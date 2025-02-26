Экскурсия по Красноярску предлагает уникальную возможность посетить три знаковых вершины региона.Начните с горнолыжного комплекса «Бобровый лог», где канатно-кресельный подъемник доставит вас к скале Большой Такмак. Затем отправляйтесь к Красному гребню,

чтобы насладиться видами на город и древние рифы. Завершите путешествие у скалы Караульный Бык, где вас ждет чашка травяного чая и тишина Енисея. Это идеальный способ почувствовать энергетику Сибири и насладиться её красотой

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Описание экскурсии

Большой Такмак — по следам шаманов

Сначала мы отправимся в горнолыжный комплекс «Бобровый лог», откуда на канатно-кресельном подъемнике доберемся до смотровой площадки на 500-метровой высоте! Вдохновившись горно-лесными пейзажами, мы прогуляемся к скале Большой Такмак — здесь вы почувствуете, словно находитесь в центре мира, рассматривая Красноярск с высоты птичьего полета. Я расскажу об особенностях этих скальных массивов, магматическом разломе и аномальных магнитных полях, а также объясню, чем это место привлекало (и привлекает) сибирских шаманов.

Панорамы Красного гребня

Затем на автомобиле доберемся до скального массива Красный гребень, а по пути поговорим об истории города, его знаковых личностях и любопытном движении столбизма — одном из символов Красноярска. С горной вершины вам откроется еще один потрясающий вид на город, выразительный изгиб реки и фактурные скалы — остатки древнего рифа, среди которых всё еще можно обнаружить окаменелости.

Вслушаться в тишину у Енисея

Третья вершина, которую мы покорим, расположилась за поселком Удачный. Здесь вас встретит уютная тишина пригорода и потрясающий вид на Енисей с нависающей над ним скалы Караульный Бык. Самое время побыть в гармонии с собой и окружающей сибирской природой, согреваясь чашкой травяного чая и созерцая с высоты живописные окрестности.

Организационные детали