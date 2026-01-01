Поход на озеро Кардывач с конным сопровождением

Треккинг с проживанием в палатках и конным сопровождением.

Это означает, что все треккинги мы с вами посетим налегке, а лошади помогут с заброской наших вещей на стоянку и обратно. Поход проходит
в Краснодарском крае, по территории Кавказского заповедника.

Жемчужиной заповедника является озеро Кардывач — одно из красивейших и второе по величине озеро в Краснодарском крае. Кардывач полон красоты и загадочности: это спокойное озеро является истоком бурной реки Мзымта.

И с какого бы ракурса мы не смотрели на Кардывач, в нем всегда будут отражаться вершины окружающих гор.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пос. Эстосадок (ж/д станция Роза Хутор) - Энгельмановы поляны

14:00-15:00 Сбор группы в пос. Эстосадок на железнодорожной станции Роза Хутор.

Из города Адлер (ж/д вокзал, аэропорт) ходит электричка на ж/д станцию Роза Хутор, время в пути 30 минут.

Также можно добраться на такси, работает сервис Яндекс-такси, время в пути около 1 часа.

Садимся в горный транспорт и отправляемся в горы!

Около 25 километров в пути по бездорожью — и мы приезжаем на Энгельмановы поляны.

Поляны расположены на правом берегу реки Мзымта, в окружении роскошных хвойных лесов.

Здесь расположено множество источников минеральной воды, которую мы обязательно попробуем.

Здесь будет наша первая стоянка.

Активная часть похода на Кардывач: 1,5 км пешком.

2 день

Энгельмановые поляны - озеро Кардывач

Сегодня начинается пешая часть похода.

Основную высоту мы уже набрали на горном транспорте, поэтому дорога будет не очень сложной.

Лошади перевозят на себе продукты и наши вещи, а мы идем пешком.

К вечеру приходим к одной изжемчужин Кавказа — прекрасному озеру Кардывач.

Это второе по величине озеро Кавказского заповедника, которое находится на высоте 1838 метров.

Длина от берега до берега — 520 метров, глубина — 17 метров.

Давным-давно на этом месте лежал огромный ледник, который растаял около трех тысяч лет назад.

Глубокая котловина наполнилась водой — так родилось озеро Кардывач.

Окружают его эффектные вершины-двухтысячники — гора Лоюб и массив Цындышха, Турьи Горы и Агепста.

Из Кардывача вытекает крупная река Мзымта, которая несет свои воды в Черное море.

В этом прекрасном месте мы поставим лагерь на ближайшие четыре ночи.

Активная часть похода на Кардывач: 17 км пешком, перепад высот 1240-1850 м, продолжительность 6-7 часов.

3 день

Озеро Средний Кардывач, озеро Верхний Кардывач

С самого утра отправляемся в поход, полюбоваться еще на два озера — Средний и Верхний Кардывач, которые находятся еще выше в горах.

Уже знакомое нам озеро Кардывач находится в лесной зоне, его окружают великолепные хвойные и лиственные леса.

А его младший брат, Верхний Кардывач, находится в альпийской зоне.

Окружающие пейзажи здесь уже совершенно другие: лес постепенно исчезает, уступая место альпийским лугам и каменным осыпям.

Как говорят географы, Верхний Кардывач очень молод — ему всегооколо 200 лет.

Тем не менее, озеро весьма живописное!

Над ним возвышается вершина Лоюб и красуется Акарагварта.

Возле озера всегда можно увидеть высокогорные цветы, а до половины лета здесь все еще лежат снежники.

Активная часть похода на Кардывач: 13,5 км, перепад высот 1850-2470 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

4 день

Озеро Синеокое

Синеокое — такое романтичное название очень под стать этому озеру!

Тропа начинается от нашего лагеря и ведет через пихтовый лес к альпийским лугам.

По пути любуемся долиной реки Мзымта и красивыми водоскатами на реке с поэтичным названием Синеозерная.

Путь вверх займет около двух часов — и мы у цели!

В глубоком цирке, под горой Кардывач, лежит заветное Синеокое озеро.

Сверху оно похоже на цифру 8, которая от края до края заполнена чернильно-синей водой.

