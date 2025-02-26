Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы

Погрузитесь в мир сибирских легенд и природных чудес. Уникальная экскурсия по Красноярску подарит незабываемые эмоции и виды с высоты
Экскурсия по Красноярску предлагает уникальную возможность посетить три знаковых вершины региона.

Начните с горнолыжного комплекса «Бобровый лог», где канатно-кресельный подъемник доставит вас к скале Большой Такмак. Затем отправляйтесь к Красному гребню,
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чтобы насладиться видами на город и древние рифы. Завершите путешествие у скалы Караульный Бык, где вас ждет чашка травяного чая и тишина Енисея. Это идеальный способ почувствовать энергетику Сибири и насладиться её красотой

4.97
40 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Вдохновляющие панорамы
  • 🏞 Энергетика мест силы
  • 🗺 Уникальные природные объекты
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🍵 Травяной чай на вершине
  • 🧭 Профессиональный гид
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Большой Такмак
  • Красный гребень
  • Караульный Бык

Описание экскурсии

Большой Такмак — по следам шаманов

Сначала мы отправимся в горнолыжный комплекс «Бобровый лог», откуда на канатно-кресельном подъемнике доберемся до смотровой площадки на 500-метровой высоте! Вдохновившись горно-лесными пейзажами, мы прогуляемся к скале Большой Такмак — здесь вы почувствуете, словно находитесь в центре мира, рассматривая Красноярск с высоты птичьего полета. Я расскажу об особенностях этих скальных массивов, магматическом разломе и аномальных магнитных полях, а также объясню, чем это место привлекало (и привлекает) сибирских шаманов.

Панорамы Красного гребня

Затем на автомобиле доберемся до скального массива Красный гребень, а по пути поговорим об истории города, его знаковых личностях и любопытном движении столбизма — одном из символов Красноярска. С горной вершины вам откроется еще один потрясающий вид на город, выразительный изгиб реки и фактурные скалы — остатки древнего рифа, среди которых всё еще можно обнаружить окаменелости.

Вслушаться в тишину у Енисея

Третья вершина, которую мы покорим, расположилась за поселком Удачный. Здесь вас встретит уютная тишина пригорода и потрясающий вид на Енисей с нависающей над ним скалы Караульный Бык. Самое время побыть в гармонии с собой и окружающей сибирской природой, согреваясь чашкой травяного чая и созерцая с высоты живописные окрестности.

Организационные детали

  • Я заберу вас от места вашего проживания или любой удобной для вас точки, транспорт входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: билеты (в том числе для гида) на канатно-кресельный подъемник (в обе стороны) — 700 ₽ с человека туда-обратно
  • Позаботьтесь о хорошей обуви и репелленте, возьмите с собой воду и перекус, также может пригодиться дождевик
  • Возможно проведение экскурсии для 4 человек за доплату — 1000 ₽
  • Экскурсия проводится при температуре воздуха до −20 градусов и отсутствии сильного ветра и дождя

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 40 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Мария)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Мария)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Мария)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Мария)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Мария)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Мария)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Мария)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Арина)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Арина)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Арина)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Арина)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Максим)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Максим)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Максим)Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы (Максим)
Е
26 фев 2025
Экскурсия очень интересная, с нотками экстрима. Красноярск очень красивый город с прекрасными местами. Очень советую!
Наталья
31 авг 2024
Огромная благодарность Максиму за чудесную поездку! Великолепные виды, глубокие знания об истории города и края. Максим очень терпеливый проводник и интересный рассказчик! Буду рекомендовать всем своим друзьям, кто поедет в Красноярск. Настоящие места Силы, которые заряжают.
Ирина
7 июл 2024
Увлекательная и интересная экскурсия от профи своего дела! Спасибо за потрясающие эмоции!
Маршрут очень умно построен, доступен и без горной подготовки 🤗
Много узнали о самом городе и его истории, как древних времён так и наших днях.
Вера
1 июл 2024
Отличная экскурсия. Максим - большой молодец, следует всем пожеланиям клиента. Увидели все, что хотели, и даже больше.
Мария
27 июн 2024
Провели с Максимом 2 дня. Все очень понравилось! Максим всегда поддерживал, мотивировал, помогал побороть страхи и усталость)
Отвечал на все наши вопросы, рассказал об истории города и края, о природе и экономике. Огромное спасибо) А мы помогли ему стать «чокнутым» 🤭😉
Отдыхали и кайфовали)
Влюбились в природу Красноярского края ☺️
Провели с Максимом 2 дня. Все очень понравилось! Максим всегда поддерживал, мотивировал, помогал побороть страхи и усталость)Провели с Максимом 2 дня. Все очень понравилось! Максим всегда поддерживал, мотивировал, помогал побороть страхи и усталость)Провели с Максимом 2 дня. Все очень понравилось! Максим всегда поддерживал, мотивировал, помогал побороть страхи и усталость)Провели с Максимом 2 дня. Все очень понравилось! Максим всегда поддерживал, мотивировал, помогал побороть страхи и усталость)Провели с Максимом 2 дня. Все очень понравилось! Максим всегда поддерживал, мотивировал, помогал побороть страхи и усталость)Провели с Максимом 2 дня. Все очень понравилось! Максим всегда поддерживал, мотивировал, помогал побороть страхи и усталость)
Евгения
8 июн 2024
Оставляю отзыв год спустя 🙈
Экскурсия была шикарная! Первый раз в Красноярске и вот так всё было красиво! Побывали в разных сторонах города, забирались на непохожие друг на друга вершины, наслаждались завораживающими видами! Максим нам подарил незабываемый день и красивейшие фотографии! Спасибо большое!
Мария
28 мая 2024
Все хорошо и интересно. Единственное нужно предупреждать заранее про носки) Максим замечательный гид.
Все хорошо и интересно. Единственное нужно предупреждать заранее про носки) Максим замечательный гид.
Е
20 мая 2024
Отличный день в компании Максима! Красивейшие виды на Енисей и Красноярск. Много интересной информации об истории края. Рекомендую!
Р
30 ноя 2023
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы было второй экскурсией, которую провел для меня Максим в рамках нашего трехдневного тура.
Эти места должен посетить каждый, хотя бы раз в жизни… виды останутся в памяти навсегда.
И вновь прекрасный темп экскурсии и замечательная атмосфера! Обязательно рекомендую!
Арина
15 авг 2023
Я получила от сегодняшнего дня огромное удовольствие ❤
Благодарю Максима за прекрасную организацию нашей шестичасовой прогулки! Комфортное передвижение от одной локации к другой сопровождалось увлекательными рассказами о городе и его истории,
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об уникальном природном заповеднике Столбы, о мощном Енисее, о столбистах и о чëм только не 🙌🏻
Подъëмы и спуски, благодаря дельным рекомендациям моего проводника, дались легко, от потрясающей красоты видов, которые показал Максим, захватывало дух, к тому же погода выдалась отменная, и потому это маленькое путешествие чудесным воспоминанием останется в сердце ❤‍🔥
Я от души рекомендую экскурсии от Максима! Высший балл! 🔝
Ах, да! Ещё и фото меня Максим сделал просто потрясающие!!!

