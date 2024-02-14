Гастрономические экскурсии Красноярска

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Красноярске, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
«Устроим лёгкий пикник на берегу реки, вдоволь нагуляемся по лесу и надышимся сибирским воздухом»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500 за всё до 4 чел.
Травы в жизни сибиряка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
«Дегустация ароматных травяных сибирских чаев»
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Лучшая гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»: путешествие по вкусам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирских вкусов с экскурсией «Вкус Сибири». Вас ждут уникальные гастрономические открытия и незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
«Куда еще ехать за сибирскими, гастрономическими открытиями, как не в Красноярск – столицу гастрономии России»
Расписание: В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 2 чел.
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
«На второй площадке мы устроим пикник»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140 за всё до 4 чел.
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
«Трансфер, услуги гида-проводника и пикник включены в стоимость»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    «История со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобиле
    Хорошая экскурсия. За четыре часа мы погрузились в историю города и посмотрели самое интересное в городской черте.
  • Н
    Наталья
    26 декабря 2023
    Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
    Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом мы пришли к выводу,
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    что этот вариаонт для нас пенсионеров 65+ будет сложноватым. Спасибо огромное нашему гиду. Он специально для нас подобрал удобный путь с просто завораживающими видами. Во время нашего путешествия он рассказал нам много интересного и о местных достопримечательностях, а так же о своих путешествиях по миру. Было очень занимательно. Одно можно сказать: после таких путешествий хочется не останавливаться на 65+, а продолжать и в 75+ и в 85+ восхищаться нашей природой. Спасибо большое!! Оськина Наталья Ивановна. Новосибирск.

    Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом ЭлиасомМаршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом ЭлиасомМаршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом ЭлиасомМаршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом
  • Ф
    Федотова
    9 октября 2023
    «История со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Ольге, гиду. Интересно, доступно! Изумительные виды, все что хотели увидели. Повезло с погодой, солнечный теплый день. В Красноярске впервые, мы питерцы, но задумываемся приехать еще)
  • А
    Ангелина
    6 сентября 2023
    Травы в жизни сибиряка
    Благодарим Любовь за познавательную экскурсию. Это помогло нам проникнуть в атмосферу Сибири,в ее секреты бытия, в ее теплое сердце. Большое спасибо за чай!
  • А
    Анна
    22 июня 2023
    Травы в жизни сибиряка
    Удивительная, увлекательная прогулка в мир трав Сибири. Почерпнула много нового для себя, вдохновилась травами. Встретила единомышленников!
  • Л
    Людмила
    18 февраля 2023
    Травы в жизни сибиряка
    Интересная экскурсия))) Узнали много нового о Сибирских травах и чаях… Рекомендую 🙂🙂🙂
  • И
    Ирина
    18 декабря 2022
    «История со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобиле
    Посетила индивидуальную экскурсию «История со вкусом осетрины» — обзорная экскурсия на автомобиле. Осталась очень довольна, спасибо большое Елене!) Она умеет показать город с любовью к нему. Красноярск обретает новые оттенки после её рассказов.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 9 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Красноярска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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