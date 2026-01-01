Посетите топовые локации: Гузерипль, Лаго-Наки,
Описание тура
Организационные детали
Инструктор может вносить изменения в маршрут в зависимости от погоды и физической подготовки группы. Это делается для безопасности участников и комфорта в туре.
Программа тура по дням
Майкоп
Встретимся и поедем в Майкоп. Пообедаем в адыгском кафе, где подают мясные и молочные блюда с ароматными специями. Погуляем по городу, пленяющему уютом, посетим Национальный музей, рассказывающий о культуре и быте местных жителей в древности и современности. Заглянем в выставочный зал Кавказского биосферного заповедника.
Вечером прибудем в Каменномостский, где расположен наш отель. После заселения поужинаем и познакомимся поближе.
Гузерипль, Яворова поляна, Гранитный каньон
Гузерипль. Пройдём по кордону и в вольерах увидим волков, лесных котов, пятнистых оленей, зубров. Посетим музей Кавказского заповедника и погуляем по Тропе леопарда вдоль пихт и рододендронов.
Яворова поляна. Поднимемся на высоту 1575 м. Полюбуемся Гузериплем и Оштеном, скальными сбросами Каменного моря и перевалом Узуруп. Отсюда начинаются конные и пешие маршруты на Лаго-Наки, Оштен, Пшеха-Су и Фишт.
Гранитный каньон. Отправимся в излюбленное место поклонников треккинга и рафтинга. Оценим живописные заросли буков и барбарисов, сосен и каштанов, нависающих над пропастью. Увидим бушующую реку, вдалеке — гору Трезубец, чьи пики называют Тремя жандармами.
Проедем 125 км.
Пройдём 5 км.
Хаджохская теснина, водопады Руфабго
Хаджохская теснина. Побываем в мрачном узком ущелье, по дну которого грохочет и пенится река Белая. Особенно впечатляюще оно выглядит после многодневных дождей, когда скалы с трудом сдерживают напор воды.
Водопады Руфабго. Полюбуемся каскадами на ручье Большой Руфабго. Всего их 16, и мы увидим самые живописные из них.
Пройдём 11 км.
Плато Лаго-Наки, Каменное море, Большая Азишская пещера
Плато Лаго-Наки. Посетим знаменитое нагорье с субальпийскими и альпийскими лугами, глубокими каньонами, карстовыми озёрами, многочисленными пещерами и водопадами. С высоты откроются панорамы гор — Большой и Малый Тхач, Ачешбок и Джуга, Аспидный и Уруштен видны как на ладони. Также осмотрим самый интересный участок хребта Азиш-Тау — Каменное море.
Большая Азишская пещера. Спустимся в пещеру, которой больше 2 млн лет. Внутри — убранство из натёчных образований: сталактитов, сталагмитов и сталагнатов. Почувствуем себя спелеологами-первооткрывателями — пройдём по дикой необорудованной части.
Проедем 80 км.
Пройдём 5 км.
Прогулка на лошадях
Конная прогулка. В ущелье Мишоко покатаемся верхом. Общение с грациозными лошадьми поможет снять стресс и подарит яркие эмоции.
Экстрим-парк «Мишоко» (за доплату). Ценители адреналина могут пролететь на троллее, преодолеть железную тропу на отвесной скале или подобрать другое развлечение по вкусу.
Пройдём 6 км.
Рафтинг, термальные источники
Рафтинг. Поедем в Даховскую, чтобы совершить сплав по реке Белой. Опыт и специальные навыки не потребуются — справятся даже новички.
Термальные источники. Напоследок отдохнём в горячих целебных водах, дарующих телу расслабление, — идеальное завершение активного путешествия.
Проедем 70 км.
Возвращение домой
Сегодня ранний подъём и завтрак. Затем время объятий, слов благодарности и прощания. Мы возвращаемся по домам!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|78 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по маршруту
- Работа гида-инструктора
- Экскурсии по программе
- Рафтинг, конная прогулка
- Входные билеты и экосборы
- Подарок от команды
- Информация до, во время и после путешествия
- Понимание, забота и безопасность
Что не входит в цену
- Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
- Обед по пути в 1-й день
- Отдых в экстрим-парке «Мишоко» (по желанию)
- 1-местное проживание
- Возможна скидка 15% на некоторые даты, подробности уточняйте у организатора