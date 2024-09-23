Ю Юлия Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы Все очень комфортно. Виды потрясающие, экскурсовод Елена на высоте!

С Сергей Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы Экскурсия просто супер. Елена, не считаясь со своим временем, дает возможность провести время в пользу туристов. Посмотреть всё, что нужно. Очень много преподает новой и интересной информации. День экскурсии прошел, просто, замечательно. Большой респект Елене. Приятно было пообщаться.

Н Надежда Красноярские столбы - восьмое чудо света читать дальше довольны,зарядились позитивом, массой эмоций и хорошим настроением! Если вы стоите перед выбором гида, выберите Марину! И экскурсия на Такмак запомнится вам надолго!!! У нас была гид Марина! Очень грамотная, знающая своё дело, любящая свой город,веселая, общительная девушка! Экскурсия прошла замечательно,мы остались очень

Ц Целестина Красноярские столбы - восьмое чудо света Светлана прекрасный гид, были китайские гости, я как переводчик переводила экскурсию, все были довольны, хоть и был дождь, но это никак не испортило впечатление)

К Ксения Удивительный Красноярск: горы и Енисей Со Светланой поднялись на смотровую с Царь Рыбой, прогулялись по набережной Дивногорска, посмотрели на ГЭС и Красноярское море, после рассказов про Хакассию хотим туда))