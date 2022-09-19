Туры от Ж/Д вокзала Краснодара

Найдено 3 тура в категории «От ж/д вокзала» в Краснодаре, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Пешая
1 отзыв
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
14 авг в 06:00
11 сен в 06:00
19 000 за человека
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пешая
5 дней
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти заповедными территориями с палатками, покорить четыре перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
19 000 за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пешая
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
4 сен в 06:00
2 окт в 06:00
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    19 сентября 2022
    Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
    Мне очень понравилась экскурсия- поход и сопровождение гида- Дениса! Внимательный, заботливый, отзывчивый человек. Только лучше впечатления и воспоминания, несмотря на трудности подъёма- спуска и прохладные ночи. Хорошая организация и профессионализм. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «От ж/д вокзала»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
  2. От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
  3. Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Водопады Руфабго
  2. Лаго-Наки
  3. Хаджохская теснина
Сколько стоит тур в Краснодаре в июле 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 19 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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