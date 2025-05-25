Индивидуальная
до 5 чел.
Горно-таёжное ожерелье Красноярска: треккинг по экопарку «Гремячая Грива»
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Красноярска, исследуя экопарк «Гремячая Грива» с его захватывающими видами и уникальными маршрутами
Начало: На автобусной остановке «Академия Биатлона»
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
6667 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Синрин-йоку в красноярском экопарке «Гремячая грива»
Погрузиться в японское искусство гулять по лесу - и понять, что это то самое
Начало: На Свободном проспекте
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
7000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
Путешествие в село Овсянка из Красноярска
Познакомиться с творчеством Астафьева и восхититься красотой сибирской природы
Начало: На ул. Перенсона
Сегодня в 10:00
20 янв в 10:00
от 4750 ₽
5000 ₽ за человека
- ККатерина25 мая 2025Спасибо за экскурсию, мы отлично провели время! Красивые виды, маршрут не сложный, с погодой повезло!)) Элиас интересный собеседник, всю дорогу
