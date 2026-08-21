Дзитакские озера. Пеший тур в Краснодарском крае
Начало: Ж/д станция «Роза Хутор»
«Самое значительное озеро — Большое — площадью 20 000 м2 и максимальной глубиной до 10 м»
Сегодня в 10:00
28 авг в 10:00
18 300 ₽ за человека
Поход на озеро Кардывач с конным сопровождением. Краснодарский край
Начало: Эстосадок / Адлер
«Кардывач полон красоты и загадочности: это спокойное озеро является истоком бурной реки Мзымта»
13 сен в 10:00
52 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Озера»
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