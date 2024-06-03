1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Начало: По согласованию с гидом
«Вы побываете на Театральной площади, прогуляетесь по старейшей в городе площади Мира, посетите Музей-пароход «Святитель Николай»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
- ННаталья31 мая 2024Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
- ЕЕкатерина14 марта 2024Элиас организовал чудесную экскурсию гостям нашего прекрасного города. Восторг от природных красот! Восторг от организации и интересных рассказов! А главное,что это было душевно, по-сибирски!!! Элиас, я Вас благодарю!
- ННаталья27 марта 2023Спасибо за организацию экскурсии и индивидуальный подход. Экскурсовод Николай ориентировался на наши предпочтения, очень интересно рассказывал.
- ККонстантин6 июля 2022К оленеводам Эвенкии. Джип-турПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
- ИИгорь3 января 2022Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - ДудинкаВсе было на высоте.
- ААнна6 апреля 2021Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - ДудинкаНашу поездку вряд ли можно назвать расслабленным отдыхом - мы делали по две высадки в день, или совмещали высадки и
- ООлеся2 февраля 2021Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - ДудинкаАнтарктику мы посетили компанией, ездили двумя семьями. С погодой нам повезло, хотя время близилось к антарктической осени. Пролив Дрейка встретил
- ААндрей16 ноября 2020К оленеводам Эвенкии. Джип-турОрганизация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
- ССвелана11 ноября 2020К оленеводам Эвенкии. Джип-турОчень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Водные развлечения»
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