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🔥Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта

Самая длинная лестница в России: экскурсия по Торгашинскому хребту в Красноярске
В мини-походе по Торгашинскому хребту вы не только насладитесь головокружительными видами на город, но и познакомитесь с историей, культурой и особенностями нашего региона.

На пути к лучшим смотровым площадкам я расскажу о выдающихся жителях и поделюсь старинными преданиями и легендами.
5
8 отзывов
🔥Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
🔥Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
🔥Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта

Описание экскурсии

Природные памятники

Начнём наше путешествие с Торгашинской лестницы — самой длинной в России. Вы увидите скалу Рыжая, откуда полюбуетесь долиной реки Базаиха и с необычного ракурса взглянете на скалу Такмак. На месте силы, у скалы Арка, мы создадим намерение. Мы перенесёмся во времена, когда на месте Красноярска было дно большого океана, и поговорим о версиях происхождения Торгашинского хребта. Вы узнаете, как наши скалы связаны с хакасскими озёрами Тус, Белё, Шира, из какого необычного материала состоит весь восточный склон хребта и что из него можно сделать.

Торгашинский хребет и Красный гребень — места силы

Легенды и предания На финише нас ждёт скала Красный гребень, открывающая лучший вид на город и «Столбы». Для многих жителей это место силы. Также расскажу о людях, бывавших здесь: Ленине, Чехове и др. А в завершение хайкинга мы устроим пикник на живописной вершине, чтобы насытиться не только духовно, но и физически! Важно знать:
  • Надевайте по сезону одежду и удобную треккинговую обувь. Накануне экскурсии сверьтесь с погодой.
  • С собой возьмите перекус для пикника и питьевую воду.
  • Встречаемся у остановки «Медицинский переулок», дальше идем пешком. Важная информация: ✅Для брони ДОСТАТОЧНО внести предоплату на сайте. 📣ГУЛЯЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И КРУГЛЫЙ ГОД.

Ежедневно с 11.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Арка
  • Скала Пропасть
  • Скала Тамара
  • Торгашинская лестница самая длинная в стране
  • Скала Красный гребень
  • Скала Рыжая
Что включено
  • Услуги гида
  • Авторский маршрут
  • Чай
Что не входит в цену
  • Сувениры.
Место начала и завершения?
Переулок Медицинский, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • ✅Для брони ДОСТАТОЧНО внести предоплату на сайте
  • 📣ГУЛЯЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И КРУГЛЫЙ ГОД
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
М
Всё прошло отлично. Спасибо гиду Александре! За маршрут, за рассказ истории и за помощь в формировании!!!!
Очень рекомендую этого гида!
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М
Если вы хотите уединиться, отключиться, перезапуститься, то вам сюда! Александра предлагает Не классическую экскурсию, а индивидуальный подход к каждому участнику. Знаток своего дела! Маршрут разработан с такой активностью, что и
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устать и отдохнуть можешь. Чистейший воздух, завораживающие виды гор, мозг отключается. Приятный бонус красивые фото съёмки, Александра знает самые интересные и необычные локации. Благодарю за проведенное время! С удовольствием вернусь ещё!

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Л
Были с экскурсоводом Андреем на данной экскурсии 27 апреля. Ребят это нечто! Сопровождающие молодые и активные. Сразу скажу - это не экскурсия на Торгашинскую лестницу, она будет лишь малой частью,
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главное - это хребет с его вершинами, арками, видами. Это прогулка для активных людей, готовых к небольшому адреналиновому выбросу. Виды завораживают, а умелые гиды всегда подстрахуют, сфотают в самых, как кажется, недоступных местах. Ваши фото с этим гидом точно не останутся без внимания! Но не пугайтесь, маршрут не очень сложный, тем более вы сами сможете решить куда вы не готовы идти.
Было приятным сюрпризом очень адекватное звуко-музыкальное сопровождение на протяжении всей прогулки. И гамак, растянутый на одной из вершин, когда выше только небо и солнце!

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С
Замечательный день, проведенный вместе с Александрой, оставил множество приятных воспоминаний! Это было настоящее единение с природой, зарядившее меня новыми силами и вдохновением. Александра влюблена в Красноярск и его природу, она умеет рассказывать о том, что знает и любит. Рекомендую экскурсии с Александрой, они не оставят вас равнодушными!
А Торгашинский хребет ОБЯЗАТЕЛЕН к посещению
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О
Приехали на майские из Новосибирска двумя семьями. На экскурсию повел нас Андрей. Человек, который увлечен Столбами. Такой экскурсии мы не ожидали! Андрей не просто провел нас по тропинкам, а помог полазить немного. Сделал обалденные фото! Благодаря ему эмоции у всех были просто через край! От нашей компании огромное спасибо ха экскурсию!
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О
Огромная благодарность гиду Александре за экскурсию на Торгашинский хребет 24 июня. Спасибо за подаренные позитивные эмоции, великолепные виды на Саяны, на Красноярск, за оптимизм и дружелюбие. Чудесная экскурсия с чудесным гидом!
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