Такой цвет воды достаточно редко встречается в горных водоемах!

Один берег водоема совершенно неприступный, его окаймляют гранитные горные породы.

А вот другой берег более заманчивый!

Он плавно разрезает воду тремя зелеными мысами.

Полюбоваться этой красотой можно во время похода лишь несколько месяцев в году, в остальное время Синеокое укрыто снегом и льдом.

Активная часть похода на Кардывач: 7,5 км, перепад высот 1840-2550 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

5 день

Поход на Утаенные озера

Сегодня наш путь частично пройдет по уже знакомому маршруту.

Немного поднимемся вдоль реки Верхняя Мзымта и возле озера Средний Кардывач пойдем к новым, Утаенным озерам.

Водоемы находятся между вершинами с красивыми названиями Цындышха и Акарагварта.

Как обычно, на берегу самого красивого озера устроим привал и обед.

Активная часть похода на Кардывач: 9,5 км, перепад высот 1840-2520 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

6 день

Дневка

Дневка у нас припасена на случай плохой погоды.

Если в предыдущие дни погода шалила и не позволила нам прогуляться в поход на верхние озера, то сегодня наверстываем упущенное!

Если же наша программа уже выполнена — то отдыхаем в лагере, купаемся и наслаждаемся жизнью в горах!

7 день

Озеро Кардывач - Энгельмановые поляны - пос. Роза Хутор. Отъезд

Рассветные лучи солнца медленно разбудят спящее озеро Кардывач.

В это время наши самые увлеченные фотографы смогут сделать красивые рассветные фотографии.

А остальные проснутся уже к завтраку!

После завтрака собираем лагерь и отправляемся в обратный путь.

Бросив прощальный взгляд на озеро Кардывач, по уже знакомой тропе спускаемся на Энгельмановы Поляны.

Активная часть похода на Кардывач: 17 км пешком, перепад высот 1850-1240 м, продолжительность 5-6 часов.

Далее горный транспорт привезет нас на железнодорожную станцию Роза Хутор.

16:00-17:00 Завершение похода на ж/д станции Роза Хутор.

Отсюда можно уехать на электричке на ж/д вокзал г. Адлер (в пути 1,5 часа).

Путь в аэропорт Сочи на такси займет около 1 часа.

Обратные билеты следует приобретать на поезда, которые отправляются из г. Адлер после 20:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека — 52 800 руб.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на транспорте повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ-66)
  • Перевозка общественного снаряжения и личных вещей туристов лошадьми в день 1, день 7
  • Проживание в личной палатке на платной стоянке
  • Входные билеты в Кавказский государственный природный биосферный заповедник
  • Входные билеты в Сочинский национальный парк
  • 3-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере; обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до с. Эстосадок, ж/д станция Роза Хутор и обратно
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат)
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Эстосадок / Адлер
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Во время пеших переходов на лошадях перевозятся продукты, газ, общественное снаряжение, личные вещи туристов. Нормы по весу и объему для погрузки на лошадей уточняйте при бронировании. Вещи, превышающие норму по весу и объему турист несет самостоятельно.

  • палатка;
  • чемодан / рюкзак для личных вещей;
  • спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
  • каремат;
  • подпопник;
  • шапка, перчатки;
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С (лето), +2… +7С (сентябрь);
  • флиска;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава, земля. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат/видеокамера;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5-1 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага;
  • тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
  • налобный фонарик;
  • влажные салфетки или полотенца. Полотенца более удобны, поскольку имеют больший размер;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для радиалок (объем 25-30 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона, емкость 20 000 - 30 000 mAh;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • защитный крем от укусов насекомых. Могут быть комары;
  • наличные деньги;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Может ли программа быть изменена?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Будет ли мобильная связь в туре?

Мобильная связь по маршруту: день 1 — до 15:00, день 2-день 6 — связи нет, день 7 — после 17:00.

Как организовано питание?

Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед — сухой паек днем.

Нужен ли пропуск в туре?

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.

Для граждан России пропуск оформляется 15 рабочих дней (21 календарный день), для граждан иностранных государств оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня).

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
