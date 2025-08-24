читать дальше

г. Красноярска. При этом нас интересовала именно групповая экскурсия, желательно в мини-группе. Мы пенсионеры, цена экскурсии играет не последнюю роль при выборе.

Организационные вопросы на высоте, нам предварительно позвонили, уточнили количество экскурсантов, объяснили место сбора, уточнили, знаем ли мы, где именно собирается группа. И большое спасибо организаторам за терпение и уважительное отношение к СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ. Мы ходим медленно, экскурсовод Анна учитывала скорость нашего передвижения. К тому же, когда у меня возникли проблемы (банковские) с переводом доплаты за экскурсию, организаторы терпеливо и вежливо ожидали, когда пройдет платёж. Время, тематика, посещаемые объекты, доведение информации, цена нас полностью устроили. Качество отличное!

Всем советую посетить! Думаю, что эта экскурсия будет иметь успех и популярность у гостей и жителей города Красноярска.

Мы приехали из разных городов Сибири в Красноярск, я - из Томска, моя подруга - из Железногорска.

Мы провели время с пользой и получили большое удовольствие!