Коммунальный мост – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Коммунальный мост» в Красноярске, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Влюбиться в Красноярск за два часа
На машине
скидка
10%
83 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
27 окт в 18:00
28 окт в 10:00
52004 680 за всё до 3 чел.
Красноярск под покровом ночи
На машине
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Пешая
2 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: По четвергам в 17:00
Сегодня в 17:00
31 окт в 17:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    13 октября 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Экскурсия прошла очень хорошо! Посетили семьей все указанные места и получили ответы на все интересующие вопросы.
  • А
    Алиса
    20 сентября 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Эта экскурсия идеально подойдет тому, кто хочет сориентироваться в городе, посетить места из категории must see и выбрать локации для дальнейших самостоятельных прогулок
  • Т
    Татьяна
    19 сентября 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Экскурсиия понравилась, Елена очень хорошо знает свой город и интересно рассказывает. В следующий раз будем брать экскурсию дольше по времени, хотелось ещё. Спасибо Елене за экскурсию!
  • С
    Светлана
    25 августа 2024
    Красноярск под покровом ночи
    Экскурсия была интересной, но за 2,5 часа явно завышена цена
    Экскурсия была интересной, но за 2,5 часа явно завышена ценаЭкскурсия была интересной, но за 2,5 часа явно завышена ценаЭкскурсия была интересной, но за 2,5 часа явно завышена цена
  • А
    Анджела
    2 августа 2024
    Красноярск под покровом ночи
    Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии еще светило солнце и
    читать дальше

    назвать экскурсию ночной я бы не смогла. Девушка -милое, юное создание, провезла по знаковым местам Красноярска, проговорила текст ну как бы и все. 3 года назад я была на этой же экскурси, но во первых она была реально в темноте, а во вторых гидом был парень, кажется Дмитрий. Вот это был рассказчик на 5+. Просто настолько интересно подавал информацию. Что запомнился своим мамтерством рассказчика. Поэтому и в этот приезд захотела повторить. Но «не случилось». Произошло «чистенько но бедненько», и вроде претензий нет, но как- то без огня и жизни. Мне кажется в гиды надо брать людей немного повзрослее, хотя бы тех, кто помнит как выглядел фонтан-каскад с реками. Чтобы можно было поговорить, порассуждать а не просто выслушать выученную историю города. Такой текст можно просто прочитать в интернет-ресурсах. Эта милая девушка родилась в этом веке и она в силу своего возраста не подкопила знаний и опыта. К ней претензий нет. Вроде отработала, меня повозили по городу. Но как то осталось чувство кофейной водички, а не хорошего, крепкого, горького напитка, в меру горячего и с правильной пенкой. Но ей я благодарна за то, что показала улицу Горького. Это очень красивый пример восстановления и бережного отношения к истории. Фотографии сделаны на ночной экскурсии.

    Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсииОчень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсииОчень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсииОчень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсииОчень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсииОчень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсииОчень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсииОчень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсииОчень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии
  • Д
    Денис
    2 августа 2024
    Красноярск под покровом ночи
    Быстрая организация в день экскурсии. Корректировка времени и маршрута по желанию клиента +

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Коммунальный мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Красноярск за два часа
  2. Красноярск под покровом ночи
  3. Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в октябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Коммунальный мост" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 7 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2024 год по теме «Коммунальный мост», 109 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам