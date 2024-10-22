Прогулка-пикник на скалу Воробушки — отличная возможность отвлечься от городской суеты и активно отдохнуть. Наш гид проведёт вас самым живописным маршрутом мимо Гранитного карьера с умопомрачительными видами на город и тайгу. А на финальной точке угостит локальными продуктами и расскажет об истории местной гастрономии.

Описание экскурсии

Протяжённость маршрута от начальной точки Восточного входа до скального массива Воробушки — около 3 км. По пути в гору вы увидите скалу Такмак и Гранитный карьер, а сверху откроется потрясающий вид на город, Китайскую стенку и скалу Ермак.

Здесь, в окружении живописных панорам, устроим пикник из сезонных продуктов. Это может быть либо завтрак, либо ужин, но на столе в любом случае будут блюда из северной рыбы и дикого мяса, домашний горячий хлеб, выпечка и ягоды. В процессе гид расскажет:

Об истории образования Гранитного карьера и заповедника «Столбы»

Настоящей сибирской кухне

Местных гастрономических традициях

А также о том, какие блюда издревле украшали столы сибиряков

Организационные детали