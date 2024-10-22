Прогулка-пикник на скалу Воробушки — отличная возможность отвлечься от городской суеты и активно отдохнуть.
Наш гид проведёт вас самым живописным маршрутом мимо Гранитного карьера с умопомрачительными видами на город и тайгу. А на финальной точке угостит локальными продуктами и расскажет об истории местной гастрономии.
Наш гид проведёт вас самым живописным маршрутом мимо Гранитного карьера с умопомрачительными видами на город и тайгу. А на финальной точке угостит локальными продуктами и расскажет об истории местной гастрономии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Протяжённость маршрута от начальной точки Восточного входа до скального массива Воробушки — около 3 км. По пути в гору вы увидите скалу Такмак и Гранитный карьер, а сверху откроется потрясающий вид на город, Китайскую стенку и скалу Ермак.
Здесь, в окружении живописных панорам, устроим пикник из сезонных продуктов. Это может быть либо завтрак, либо ужин, но на столе в любом случае будут блюда из северной рыбы и дикого мяса, домашний горячий хлеб, выпечка и ягоды. В процессе гид расскажет:
- Об истории образования Гранитного карьера и заповедника «Столбы»
- Настоящей сибирской кухне
- Местных гастрономических традициях
- А также о том, какие блюда издревле украшали столы сибиряков
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет. Специальная физическая подготовка не требуется
- По желанию возьмите с собой термос с чаем
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Восточного входа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маруся — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 39 туристов
Руководитель и основатель туристического клуба. Люблю создавать программы, которые запоминаются и остаются в сердцах путешественников навсегда. Прошла обучение в институте гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE для того, чтобы удивлять наших путешественников гастрономическими изысками. Организовываю путешествия по России, а также с удовольствием покажу вам замечательный город Красноярск.Задать вопрос
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