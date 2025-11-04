ЭТО САМАЯ НАСЫЩЕННАЯ экскурсия за весь день.
Я покажу вам самые красивые наши места, посоветую где вкусно покушать, какие музеи и театры посетить.
Я расскажу очень много интересных исторических фактов, рассказов, легенд, экскурсия почти на весь день, будет интересно и детям тоже.
Описание экскурсииЯ предлагаю вам за 6 часов посмотреть много интересных локаций. 1. Николаевская сопка. 2. Храм Новомученников со Статуей Христа. 3. Гранитный карьер это Восточный вход на Столбы. 4. Смотровая Царь- рыба. 5. Село Овсянка и музейный комплекс Виктора Астафьева. 6. Набережная Дивногорска, уютное кафе, здесь можно полюбоваться Дивными горами и покушать в кафе на берегу реки. 7. Красноярская ГЭС новая смотровая и нижняя смотровая. 8. Рыбный рынок, где можно продегустировать бесплатно вкусную свежую рыбку и купить ее. 9. Эко-парк Адмирал, где вы увидите обратную сторону ГЭС. (Билеты платные 300 р. По вашему желанию) либо заменить можно его Бобровым логом где можете с ветерком прокатиться на канатной дороге вверх к смотровой, увидеть наши горы, скалу Такмак, (билет платный 950 рублей. на канатку оплачивается вами для вас только)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Транспорт, услуги гида
Что не входит в цену
- Питание и сувениры
- Билеты в музей, в эко-парк
- Билеты на канатку 900 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Органный зал, оплата наличными
Завершение: Исторический Центр города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
4 ноя 2025
Отличный гид. Насыщенная экскурсия на весь день. Ночной город с высоты птичье полёта великолепен. Спасибо вам Роман!!!
А
Анастасия
29 июл 2025
Т
Татьяна
5 мая 2025
Хотим выразить огромную благодарность Роману за организованную экскурсию. Предложенный нам маршрут позволил за три часа ознакомиться с основными достопримечательностями города, побывать на Красноярских столбах, основных смотровых площадках, откуда открывались великолепные виды. Рассказ был очень интересным и содержательным.
