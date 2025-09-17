Мои заказы

Ночной Красноярск с высоты

Насладитесь ночными видами Красноярска с высоты, посетив три обзорные площадки. Узнайте о прошлом и настоящем города в увлекательной поездке
Вас ждёт индивидуальная экскурсия по ночному Красноярску с посещением трёх обзорных площадок. Сначала откроется вид на главные улицы с панорамной площадки в центре. Затем вы увидите часовню Параскевы Пятницы и насладитесь видами с Николаевской сопки. Завершит путешествие гора Вышка.

В процессе экскурсии узнаете о прошлом и настоящем города, его уникальной атмосфере и выдающихся жителях
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные виды на ночной город
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 📸 Шикарные фото с трёх точек
  • 🕍 Истории о прошлом и настоящем
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏞 Почувствуйте атмосферу Красноярска
Ночной Красноярск с высоты© Игорь
Ночной Красноярск с высоты© Игорь
Ночной Красноярск с высоты© Игорь
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Панорамная площадка
  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Николаевская сопка
  • Гора Вышка

Описание экскурсии

  • Начнём путешествие с панорамной площадки в самом сердце города. Перед вами откроется захватывающий вид на главные улицы и знаковые места: знаменитый «Биг-Бен», Коммунальный и Вантовый мосты
  • Вы посмотрите на одну из главных визитных карточек Красноярска — часовню Параскевы Пятницы, которая красуется на десятирублевой купюре
  • Затем отправимся к ещё более впечатляющей точке — смотровой на Николаевской сопке. С высоты 550 метров над уровнем моря вы увидите весь Красноярск!
  • Финальной локацией станет гора Вышка. А на обратном пути покажу вам самую красивую улицу города

Наша экскурсия не только о видах, но и об историях, которые делают Красноярск уникальным. Мы поговорим о его основании, выдающихся жителях, о том, как формировался облик города. Вы почувствуете его душу, характер и неповторимую атмосферу.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Honda Freed Spike. Есть детское кресло и бустер
  • Заберу от отеля, после экскурсии привезу обратно
  • Программа подходит взрослым и детям с 7 лет. Много ходить пешком не будем

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 905 туристов
Мы — два опытных гида, Игорь и Юля, родом из Красноярска и искренне влюблены в свой удивительный город. Уже более 4 лет проводим экскурсии и с удовольствием делимся этой любовью с
гостями. Покажем самые красивые и интересные места Красноярска, расскажем о его секретах и особенностях, сосредотачиваясь на самом главном. Наши маршруты оптимальны по темпу и продолжительности, подойдут для любого уровня подготовки. На экскурсиях время пролетает незаметно — благодаря живому рассказу и лёгкой, дружелюбной атмосфере. Много путешествуем и всегда открыты к общению — поддержим любую тему разговора. Приходите влюбиться в Красноярск вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Д
Дарья
17 сен 2025
Очень интересная и красивая ночная экскурсия!) гид рассказал очень интересные факты и истории)
Татьяна
Татьяна
31 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия, мы были в Красноярске одни сутки и хотели естественно воспользоваться этой возможностью для знакомства с городом. На экскурсию мы попали сразу после 5 часового перелёта из
Южно-Сахалинска, буквально бросили рюкзак в гостинице и нас уже ждал Игорь, очень приятный молодой человек, любящий и знающий свой город и его историю. Много интересных локаций и красивых фото, прекрасный рассказчик и собеседник. Рекомендую экскурсовода. Желаю ему успехов.

Нам очень понравилась экскурсия, мы были в Красноярске одни сутки и хотели естественно воспользоваться этой возможностьюНам очень понравилась экскурсия, мы были в Красноярске одни сутки и хотели естественно воспользоваться этой возможностью
Людмила
Людмила
30 авг 2025
Ночная экскурсия нам понравилась, увидели основные достопримечательности. Ночной Красноярск прекрасен. Было интересно.
Ночная экскурсия нам понравилась, увидели основные достопримечательности. Ночной Красноярск прекрасен. Было интересно.
Наталья
Наталья
15 авг 2025
Нам очень понравилась прогулка и Игорь. Он молодец,очень интересный и все интересно рассказывал. Мы узнали много нового и посмотрели много красивых мест. будем советовать друзьям обязательно
Нам очень понравилась прогулка и Игорь. Он молодец,очень интересный и все интересно рассказывал. Мы узнали много
Л
Людмила
2 мая 2025
Игорь провел очень увлекательную экскурсию. Рассказывал про город и его достопримечательности. Сделано куча красивых фото. У нас остались непередаваемые ощущения.
Алевтина
Алевтина
25 апр 2025
Спасибо за ночное знакомство с городом! Подсветка улиц прекрасна, а взгляд с разных высот захватывает дух!
Фото получились превосходные!
Спасибо за ночное знакомство с городом! Подсветка улиц прекрасна, а взгляд с разных высот захватывает дух!
Фото получились превосходные!
Ирина
Ирина
6 апр 2025
Экскурсия коротенькая, но показывает основные красоты ночного города. Для тех у кого мало времени или кто устал как мы от предудущих походов - отлично подходит
Экскурсия коротенькая, но показывает основные красоты ночного города. Для тех у кого мало времени или кто
М
Марина
14 мар 2025
Экскурсия прошла великолепно! Игорь очень интересно рассказывал, шутил шутки, пел песни)) 🔥🔥🔥
Виды на город шикарные! Огромное спасибо за чудесный вечер, нам всё понравилось))
Экскурсия прошла великолепно! Игорь очень интересно рассказывал, шутил шутки, пел песни)) 🔥🔥🔥
Виды на город шикарные! Огромное спасибо за чудесный вечер, нам всё понравилось))

Входит в следующие категории Красноярска

