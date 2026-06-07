В мини-походе по Торгашинскому хребту вы не только насладитесь головокружительными видами на город, но и познакомитесь с историей, культурой и особенностями нашего региона.
На пути к лучшим смотровым площадкам я расскажу о выдающихся жителях и поделюсь старинными преданиями и легендами.
На пути к лучшим смотровым площадкам я расскажу о выдающихся жителях и поделюсь старинными преданиями и легендами.
Описание экскурсии
Природные памятники
Начнём наше путешествие с Торгашинской лестницы — самой длинной в России. Вы увидите скалу Рыжая, откуда полюбуетесь долиной реки Базаиха и с необычного ракурса взглянете на скалу Такмак. На месте силы, у скалы Арка, мы создадим намерение. Мы перенесёмся во времена, когда на месте Красноярска было дно большого океана, и поговорим о версиях происхождения Торгашинского хребта. Вы узнаете, как наши скалы связаны с хакасскими озёрами Тус, Белё, Шира, из какого необычного материала состоит весь восточный склон хребта и что из него можно сделать.
Торгашинский хребет и Красный гребень — места силы
Легенды и предания На финише нас ждёт скала Красный гребень, открывающая лучший вид на город и «Столбы». Для многих жителей это место силы. Также расскажу о людях, бывавших здесь: Ленине, Чехове и др. А в завершение хайкинга мы устроим пикник на живописной вершине, чтобы насытиться не только духовно, но и физически! Важно знать:
- Надевайте по сезону одежду и удобную треккинговую обувь. Накануне экскурсии сверьтесь с погодой.
- С собой возьмите перекус для пикника и питьевую воду.
- Встречаемся у остановки «Медицинский переулок», дальше идем пешком. Важная информация: ✅Для брони ДОСТАТОЧНО внести предоплату на сайте. 📣ГУЛЯЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И КРУГЛЫЙ ГОД.
Ежедневно с 11.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка
- Скала Пропасть
- Скала Тамара
- Торгашинская лестница самая длинная в стране
- Скала Красный гребень
- Скала Рыжая
Что включено
- Услуги гида
- Авторский маршрут
- Чай
Что не входит в цену
- Сувениры.
Место начала и завершения?
Переулок Медицинский, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- ✅Для брони ДОСТАТОЧНО внести предоплату на сайте
- 📣ГУЛЯЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И КРУГЛЫЙ ГОД
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Всё прошло отлично. Спасибо гиду Александре! За маршрут, за рассказ истории и за помощь в формировании!!!!
Очень рекомендую этого гида!
Очень рекомендую этого гида!
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М
Если вы хотите уединиться, отключиться, перезапуститься, то вам сюда! Александра предлагает Не классическую экскурсию, а индивидуальный подход к каждому участнику. Знаток своего дела! Маршрут разработан с такой активностью, что и
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Л
Были с экскурсоводом Андреем на данной экскурсии 27 апреля. Ребят это нечто! Сопровождающие молодые и активные. Сразу скажу - это не экскурсия на Торгашинскую лестницу, она будет лишь малой частью,
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С
Замечательный день, проведенный вместе с Александрой, оставил множество приятных воспоминаний! Это было настоящее единение с природой, зарядившее меня новыми силами и вдохновением. Александра влюблена в Красноярск и его природу, она умеет рассказывать о том, что знает и любит. Рекомендую экскурсии с Александрой, они не оставят вас равнодушными!
А Торгашинский хребет ОБЯЗАТЕЛЕН к посещению
А Торгашинский хребет ОБЯЗАТЕЛЕН к посещению
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О
Приехали на майские из Новосибирска двумя семьями. На экскурсию повел нас Андрей. Человек, который увлечен Столбами. Такой экскурсии мы не ожидали! Андрей не просто провел нас по тропинкам, а помог полазить немного. Сделал обалденные фото! Благодаря ему эмоции у всех были просто через край! От нашей компании огромное спасибо ха экскурсию!
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О
Огромная благодарность гиду Александре за экскурсию на Торгашинский хребет 24 июня. Спасибо за подаренные позитивные эмоции, великолепные виды на Саяны, на Красноярск, за оптимизм и дружелюбие. Чудесная экскурсия с чудесным гидом!
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