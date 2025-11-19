Эта прогулка для тех, кто любит природу, но не готов идти далеко в горы. Мы отправимся на скалу, напоминающую лежачего дракона.
На Красном гребне открывается великолепный вид на весь Красноярск и чувствуется масштаб огромного сибирского мегаполиса.
А ещё это центр притяжения местных эзотериков — говорят, на вершине люди испытывают необычное ощущение подъёма сил.
Описание экскурсии
- В лёгком формате вы погрузитесь в одно из самых любимых увлечений красноярцев — хайкинг.
- Подниметесь по Саянской лестнице лет, где каждая ступенька — всего 441 — определённый год и важное событие в истории Красноярска.
- Узнаете, что происходило в городе в разные периоды и как эти места связаны с именем великого художника Василия Сурикова.
- Познакомитесь с главными достопримечательностями с высоты. Увидите знаменитые Красноярские столбы и горнолыжный курорт «Бобровый Лог».
- На Красном гребне вас ждёт вкусный горячий таёжный чай. Будем делать остановки для отдыха.
Организационные детали
- Маршрут проходит через посёлок в черте города. Общее расстояние — 3,5 км, набор высоты — 180 м.
- Маршрут несложный, подъём нескользкий. Специальная одежда и обувь не нужны — подойдёт обычная спортивная одежда.
- Возможна отмена экскурсии из-за погодных условий. В таком случае детали обсудим в переписке.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1220 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Саянской лестницы лет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Красноярске
Я коренная жительница Красноярска, страстно влюблённая в его природные красоты. За годы, проведённые в походах, я исследовала не только живописные уголки родного края, но и прошла множество интересных маршрутов по
