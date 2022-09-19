5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
14 авг в 06:00
11 сен в 06:00
19 000₽ за человека
5 дней
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти заповедными территориями с палатками, покорить четыре перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
19 000₽ за человека
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
4 сен в 06:00
2 окт в 06:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил19 сентября 2022Мне очень понравилась экскурсия- поход и сопровождение гида- Дениса! Внимательный, заботливый, отзывчивый человек. Только лучше впечатления и воспоминания, несмотря на трудности подъёма- спуска и прохладные ночи. Хорошая организация и профессионализм. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «От ж/д вокзала»
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