Дивногорск, смотровые площадки, ГЭС и Красноярск!!

На экскурсии-прогулке вы увидите не только Красноярск, но и Дивногорск.

Мы посетим Николаевскую сопку где видно весь город как на ладони, Храм Новомученников со статуей Христа,Мужской монастырь с Батюшкой Енисеем рядом. Заедем на смотровую площадку «Царь-рыба», прогуляемся по набережной Дивногорска. После нас ждет Красноярская ГЭС, которая входит в список крупнейших гидроэлектростанций мира.
5
4 отзыва
Дивногорск, смотровые площадки, ГЭС и Красноярск!!
Дивногорск, смотровые площадки, ГЭС и Красноярск!!
Дивногорск, смотровые площадки, ГЭС и Красноярск!!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Начало экскурсии

Наша увлекательная экскурсия начнется с посещения Николаевской сопки, которая возвышается на 505 метров над уровнем моря. Здесь вам откроется захватывающий вид на весь Красноярск, который непременно оставит яркие впечатления.

Храм Новомученников и Мужской Монастырь

Далее мы направимся к Храму Новомученников, где вы сможете полюбоваться на великолепную статую Христа, напоминающую знаменитую статую в Рио-де-Жанейро. Затем мы посетим территорию Мужского Монастыря, где у вас будет возможность покормить уточек и окунуть пальчики в воды Енисея.

Путешествие в Дивногорск

После этого мы отправимся в город Дивногорск. По пути мы сделаем остановку на смотровой площадке «Царь-рыба», откуда открывается потрясающий вид на величественный Енисей. Если вам будет интересно, мы можем заехать в Овсянку и посетить музей В. П. Астафьева.

Набережная Дивногорска

В Дивногорске вас ждет прекрасная набережная, где вы сможете прогуляться, насладиться напитками и перекусить в уютной кафешке, а также вдохнуть свежий воздух.

Красноярская ГЭС

Затем мы направимся к величественной Красноярской ГЭС. Здесь есть две смотровые площадки — нижняя и верхняя, где вы сможете сделать красивые фотографии и насладиться панорамным видом.

Заключение экскурсии

Если вы захотите, мы можем завершить нашу экскурсию в Бобровом логе, где вы сможете прокатиться на канатно-кресельной дороге до смотровой площадки. Это отличная возможность сделать великолепные фото и увидеть город с высоты птичьего полета. Также вы можете посетить Гранитный карьер или, по вашему желанию, я могу отвезти вас к лестнице на Торгашинский хребет.

Дополнительные возможности

Если вам будет интересно, я рекомендую посетить Караульную пещеру-музей — одну из достопримечательностей города и памятник природы 60-х годов 20 века. Эта экскурсия не входит в основной маршрут, но я с радостью организую ее по вашему желанию.

Важная информация

Экскурсии проводятся в любую погоду, и дождь или снег не помешают нам насладиться красотой достопримечательностей. Все будет зависеть от ваших предпочтений!

в любое время)))

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Николаевская сопка
  • Храм Новомученников со статуей Христа
  • Мужской монастырь
  • Смотровая «Царь-рыба»
  • Набережная Дивногорска
  • Красноярская ГЭС
  • Бобровый лог
  • Торгашинская лестница
  • Гранитный карьер
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
По вашему желанию в городе
Когда и сколько длится?
Когда: в любое время)))
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В любую погоду и непогоду
  • Всегда экскурсия будет интересной Я заеду за вами в любую точку города и отвезу также куда скажите в городе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Л
8 сен 2024
Всё было шикарно!
О
29 авг 2024
Содержательная экскурсия. Посетили смотровые площадки, монастырь.
М
18 авг 2024
Экскурсия нам очень понравилась! Потрясающие виды на Сибирские красоты 🤩 Нашим экскурсоводом был Роман, экскурсия прошла на позитивных эмоциях, легко было общаться и слушать, что он рассказывал. Время пролетело незаметно. Обязательно будем рекомендовать Романа своим друзьям, кто захочет побывать на такой супер классной экскурсии.
А
10 авг 2024

Входит в следующие категории Красноярска

Похожие экскурсии из Красноярска

Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
На автобусе
На микроавтобусе
126 отзывов
3.5 часа
Групповая
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
2 500 за человека
Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
На машине
93 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
13 334 за всё до 4 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
На машине
скидка
10%
208 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
23 сен в 10:30
25 сен в 10:30
111009 990 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Красноярске
ХорошоТам