Индивидуальная экскурсия на машине по гастрономическим местам Красноярска
Красноярск – столица гастрономии России! Кондитерская фабрика, продукты пчеловодства, варенье, солёности и копчёности. Все это вы сможете попробовать и даже приобрести.
Старинные рецепты в классическом и современном исполнении — это невероятная феерия вкусов, которая доставит Вам гастрономический экстаз.
Посетим кондитерскую фабрику, Центральный рынок, Бобровый лог и, по желанию, прокатимся на канатной дороге.
Старинные рецепты в классическом и современном исполнении — это невероятная феерия вкусов, которая доставит Вам гастрономический экстаз.
Посетим кондитерскую фабрику, Центральный рынок, Бобровый лог и, по желанию, прокатимся на канатной дороге.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Мира
- Проспект Мира
- Магазин шоколадной фабрики "Краскон"
- Магазин сувенирной сибирской продукции
- Центральный рынок
- Фанпарк "Бобровый Лог"
- Скала Малый Такмак
- Ресторан "Хозяин Тайги"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Куда еще ехать за сибирскими, гастрономическими открытиями, как не в Красноярск – столицу гастрономии России!?
Сладость нашему городу придает кондитерская фабрика Краскон, продукты пчеловодства, варенье и конфеты из сосновых шишек.
За свежесть, солёность и копчёность отвечает наш аутентичный базар!
Здесь вы сможете попробовать и приобрести солёное и копчёное мясо косули, медведя, марала, оленя, бобра и других животных!
Вы надолго запомните неповторимые вкусы сибирских рыб, среди которых: таймень и осётр, а также муксун и омуль!
Заключительным аккордом нашей экскурсии станут дары сибирской природы в ресторане "Хозяин Тайги" в фан-парке "Бобровый лог"!
В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт (автомобиль класса "комфорт" в кузове седан)
- Что не входит
- Обед в ресторане
- Билеты на канатно-кресельную дорогу (взрослый – 350 руб., детский – 200 руб.)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00.Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер
- Посредством сообщения в мессенджер (WhatsApp, Viber или Telegram)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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