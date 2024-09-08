Мы посетим Николаевскую сопку где видно весь город как на ладони, Храм Новомученников со статуей Христа,Мужской монастырь с Батюшкой Енисеем рядом. Заедем на смотровую площадку «Царь-рыба», прогуляемся по набережной Дивногорска. После нас ждет Красноярская ГЭС, которая входит в список крупнейших гидроэлектростанций мира.
Описание экскурсии
Начало экскурсии
Наша увлекательная экскурсия начнется с посещения Николаевской сопки, которая возвышается на 505 метров над уровнем моря. Здесь вам откроется захватывающий вид на весь Красноярск, который непременно оставит яркие впечатления.
Храм Новомученников и Мужской Монастырь
Далее мы направимся к Храму Новомученников, где вы сможете полюбоваться на великолепную статую Христа, напоминающую знаменитую статую в Рио-де-Жанейро. Затем мы посетим территорию Мужского Монастыря, где у вас будет возможность покормить уточек и окунуть пальчики в воды Енисея.
Путешествие в Дивногорск
После этого мы отправимся в город Дивногорск. По пути мы сделаем остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», откуда открывается потрясающий вид на величественный Енисей. Если вам будет интересно, мы можем заехать в Овсянку и посетить музей В. П. Астафьева.
Набережная Дивногорска
В Дивногорске вас ждет прекрасная набережная, где вы сможете прогуляться, насладиться напитками и перекусить в уютной кафешке, а также вдохнуть свежий воздух.
Красноярская ГЭС
Затем мы направимся к величественной Красноярской ГЭС. Здесь есть две смотровые площадки — нижняя и верхняя, где вы сможете сделать красивые фотографии и насладиться панорамным видом.
Заключение экскурсии
Если вы захотите, мы можем завершить нашу экскурсию в Бобровом логе, где вы сможете прокатиться на канатно-кресельной дороге до смотровой площадки. Это отличная возможность сделать великолепные фото и увидеть город с высоты птичьего полета. Также вы можете посетить Гранитный карьер или, по вашему желанию, я могу отвезти вас к лестнице на Торгашинский хребет.
Дополнительные возможности
Если вам будет интересно, я рекомендую посетить Караульную пещеру-музей — одну из достопримечательностей города и памятник природы 60-х годов 20 века. Эта экскурсия не входит в основной маршрут, но я с радостью организую ее по вашему желанию.
Важная информация
Экскурсии проводятся в любую погоду, и дождь или снег не помешают нам насладиться красотой достопримечательностей. Все будет зависеть от ваших предпочтений!
в любое время)))
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Николаевская сопка
- Храм Новомученников со статуей Христа
- Мужской монастырь
- Смотровая «Царь-рыба»
- Набережная Дивногорска
- Красноярская ГЭС
- Бобровый лог
- Торгашинская лестница
- Гранитный карьер
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В любую погоду и непогоду
- Всегда экскурсия будет интересной Я заеду за вами в любую точку города и отвезу также куда скажите в городе