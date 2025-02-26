Начните с горнолыжного комплекса «Бобровый лог», где канатно-кресельный подъемник доставит вас к скале Большой Такмак. Затем отправляйтесь к Красному гребню,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Вдохновляющие панорамы
- 🏞 Энергетика мест силы
- 🗺 Уникальные природные объекты
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🍵 Травяной чай на вершине
- 🧭 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Большой Такмак
- Красный гребень
- Караульный Бык
Описание экскурсии
Большой Такмак — по следам шаманов
Сначала мы отправимся в горнолыжный комплекс «Бобровый лог», откуда на канатно-кресельном подъемнике доберемся до смотровой площадки на 500-метровой высоте! Вдохновившись горно-лесными пейзажами, мы прогуляемся к скале Большой Такмак — здесь вы почувствуете, словно находитесь в центре мира, рассматривая Красноярск с высоты птичьего полета. Я расскажу об особенностях этих скальных массивов, магматическом разломе и аномальных магнитных полях, а также объясню, чем это место привлекало (и привлекает) сибирских шаманов.
Панорамы Красного гребня
Затем на автомобиле доберемся до скального массива Красный гребень, а по пути поговорим об истории города, его знаковых личностях и любопытном движении столбизма — одном из символов Красноярска. С горной вершины вам откроется еще один потрясающий вид на город, выразительный изгиб реки и фактурные скалы — остатки древнего рифа, среди которых всё еще можно обнаружить окаменелости.
Вслушаться в тишину у Енисея
Третья вершина, которую мы покорим, расположилась за поселком Удачный. Здесь вас встретит уютная тишина пригорода и потрясающий вид на Енисей с нависающей над ним скалы Караульный Бык. Самое время побыть в гармонии с собой и окружающей сибирской природой, согреваясь чашкой травяного чая и созерцая с высоты живописные окрестности.
Организационные детали
- Я заберу вас от места вашего проживания или любой удобной для вас точки, транспорт входит в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: билеты (в том числе для гида) на канатно-кресельный подъемник (в обе стороны) — 700 ₽ с человека туда-обратно
- Позаботьтесь о хорошей обуви и репелленте, возьмите с собой воду и перекус, также может пригодиться дождевик
- Возможно проведение экскурсии для 4 человек за доплату — 1000 ₽
- Экскурсия проводится при температуре воздуха до −20 градусов и отсутствии сильного ветра и дождя
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Маршрут очень умно построен, доступен и без горной подготовки 🤗
Много узнали о самом городе и его истории, как древних времён так и наших днях.
Отвечал на все наши вопросы, рассказал об истории города и края, о природе и экономике. Огромное спасибо) А мы помогли ему стать «чокнутым» 🤭😉
Отдыхали и кайфовали)
Влюбились в природу Красноярского края ☺️
Экскурсия была шикарная! Первый раз в Красноярске и вот так всё было красиво! Побывали в разных сторонах города, забирались на непохожие друг на друга вершины, наслаждались завораживающими видами! Максим нам подарил незабываемый день и красивейшие фотографии! Спасибо большое!
Эти места должен посетить каждый, хотя бы раз в жизни… виды останутся в памяти навсегда.
И вновь прекрасный темп экскурсии и замечательная атмосфера! Обязательно рекомендую!
Благодарю Максима за прекрасную организацию нашей шестичасовой прогулки! Комфортное передвижение от одной локации к другой сопровождалось увлекательными рассказами о городе и его истории,
Во-первых, вы увидите красивейшие места, почувствуете энергетику, мощь и величественность окружающего вас ландшафта, силу