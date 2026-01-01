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«Всё включено» в горах Адыгеи: тур с конной прогулкой, рафтингом, отдыхом на источниках и в бассейне

Майкоп, Гузерипль, Хаджохская теснина, ⁠водопады Руфабго, плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
Приезжайте в Адыгею — мы покажем её во всей красе! Вы изучите Майкоп, но большую часть отпуска проведёте в горах, шаг за шагом раскрывая первозданный Кавказ.

Посетите топовые локации: Гузерипль, Лаго-Наки,
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Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, Азишскую пещеру — всего не перечесть! Понаблюдаете за волками, оленями, зубрами и пройдёте по тропам верхом, мерно покачиваясь в седле.

На рафте покорите пороги реки Белой и подарите телу расслабление после активного отдыха, нежась в горячих термах.

А также на неделю забудете о бытовых мелочах: мы позаботились о трёхразовом питании и забронировали для вас отель с бассейном — полноценная перезагрузка обеспечена!

«Всё включено» в горах Адыгеи: тур с конной прогулкой, рафтингом, отдыхом на источниках и в бассейне
«Всё включено» в горах Адыгеи: тур с конной прогулкой, рафтингом, отдыхом на источниках и в бассейне
«Всё включено» в горах Адыгеи: тур с конной прогулкой, рафтингом, отдыхом на источниках и в бассейне

Описание тура

Организационные детали

Инструктор может вносить изменения в маршрут в зависимости от погоды и физической подготовки группы. Это делается для безопасности участников и комфорта в туре.

Программа тура по дням

1 день

Майкоп

Встретимся и поедем в Майкоп. Пообедаем в адыгском кафе, где подают мясные и молочные блюда с ароматными специями. Погуляем по городу, пленяющему уютом, посетим Национальный музей, рассказывающий о культуре и быте местных жителей в древности и современности. Заглянем в выставочный зал Кавказского биосферного заповедника.

Вечером прибудем в Каменномостский, где расположен наш отель. После заселения поужинаем и познакомимся поближе.

МайкопМайкопМайкоп
2 день

Гузерипль, Яворова поляна, Гранитный каньон

Гузерипль. Пройдём по кордону и в вольерах увидим волков, лесных котов, пятнистых оленей, зубров. Посетим музей Кавказского заповедника и погуляем по Тропе леопарда вдоль пихт и рододендронов.

Яворова поляна. Поднимемся на высоту 1575 м. Полюбуемся Гузериплем и Оштеном, скальными сбросами Каменного моря и перевалом Узуруп. Отсюда начинаются конные и пешие маршруты на Лаго-Наки, Оштен, Пшеха-Су и Фишт.

Гранитный каньон. Отправимся в излюбленное место поклонников треккинга и рафтинга. Оценим живописные заросли буков и барбарисов, сосен и каштанов, нависающих над пропастью. Увидим бушующую реку, вдалеке — гору Трезубец, чьи пики называют Тремя жандармами.

Проедем 125 км.
Пройдём 5 км.

Гузерипль, Яворова поляна, Гранитный каньонГузерипль, Яворова поляна, Гранитный каньонГузерипль, Яворова поляна, Гранитный каньон
3 день

Хаджохская теснина, ⁠водопады Руфабго

Хаджохская теснина. Побываем в мрачном узком ущелье, по дну которого грохочет и пенится река Белая. Особенно впечатляюще оно выглядит после многодневных дождей, когда скалы с трудом сдерживают напор воды.

Водопады Руфабго. Полюбуемся каскадами на ручье Большой Руфабго. Всего их 16, и мы увидим самые живописные из них.

Пройдём 11 км.

Хаджохская теснина, ⁠водопады РуфабгоХаджохская теснина, ⁠водопады РуфабгоХаджохская теснина, ⁠водопады Руфабго
4 день

Плато Лаго-Наки, Каменное море, Большая Азишская пещера

Плато Лаго-Наки. Посетим знаменитое нагорье с субальпийскими и альпийскими лугами, глубокими каньонами, карстовыми озёрами, многочисленными пещерами и водопадами. С высоты откроются панорамы гор — Большой и Малый Тхач, Ачешбок и Джуга, Аспидный и Уруштен видны как на ладони. Также осмотрим самый интересный участок хребта Азиш-Тау — Каменное море.

Большая Азишская пещера. Спустимся в пещеру, которой больше 2 млн лет. Внутри — убранство из натёчных образований: сталактитов, сталагмитов и сталагнатов. Почувствуем себя спелеологами-первооткрывателями — пройдём по дикой необорудованной части.

Проедем 80 км.
Пройдём 5 км.

Плато Лаго-Наки, Каменное море, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Каменное море, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Каменное море, Большая Азишская пещера
5 день

Прогулка на лошадях

Конная прогулка. В ущелье Мишоко покатаемся верхом. Общение с грациозными лошадьми поможет снять стресс и подарит яркие эмоции.

Экстрим-парк «Мишоко» (за доплату). Ценители адреналина могут пролететь на троллее, преодолеть железную тропу на отвесной скале или подобрать другое развлечение по вкусу.

Пройдём 6 км.

Прогулка на лошадяхПрогулка на лошадяхПрогулка на лошадях
6 день

Рафтинг, термальные источники

Рафтинг. Поедем в Даховскую, чтобы совершить сплав по реке Белой. Опыт и специальные навыки не потребуются — справятся даже новички.

Термальные источники. Напоследок отдохнём в горячих целебных водах, дарующих телу расслабление, — идеальное завершение активного путешествия.

Проедем 70 км.

Рафтинг, термальные источникиРафтинг, термальные источникиРафтинг, термальные источники
7 день

Возвращение домой

Сегодня ранний подъём и завтрак. Затем время объятий, слов благодарности и прощания. Мы возвращаемся по домам!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа гида-инструктора
  • Экскурсии по программе
  • Рафтинг, конная прогулка
  • Входные билеты и экосборы
  • Подарок от команды
  • Информация до, во время и после путешествия
  • Понимание, забота и безопасность
Что не входит в цену
  • Билеты в Краснодар и обратно в ваш город
  • Обед по пути в 1-й день
  • Отдых в экстрим-парке «Мишоко» (по желанию)
  • 1-местное проживание
  • Возможна скидка 15% на некоторые даты, подробности уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Краснодара, 11:00
Завершение: Аэропорт Краснодара, 12:30-13:30. Обратные билеты рекомендуем приобретать после 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Горы — наша страсть, и мы вкладываем душу в то, что делаем. Счастливы передать вам эту любовь и умение наслаждаться моментом здесь и сейчас. Понимаем, что для кого-то горы — это
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новое и неизведанное. Мы поможем справиться со всеми трудностями, научим, подскажем и позаботимся о том, чтобы вы насладились путешествием в полной мере, замечательно провели время, отдохнули и получили новые впечатления. Наша команда состоит из профессионалов, которые отлично знают эти места и готовы показать их вам. Нахождение в горах требует внимания, поэтому мы дисциплинированно относимся к себе и ожидаем того же от участников на маршрутах. Будем рядом, чтобы помочь вам и поддержать на каждом этапе. Откроем вам мир Кавказа!

Тур входит в следующие категории Краснодара

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