Я получила от сегодняшнего дня огромное удовольствие ❤Я получила от сегодняшнего дня огромное удовольствие ❤Я получила от сегодняшнего дня огромное удовольствие ❤Я получила от сегодняшнего дня огромное удовольствие ❤
Я
2 мая 2023
Спасибо, было очень здорово и увлекательно
Максим
20 апр 2023
Спасибо большое за экскурсию! Нам всё очень понравилось. Экскурсия была очень комфортной и разнообразной. Очень красивые места. Просто невероятная концентрация красоты за один день! Мы остались в восторге! Максим - прекрасный экскурсовод. Интересный рассказчик. С удовольствием послушали историю становления Красноярска и местные легенды. А еще Максим очень хороший фотограф, теперь у нас много фотографий и приятных воспоминаний о сегодняшней экскурсии.
Спасибо большое за экскурсию! Нам всё очень понравилось. Экскурсия была очень комфортной и разнообразной. Очень красивыеСпасибо большое за экскурсию! Нам всё очень понравилось. Экскурсия была очень комфортной и разнообразной. Очень красивыеСпасибо большое за экскурсию! Нам всё очень понравилось. Экскурсия была очень комфортной и разнообразной. Очень красивыеСпасибо большое за экскурсию! Нам всё очень понравилось. Экскурсия была очень комфортной и разнообразной. Очень красивые
Ольга
20 янв 2023
Максим, спасибо за чудесную экскурсию и обогащение новыми знаниями!
Ольга
14 дек 2022
С Максимом были на экскурсии «Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы» 10.12.2022. Экскурсия насыщенная и информативная.

Во-первых, вы увидите красивейшие места, почувствуете энергетику, мощь и величественность окружающего вас ландшафта, силу
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природы и человека. Сделаете красивые снимки с самых интересных обзорных точек. На скале Караульный бык хочется остановить время и предаться размышлениям…
Во-вторых, Максим - это кладезь информации во многих областях знаний, человек интересующийся, увлеченный, любящий свой край и путешествия и он охотно делится своими знаниями, с ним интересно знакомиться с Красноярском и его окрестностями.

Нам повезло и чуть-чуть не повезло с погодой. На вершинах и на открытых площадках дул холодный, сильный и порывистый ветер. С одной стороны, мы на себе ощутили разнообразные краски зимней сибирской погоды и это круто! С другой стороны, по этой причине и из-за технической остановки подъемника, мы не смогли посетить Большой Такмак…. Если это и расстроило, то не сильно, так как Такмак прекрасно виден с разнообразных обзорных точек, а Максим предложил нам альтернативные интересные места для посещения. Мы остались очень довольны экскурсией и гидом.

Дополнение. При заказе экскурсии рассчитывайте свои силы - серьезная спортивная подготовка не нужна, нужно быть в адекватной физической форме и нужны подходящие обувь (удобная и нескользящая) и одежда (не сковывающая движения, по погоде).

Э
22 авг 2022
Экскурсия с Максимом была захватывающая и очень познавательная. Всё сопровождалось интересными рассказами о городе, улыбкой и поддержкой при подходе к вершинам, которых я опасалась. очень советую Максима как гида, если мечтаете о красивых фотографиях и необычных историях о Красноярске. в этом Максим специалист✊!

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