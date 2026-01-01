Встретимся и поедем в Майкоп. Пообедаем в адыгском кафе, где подают мясные и молочные блюда с ароматными специями. Погуляем по городу, пленяющему уютом, посетим Национальный музей, рассказывающий о культуре и быте местных жителей в древности и современности. Заглянем в выставочный зал Кавказского биосферного заповедника.

Вечером прибудем в Каменномостский, где расположен наш отель. После заселения поужинаем и познакомимся поближе.