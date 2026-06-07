Природные памятники

Начнём наше путешествие с Торгашинской лестницы — самой длинной в России. Вы увидите скалу Рыжая, откуда полюбуетесь долиной реки Базаиха и с необычного ракурса взглянете на скалу Такмак. На месте силы, у скалы Арка, мы создадим намерение. Мы перенесёмся во времена, когда на месте Красноярска было дно большого океана, и поговорим о версиях происхождения Торгашинского хребта. Вы узнаете, как наши скалы связаны с хакасскими озёрами Тус, Белё, Шира, из какого необычного материала состоит весь восточный склон хребта и что из него можно сделать.

Торгашинский хребет и Красный гребень — места силы

Легенды и предания На финише нас ждёт скала Красный гребень, открывающая лучший вид на город и «Столбы». Для многих жителей это место силы. Также расскажу о людях, бывавших здесь: Ленине, Чехове и др. А в завершение хайкинга мы устроим пикник на живописной вершине, чтобы насытиться не только духовно, но и физически! Важно знать: