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круизы на лодках Зодиак. Благодаря нашему экспедиционному лидеру мы смогли увидеть и успеть так неожиданно много. Далеко не в каждый круиз туристы успевают посетить все запланированные места высадок! Иногда вечером туристы валились с ног от усталости и обилия впечатлений. Не бойтесь дальней дороги и антарктических «холодов»! Когда мы отправлялись в плавание, каждый из нас ждал чего-то особенного, у каждого была своя антарктическая мечта… Впереди были приключения, но мы еще не знали, каким будет наш путь. В результате, этот круиз превзошел все наши ожидания - все мечты сбылись! Смело отправляйтесь в Антарктику, вы будете вознаграждены захватывающими пейзажами, огромным и уникальным миром живой природы и запомните это путешествие всю жизнь!