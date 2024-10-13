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назвать экскурсию ночной я бы не смогла. Девушка -милое, юное создание, провезла по знаковым местам Красноярска, проговорила текст ну как бы и все. 3 года назад я была на этой же экскурси, но во первых она была реально в темноте, а во вторых гидом был парень, кажется Дмитрий. Вот это был рассказчик на 5+. Просто настолько интересно подавал информацию. Что запомнился своим мамтерством рассказчика. Поэтому и в этот приезд захотела повторить. Но «не случилось». Произошло «чистенько но бедненько», и вроде претензий нет, но как- то без огня и жизни. Мне кажется в гиды надо брать людей немного повзрослее, хотя бы тех, кто помнит как выглядел фонтан-каскад с реками. Чтобы можно было поговорить, порассуждать а не просто выслушать выученную историю города. Такой текст можно просто прочитать в интернет-ресурсах. Эта милая девушка родилась в этом веке и она в силу своего возраста не подкопила знаний и опыта. К ней претензий нет. Вроде отработала, меня повозили по городу. Но как то осталось чувство кофейной водички, а не хорошего, крепкого, горького напитка, в меру горячего и с правильной пенкой. Но ей я благодарна за то, что показала улицу Горького. Это очень красивый пример восстановления и бережного отношения к истории. Фотографии сделаны на ночной экскурсии.