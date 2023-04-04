Куда еще ехать за сибирскими, гастрономическими открытиями, как не в Красноярск – столицу гастрономии России!?

Сладость нашему городу придает кондитерская фабрика Краскон, продукты пчеловодства, варенье и конфеты из сосновых шишек.

За свежесть, солёность и копчёность отвечает наш аутентичный базар!

Здесь вы сможете попробовать и приобрести солёное и копчёное мясо косули, медведя, марала, оленя, бобра и других животных!

Вы надолго запомните неповторимые вкусы сибирских рыб, среди которых: таймень и осётр, а также муксун и омуль!

Заключительным аккордом нашей экскурсии станут дары сибирской природы в ресторане "Хозяин Тайги" в фан-парке "Бобровый лог"!