Экскурсии по воде в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Красноярске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По речным просторам Красноярья
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Начало: По согласованию с гидом
«Вы побываете на Театральной площади, прогуляетесь по старейшей в городе площади Мира, посетите Музей-пароход «Святитель Николай»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    По речным просторам Красноярья
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    По речным просторам Красноярья
    Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
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    это ее изюминка. С Ильёй мы посмотрели на Енисей и горы со смотровой площадки Царь-рыба, а поскольку я была в Дивногорске, то мы его заменили на Овсянку) там посмотрели набережную и я посетила музейный комплекс Астафьева. Далее была пешая часть экскурсии по хребту вдоль реки Мана. В целом трекинг не сложный, но смотровые площадки, на которые меня выводил Илья шикарные, какие там виды открываются, ммммм… И заключительная точка экскурсии - Красноярская ГЭС, на которую мы посмотрели с двух точек. И заглянули за плотину, полюбовались Красноярским морем.

  • Е
    Екатерина
    14 марта 2024
    По речным просторам Красноярья
    Элиас организовал чудесную экскурсию гостям нашего прекрасного города. Восторг от природных красот! Восторг от организации и интересных рассказов! А главное,что это было душевно, по-сибирски!!! Элиас, я Вас благодарю!
  • Н
    Наталья
    27 марта 2023
    Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
    Спасибо за организацию экскурсии и индивидуальный подход. Экскурсовод Николай ориентировался на наши предпочтения, очень интересно рассказывал.
  • К
    Константин
    6 июля 2022
    К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
  • И
    Игорь
    3 января 2022
    Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка
    Все было на высоте.
  • А
    Анна
    6 апреля 2021
    Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка
    Нашу поездку вряд ли можно назвать расслабленным отдыхом - мы делали по две высадки в день, или совмещали высадки и
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    круизы на лодках Зодиак. Благодаря нашему экспедиционному лидеру мы смогли увидеть и успеть так неожиданно много. Далеко не в каждый круиз туристы успевают посетить все запланированные места высадок! Иногда вечером туристы валились с ног от усталости и обилия впечатлений. Не бойтесь дальней дороги и антарктических «холодов»! Когда мы отправлялись в плавание, каждый из нас ждал чего-то особенного, у каждого была своя антарктическая мечта… Впереди были приключения, но мы еще не знали, каким будет наш путь. В результате, этот круиз превзошел все наши ожидания - все мечты сбылись! Смело отправляйтесь в Антарктику, вы будете вознаграждены захватывающими пейзажами, огромным и уникальным миром живой природы и запомните это путешествие всю жизнь!

  • О
    Олеся
    2 февраля 2021
    Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка
    Антарктику мы посетили компанией, ездили двумя семьями. С погодой нам повезло, хотя время близилось к антарктической осени. Пролив Дрейка встретил
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    нас ясным небом и спокойной гладью воды, за что ему большое спасибо. После вкусного обеда и лекции о природе этих красивых мест мы высадились в заливе Вильхемина. Наблюдали чудо природы – горбатых китов, их было больше десятка. А так же пингвины, морские котики, тюлени-леопарды попадались нам повсюду. Были с визитом на полярной станции, нас угостили фирменным напитком, который нас впечатлил, но рецепт нам не рассказали. А плавание на каяках стерло грань между нами и Антарктикой, настолько все было близко и тонко.

  • А
    Андрей
    16 ноября 2020
    К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
    Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
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    что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!

  • С
    Свелана
    11 ноября 2020
    К оленеводам Эвенкии. Джип-тур
    Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По речным просторам Красноярья
  2. Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
  3. Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 8 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Красноярске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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