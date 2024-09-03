В городе немало маршрутов для катания на доске, но самые яркие впечатления подарит прогулка по центру. Мы пройдем по Енисею, свернем в Абаканскую протоку, посетим новую локацию — маяк.
Проплывем под сводами Коммунального моста, поймаем моменты уединения и почувствуем себя в центре событий.
Проплывем под сводами Коммунального моста, поймаем моменты уединения и почувствуем себя в центре событий.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
Что вас ждет В городе немало маршрутов для катания на доске, но самые яркие впечатления подарит прогулка по центру. Мы пройдем по Енисею, свернем в Абаканскую протоку, посетим новую локацию — маяк. Проплывем под сводами Коммунального моста, поймаем моменты уединения и почувствуем себя в центре событий. Прогулка на сапе — это не просто прогулка, это медитация и активность в балансе. Новые эмоции, приятные навыки, впечатления как для тех, кто ведёт активный образ жизни, любит приключения, любит изучать новое, так и для тех, кто предпочитает спокойствие и умиротворение. На сапе ты сам выбираешь какая атмосфера сейчас тебе по душе, хочешь драйва и приключений или хочешь словить дзен. Во время прогулки мы снимаем для вас гигабайты крутых фото и видео, которые потом скидываем вам.
- исследовать город и делать фото.
- ловить волны и устраивать гонки • дрейфовать по течению и загорать Важная информация: Рекомендуется взять с собой сменную одежду, головной убор и купальник, солнцезащитные очки и крем. Ограничение по весу до 110 кг.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коммунальный мост
- Маяк
- Набережные Енисея
- Николаевской мост
- Успенский монастырь
- Железнодорожный мост
- Красноярские Столбы
Что включено
- Сопровождение инструктора
- Полный комплект оборудования сап, лиш, весло ", "непромокаемые гидромешки", "чехлы на телефон", " спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание
- Сувениры
Место начала и завершения?
Остров Отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Рекомендуется взять с собой сменную одежду, головной убор и купальник, солнцезащитные очки и крем
- Ограничение по весу до 110 кг
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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