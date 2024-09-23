4 часа
Водная прогулка
Красноярские столбы: путешествие к восьмому чуду света
Поднимитесь на высоту 300 метров, чтобы насладиться видами Красноярска и Такмаковского района с высоты птичьего полета
Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника. Начало не раньше 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Дивногорск и Красноярские столбы
Отправляйтесь в Дивногорск, окруженный скалами и тайгой, посетите Красноярскую ГЭС и полюбуйтесь видами на Енисей с Царь-рыбы
Начало: Ул. Александра Матросова, 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
от 9 500₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 сентября 2024Все очень комфортно. Виды потрясающие, экскурсовод Елена на высоте!
- ССергей22 сентября 2024Экскурсия просто супер. Елена, не считаясь со своим временем, дает возможность провести время в пользу туристов. Посмотреть всё, что нужно. Очень много преподает новой и интересной информации. День экскурсии прошел, просто, замечательно. Большой респект Елене. Приятно было пообщаться.
- ННадежда20 сентября 2024У нас была гид Марина! Очень грамотная, знающая своё дело, любящая свой город,веселая, общительная девушка! Экскурсия прошла замечательно,мы остались очень
- ЦЦелестина11 сентября 2024Светлана прекрасный гид, были китайские гости, я как переводчик переводила экскурсию, все были довольны, хоть и был дождь, но это никак не испортило впечатление)
- ККсения11 августа 2024Со Светланой поднялись на смотровую с Царь Рыбой, прогулялись по набережной Дивногорска, посмотрели на ГЭС и Красноярское море, после рассказов про Хакассию хотим туда))
- ННаталья8 августа 2024Красота, дух захватывает! Спасибо инструктору Марине, большая умница! Все предусмотрена, учитывая непростой состав группы. Всем очень рекомендую экскурсию)
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Фанпарк «Бобровый лог»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в октябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Фанпарк «Бобровый лог»" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2024 год по теме «Фанпарк «Бобровый лог»», 63 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь