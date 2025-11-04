Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы ЭТО САМАЯ НАСЫЩЕННАЯ экскурсия за весь день.



Я покажу вам самые красивые наши места, посоветую где вкусно покушать, какие музеи и театры посетить.



Я расскажу очень много интересных исторических фактов, рассказов, легенд, экскурсия почти на весь день, будет интересно и детям тоже. 5 3 отзыва

Описание экскурсии Я предлагаю вам за 6 часов посмотреть много интересных локаций. 1. Николаевская сопка. 2. Храм Новомученников со Статуей Христа. 3. Гранитный карьер это Восточный вход на Столбы. 4. Смотровая Царь- рыба. 5. Село Овсянка и музейный комплекс Виктора Астафьева. 6. Набережная Дивногорска, уютное кафе, здесь можно полюбоваться Дивными горами и покушать в кафе на берегу реки. 7. Красноярская ГЭС новая смотровая и нижняя смотровая. 8. Рыбный рынок, где можно продегустировать бесплатно вкусную свежую рыбку и купить ее. 9. Эко-парк Адмирал, где вы увидите обратную сторону ГЭС. (Билеты платные 300 р. По вашему желанию) либо заменить можно его Бобровым логом где можете с ветерком прокатиться на канатной дороге вверх к смотровой, увидеть наши горы, скалу Такмак, (билет платный 950 рублей. на канатку оплачивается вами для вас только)

Билеты в музей, в эко-парк

