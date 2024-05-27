Енисей – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Енисей» в Красноярске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
79 отзывов
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Красноярску: от площадей до Енисея
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красноярска, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
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    и будешь знать почти всё о городе и окрестностях! Она очень интересно преподносит информацию, доступно любому контингенту. Прекрасно владеет тематикой! Большое ей спасибо! По-больше бы таких профессиональных гидов! Экскурсию 100% рекомендую к посещению!

  • Л
    Лина
    20 мая 2024
    По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Все очень понравилось! Всем будем рекомендовать!!!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Удивительный Красноярск: горы и Енисей
    Экскурсия для двоих. Гид Светлана забрала нас на своей машине из отеля в Бобровом логе по нашей просьбе. Она нам
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    показала Царь-Рыбу, Дивногорск, Красноярскую ГЭС, Красноярское водохранилище и Церковь в Усть-Мане. По окончанию экскурсии любезно отвезла нас в кафе. Экскурсия прошла неторопливо и информативно. Светлане большое спасибо!

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
    Гид Елизавета-приятная, общительная девушка. Маршрут продуман, информация понятная. Однако ее не всегда достаточно, мы задали миллион дополнительных вопросов, на большую часть которых экскурсовод ответила. Спасибо)
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
    Пешеходная прогулка по центру Красноярска. Хороший гид Марина. Было интересно
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Удивительный Красноярск: горы и Енисей
    Мы увидели значимые достопримечательности правого берега Енисея: от Бобрового лога до Красноярского "моря". С погодой немного не повезло, бы жуткий
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    ветер, но виды офигенные. Светлана учла наши пожелания по поводу места встречи и места окончания экскурсии, доброжелательна, учтива. Хотелось больше истории.

  • А
    Алексей
    29 августа 2023
    «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску
    Отличная экскурсия по самым интересным местам города и окрестностей. Экскурсовод Маргарита професиионал своего дела. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    25 августа 2023
    «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску
    Прогулялись по центру, услышали много интересных деталей о событиях, людях, зданиях, памятниках, истории города, съездили посмотреть на город с высоты. Дружественная атмосфера, прекрасная речь экскурсовода Марии, удачная погода - всё понравилось, Красноярск стал чуть ближе.
  • Б
    Билигима
    25 августа 2023
    «Огни большого города»: экскурсия по вечернему Красноярску
    Впервые посетили Красноярск, времени у нас было совсем немного. Организаторы помогли нам: подобрали для нас самый лучший вариант и по времени, и по красивым местам города, и по продолжительности.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Енисей»

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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Енисей" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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