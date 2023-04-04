Лучшая гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»

Индивидуальная экскурсия на машине по гастрономическим местам Красноярска

Описание
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Красноярск – столица гастрономии России! Кондитерская фабрика, продукты пчеловодства, варенье, солёности и копчёности. Все это вы сможете попробовать и даже приобрести.

Старинные рецепты в классическом и современном исполнении — это невероятная феерия вкусов, которая доставит Вам гастрономический экстаз.

Посетим кондитерскую фабрику, Центральный рынок, Бобровый лог и, по желанию, прокатимся на канатной дороге.
Лучшая гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»
Лучшая гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»
Лучшая гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»
Лучшая гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»
Лучшая гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»
Лучшая гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»
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Что вас ожидает:

  • Площадь Мира
  • Проспект Мира
  • Магазин шоколадной фабрики "Краскон"
  • Магазин сувенирной сибирской продукции
  • Центральный рынок
  • Фанпарк "Бобровый Лог"
  • Скала Малый Такмак
  • Ресторан "Хозяин Тайги"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Куда еще ехать за сибирскими, гастрономическими открытиями, как не в Красноярск – столицу гастрономии России!?
Сладость нашему городу придает кондитерская фабрика Краскон, продукты пчеловодства, варенье и конфеты из сосновых шишек.
За свежесть, солёность и копчёность отвечает наш аутентичный базар!
Здесь вы сможете попробовать и приобрести солёное и копчёное мясо косули, медведя, марала, оленя, бобра и других животных!
Вы надолго запомните неповторимые вкусы сибирских рыб, среди которых: таймень и осётр, а также муксун и омуль!
Заключительным аккордом нашей экскурсии станут дары сибирской природы в ресторане "Хозяин Тайги" в фан-парке "Бобровый лог"!

В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (автомобиль класса "комфорт" в кузове седан)
Что не входит
  • Обед в ресторане
  • Билеты на канатно-кресельную дорогу (взрослый – 350 руб., детский – 200 руб.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер
  • Посредством сообщения в мессенджер (WhatsApp, Viber или Telegram)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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