Экскурсия по Красноярску и Дивногорску - это возможность увидеть часовню Параскевы Пятницы, символ города, и насладиться видами со смотровой площадки.
В Дивногорске прогулка по набережной, отмеченной наградой за благоустройство, а также посещение Красноярской ГЭС, одной из крупнейших в мире. Узнайте, почему Красноярск так называется и что такое «гагаринская лопата»
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные панорамы Красноярска
- 🏆 Награждённая набережная Дивногорска
- 🔌 Величественная Красноярская ГЭС
- 📜 Интересные исторические факты
- 🚌 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Часовня Параскевы Пятницы
- Красноярская ГЭС
Описание экскурсии
- Мы побываем возле часовни Параскевы Пятницы — символа города. А со смотровой площадки полюбуемся видом на Красноярск и Енисей
- Прогуляемся по набережной Дивногорска, которая стала победителем в номинации «Городская среда» в конкурсе AD Design Award 2020
- Вы увидите Красноярскую ГЭС, входящую в список десяти самых крупных гидроэлектростанций мира и вторую по величине в России
А ещё узнаете:
- почему город называется Красноярск
- какая набережная признана самой благоустроенной набережной страны
- в чём уникальность Красноярской ГЭС и что отличает её от других российских ГЭС
- что такое «гагаринская лопата» и где она использовалась
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник и субботу в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла — Организатор в Красноярске
Провёл экскурсии для 104 туристов
Наша команда разработала различные яркие и незабываемые путешествия по Красноярску и краю — и с радостью готова предложить их вам по доступным ценам!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
24 авг 2025
Вела экскурсию Ольга. Очень профессионально. Хорошая речь, много информации, прекрасная подача. Сам маршрут - сплошная дорога и мало времени на локациях.
Дата посещения: 23 августа 2025
M
Maksim
23 сен 2025
Очень долгие переезды, ощущение, что всё время в автобусе. Больше устал от сидения в кресле, чем от экскурсии. Посмотрели 3 места: ГЭС, памятник Царь-Рыбе и часовню Параскевы Пятницы. Красноярск видели проездом, потом вечером сами пошли пешком и посмотрели бесплатно центр, набережную, местную архитектуру, в Яндекс Картах информации больше.
Лейла
Ответ организатора:
Максим, добрый день!
Сожалеем, что экскурсия Вас не удовлетворила. Мы уже работаем над новыми маршрутами, где будет сокращено время нахождения в транспорте.
Любовь
4 авг 2025
Наш гид Ольга - просто супер! А маршрут… сказка. Красноярский край покорил меня своей красотой! Спасибо!
Ю
Юлия
30 июл 2025
Второй по популярности в Красноярске маршрут, его обязательно нужно включить в программу своей поездки. Красноярская ГЭС и особенно история ее строительства безусловно заслуживают внимания. Набережная в Дивногороске невероятного обаяния, захотелось туда вернуться. Слегка разухабистый текст был у экскурсовода. Мне такой формат не особенно близок, но отторжения он не вызывает. В целом остались хорошие впечатления
Н
Наталья
14 июл 2025
Отличная экскурсия, начиная с организации и заканчивая подачей материала. Расскажут историю Красноярска, второй по мощности ГЭС России. Посетите места, связанные с писателем В. П. Астафьевым. Полюбуйтесь видами Дивногорская, которые сравнивают со швейцарскими.
Наталья
6 мая 2025
Прекрасная экскурсия, большое спасибо экскурсоводу Ольге за интересный, познавательный рассказ про достопримечательности Красноярска, Дивногорска и Красноярскую ГЭС. Отдельная благодарность за Царь-рыбу, остановку, которой не было в запланированной экскурсии.
Лариса
20 фев 2025
Мы с подругой искали экскурсию на понедельник, потому что в понедельник в Красноярске не работают ни театры, ни музеи! С моей точки зрения, это большое упущение Главного управления культуры Администрации
