
К вечеру приходим к одной изжемчужин Кавказа — прекрасному озеру Кардывач.
Это второе по величине озеро Кавказского заповедника, которое находится на высоте 1838 метров.
Длина от берега до берега — 520 метров, глубина — 17 метров.
Давным-давно на этом месте лежал огромный ледник, который растаял около трех тысяч лет назад.
Глубокая котловина наполнилась водой — так родилось озеро Кардывач.
Окружают его эффектные вершины-двухтысячники — гора Лоюб и массив Цындышха, Турьи Горы и Агепста.
Из Кардывача вытекает крупная река Мзымта, которая несет свои воды в Черное море.
В этом прекрасном месте мы поставим лагерь на ближайшие четыре ночи.
Активная часть похода на Кардывач: 17 км пешком, перепад высот 1240-1850 м, продолжительность 6-7 часов.
Озеро Средний Кардывач, озеро Верхний Кардывач
С самого утра отправляемся в поход, полюбоваться еще на два озера — Средний и Верхний Кардывач, которые находятся еще выше в горах.
Уже знакомое нам озеро Кардывач находится в лесной зоне, его окружают великолепные хвойные и лиственные леса.
А его младший брат, Верхний Кардывач, находится в альпийской зоне.
Окружающие пейзажи здесь уже совершенно другие: лес постепенно исчезает, уступая место альпийским лугам и каменным осыпям.
Как говорят географы, Верхний Кардывач очень молод — ему всегооколо 200 лет.
Тем не менее, озеро весьма живописное!
Над ним возвышается вершина Лоюб и красуется Акарагварта.
Возле озера всегда можно увидеть высокогорные цветы, а до половины лета здесь все еще лежат снежники.
Активная часть похода на Кардывач: 13,5 км, перепад высот 1850-2470 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Озеро Синеокое
Синеокое — такое романтичное название очень под стать этому озеру!
Тропа начинается от нашего лагеря и ведет через пихтовый лес к альпийским лугам.
По пути любуемся долиной реки Мзымта и красивыми водоскатами на реке с поэтичным названием Синеозерная.
Путь вверх займет около двух часов — и мы у цели!
В глубоком цирке, под горой Кардывач, лежит заветное Синеокое озеро.
Сверху оно похоже на цифру 8, которая от края до края заполнена чернильно-синей водой.
Такой цвет воды достаточно редко встречается в горных водоемах!
Один берег водоема совершенно неприступный, его окаймляют гранитные горные породы.
А вот другой берег более заманчивый!
Он плавно разрезает воду тремя зелеными мысами.
Полюбоваться этой красотой можно во время похода лишь несколько месяцев в году, в остальное время Синеокое укрыто снегом и льдом.
Активная часть похода на Кардывач: 7,5 км, перепад высот 1840-2550 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Поход на Утаенные озера
Сегодня наш путь частично пройдет по уже знакомому маршруту.
Немного поднимемся вдоль реки Верхняя Мзымта и возле озера Средний Кардывач пойдем к новым, Утаенным озерам.
Водоемы находятся между вершинами с красивыми названиями Цындышха и Акарагварта.
Как обычно, на берегу самого красивого озера устроим привал и обед.
Активная часть похода на Кардывач: 9,5 км, перепад высот 1840-2520 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Дневка
Дневка у нас припасена на случай плохой погоды.
Если в предыдущие дни погода шалила и не позволила нам прогуляться в поход на верхние озера, то сегодня наверстываем упущенное!
Если же наша программа уже выполнена — то отдыхаем в лагере, купаемся и наслаждаемся жизнью в горах!
Озеро Кардывач - Энгельмановые поляны - пос. Роза Хутор. Отъезд
Рассветные лучи солнца медленно разбудят спящее озеро Кардывач.
В это время наши самые увлеченные фотографы смогут сделать красивые рассветные фотографии.
А остальные проснутся уже к завтраку!
После завтрака собираем лагерь и отправляемся в обратный путь.
Бросив прощальный взгляд на озеро Кардывач, по уже знакомой тропе спускаемся на Энгельмановы Поляны.
Активная часть похода на Кардывач: 17 км пешком, перепад высот 1850-1240 м, продолжительность 5-6 часов.
Далее горный транспорт привезет нас на железнодорожную станцию Роза Хутор.
16:00-17:00 Завершение похода на ж/д станции Роза Хутор.
Отсюда можно уехать на электричке на ж/д вокзал г. Адлер (в пути 1,5 часа).
Путь в аэропорт Сочи на такси займет около 1 часа.
Обратные билеты следует приобретать на поезда, которые отправляются из г. Адлер после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека — 52 800 руб.
Варианты проживания
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на транспорте повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ-66)
- Перевозка общественного снаряжения и личных вещей туристов лошадьми в день 1, день 7
- Проживание в личной палатке на платной стоянке
- Входные билеты в Кавказский государственный природный биосферный заповедник
- Входные билеты в Сочинский национальный парк
- 3-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагереобед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до с. Эстосадок, ж/д станция Роза Хутор и обратно
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат)
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Во время пеших переходов на лошадях перевозятся продукты, газ, общественное снаряжение, личные вещи туристов. Нормы по весу и объему для погрузки на лошадей уточняйте при бронировании. Вещи, превышающие норму по весу и объему турист несет самостоятельно.
- палатка;
- чемодан / рюкзак для личных вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
- каремат;
- подпопник;
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С (лето), +2… +7С (сентябрь);
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава, земля. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5-1 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- налобный фонарик;
- влажные салфетки или полотенца. Полотенца более удобны, поскольку имеют больший размер;
- нитка, иголка;
- рюкзак для радиалок (объем 25-30 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона, емкость 20 000 - 30 000 mAh;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. Могут быть комары;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Будет ли мобильная связь в туре?
Мобильная связь по маршруту: день 1 — до 15:00, день 2-день 6 — связи нет, день 7 — после 17:00.
Как организовано питание?
Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед — сухой паек днем.
Нужен ли пропуск в туре?
Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
Для граждан России пропуск оформляется 15 рабочих дней (21 календарный день), для граждан иностранных государств оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня).