1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
«Устроим лёгкий пикник на берегу реки, вдоволь нагуляемся по лесу и надышимся сибирским воздухом»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
«Дегустация ароматных травяных сибирских чаев»
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»: путешествие по вкусам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирских вкусов с экскурсией «Вкус Сибири». Вас ждут уникальные гастрономические открытия и незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
«Куда еще ехать за сибирскими, гастрономическими открытиями, как не в Красноярск – столицу гастрономии России»
Расписание: В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
«На второй площадке мы устроим пикник»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
«Трансфер, услуги гида-проводника и пикник включены в стоимость»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана14 февраля 2024«История со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобилеХорошая экскурсия. За четыре часа мы погрузились в историю города и посмотрели самое интересное в городской черте.
- ННаталья26 декабря 2023Маршрут по восточной части Торгашинского хребта мы забронировали заранее. При обсуждении сложности маршрута с гидом Элиасом мы пришли к выводу,
- ФФедотова9 октября 2023«История со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобилеЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Ольге, гиду. Интересно, доступно! Изумительные виды, все что хотели увидели. Повезло с погодой, солнечный теплый день. В Красноярске впервые, мы питерцы, но задумываемся приехать еще)
- ААнгелина6 сентября 2023Благодарим Любовь за познавательную экскурсию. Это помогло нам проникнуть в атмосферу Сибири,в ее секреты бытия, в ее теплое сердце. Большое спасибо за чай!
- ААнна22 июня 2023Удивительная, увлекательная прогулка в мир трав Сибири. Почерпнула много нового для себя, вдохновилась травами. Встретила единомышленников!
- ЛЛюдмила18 февраля 2023Интересная экскурсия))) Узнали много нового о Сибирских травах и чаях… Рекомендую 🙂🙂🙂
- ИИрина18 декабря 2022«История со вкусом осетрины» - обзорная экскурсия на автомобилеПосетила индивидуальную экскурсию «История со вкусом осетрины» — обзорная экскурсия на автомобиле. Осталась очень довольна, спасибо большое Елене!) Она умеет показать город с любовью к нему. Красноярск обретает новые оттенки после её рассказов.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Красноярске в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 9 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Красноярска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024