Ночной Красноярск с высоты

читать дальше гостями. Покажем самые красивые и интересные места Красноярска, расскажем о его секретах и особенностях, сосредотачиваясь на самом главном. Наши маршруты оптимальны по темпу и продолжительности, подойдут для любого уровня подготовки. На экскурсиях время пролетает незаметно — благодаря живому рассказу и лёгкой, дружелюбной атмосфере. Много путешествуем и всегда открыты к общению — поддержим любую тему разговора. Приходите влюбиться в Красноярск вместе с нами!

Мы — два опытных гида, Игорь и Юля, родом из Красноярска и искренне влюблены в свой удивительный город. Уже более 4 лет проводим экскурсии и с удовольствием делимся этой любовью с