Ночной Красноярск с высоты

Вас ждёт индивидуальная экскурсия по ночному Красноярску с посещением трёх обзорных площадок. Сначала откроется вид на главные улицы с панорамной площадки в центре. Затем вы увидите часовню Параскевы Пятницы и насладитесь видами с Николаевской сопки. Завершит путешествие гора Вышка.
В процессе экскурсии узнаете о прошлом и настоящем города, его уникальной атмосфере и выдающихся жителях
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные виды на ночной город
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 📸 Шикарные фото с трёх точек
- 🕍 Истории о прошлом и настоящем
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏞 Почувствуйте атмосферу Красноярска
Что можно увидеть
- Панорамная площадка
- Часовня Параскевы Пятницы
- Николаевская сопка
- Гора Вышка
Описание экскурсии
- Начнём путешествие с панорамной площадки в самом сердце города. Перед вами откроется захватывающий вид на главные улицы и знаковые места: знаменитый «Биг-Бен», Коммунальный и Вантовый мосты
- Вы посмотрите на одну из главных визитных карточек Красноярска — часовню Параскевы Пятницы, которая красуется на десятирублевой купюре
- Затем отправимся к ещё более впечатляющей точке — смотровой на Николаевской сопке. С высоты 550 метров над уровнем моря вы увидите весь Красноярск!
- Финальной локацией станет гора Вышка. А на обратном пути покажу вам самую красивую улицу города
Наша экскурсия не только о видах, но и об историях, которые делают Красноярск уникальным. Мы поговорим о его основании, выдающихся жителях, о том, как формировался облик города. Вы почувствуете его душу, характер и неповторимую атмосферу.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Honda Freed Spike. Есть детское кресло и бустер
- Заберу от отеля, после экскурсии привезу обратно
- Программа подходит взрослым и детям с 7 лет. Много ходить пешком не будем
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 905 туристов
Мы — два опытных гида, Игорь и Юля, родом из Красноярска и искренне влюблены в свой удивительный город. Уже более 4 лет проводим экскурсии и с удовольствием делимся этой любовью с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
17 сен 2025
Очень интересная и красивая ночная экскурсия!) гид рассказал очень интересные факты и истории)
Татьяна
31 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия, мы были в Красноярске одни сутки и хотели естественно воспользоваться этой возможностью для знакомства с городом. На экскурсию мы попали сразу после 5 часового перелёта из
Людмила
30 авг 2025
Ночная экскурсия нам понравилась, увидели основные достопримечательности. Ночной Красноярск прекрасен. Было интересно.
Наталья
15 авг 2025
Нам очень понравилась прогулка и Игорь. Он молодец,очень интересный и все интересно рассказывал. Мы узнали много нового и посмотрели много красивых мест. будем советовать друзьям обязательно
Л
Людмила
2 мая 2025
Игорь провел очень увлекательную экскурсию. Рассказывал про город и его достопримечательности. Сделано куча красивых фото. У нас остались непередаваемые ощущения.
Алевтина
25 апр 2025
Спасибо за ночное знакомство с городом! Подсветка улиц прекрасна, а взгляд с разных высот захватывает дух!
Фото получились превосходные!
Ирина
6 апр 2025
Экскурсия коротенькая, но показывает основные красоты ночного города. Для тех у кого мало времени или кто устал как мы от предудущих походов - отлично подходит
М
Марина
14 мар 2025
Экскурсия прошла великолепно! Игорь очень интересно рассказывал, шутил шутки, пел песни)) 🔥🔥🔥
Виды на город шикарные! Огромное спасибо за чудесный вечер, нам всё понравилось))
