исследовать город и делать фото.

ловить волны и устраивать гонки • дрейфовать по течению и загорать Важная информация: Рекомендуется взять с собой сменную одежду, головной убор и купальник, солнцезащитные очки и крем. Ограничение по весу до 110 кг.

Что вас ждет В городе немало маршрутов для катания на доске, но самые яркие впечатления подарит прогулка по центру. Мы пройдем по Енисею, свернем в Абаканскую протоку, посетим новую локацию — маяк. Проплывем под сводами Коммунального моста, поймаем моменты уединения и почувствуем себя в центре событий. Прогулка на сапе — это не просто прогулка, это медитация и активность в балансе. Новые эмоции, приятные навыки, впечатления как для тех, кто ведёт активный образ жизни, любит приключения, любит изучать новое, так и для тех, кто предпочитает спокойствие и умиротворение. На сапе ты сам выбираешь какая атмосфера сейчас тебе по душе, хочешь драйва и приключений или хочешь словить дзен. Во время прогулки мы снимаем для вас гигабайты крутых фото и видео, которые потом скидываем вам.